شرطة دبي تُعلن بث مسلسل «الشرطي منصور» بالتعاون مع «سبيستون»

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي، انطلاق بث أولى حلقات مسلسلها الكرتوني التوعوي للأطفال ((الشرطي منصور)) على قناة سبيستون، غداً، لتكون بذلك أول جهة شرطية في الوطن العربي تُنتج هذا النوع من المسلسلات الموجهة للأطفال، لإيصال رسائلها التوعوية والتثقيفية، في إطار ترفيهي ممتع وجذاب.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي، ترأسه العميد علي خلفان المنصوري مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، والعميد جمعة بن سويدان مدير الإدارة العامة للمرور بالإنابة، والمقدم طلال حسين الطواش نائب مدير الإدارة العامة للتدريب بالوكالة، وايدي صعيبه مدير التسويق والماركيتنغ في قناة سبيستون، والملازم أول سلمى المري مدير المشروع، وبحضور عدد من الضباط والأفراد والسادة الإعلاميين.

ورحب العميد علي خلفان المنصوري، بالسادة الضيوف، معرباً عن سعادتهم بانطلاق أول مسلسل كرتوني ترفيهي توعوي للأطفال من إنتاج شرطة دبي، وبالتعاون مع قناة ((سبيستون))، القناة التلفزيونية الفضائية المتخصصة ببرامج الأطفال في الوطن العربي، لتكون بذلك شرطة دبي، أول جهاز شرطي في الوطن العربي، يُنتج ويُصدر مسلسلاً من هذا النوع، يوجه للأطفال، لإيصال رسائل مجتمعية وتوعوية بقالب ترفيهي ممتع جذاب وشيق.

ونوه بنجاحهم في الحصول على مصنفات فكرية لجميع حلقات المسلسل المُنتجة، والتي تُناقش في كل مرة موضوعات مهمة تُعنى بالطفل، وبما يواكب تحديات العصر الحديث. وهو ما تم مراعاته من قبل القائمين على تنفيذ المشروع، من حيث الكتابة والتصميم والتنفيذ والإنتاج، حرصاً على إخراج عمل نوعي مميز، يخدم توجهات شرطة دبي في إسعاد المجتمع، وتعزيز الأمن.

تعزيز الوعي

وأكد العميد علي خلفان المنصوري فخرهم بإطلاق المسلسل الكرتوني ((الشرطي منصور))، والذي يجسد التزام شرطة دبي بتعزيز الوعي والتربية لدى الأطفال. بهدف تحقيق تأثير إيجابي في تنشئة الأجيال القادمة، وتمكينهم من مواجهة التحديات المجتمعية بذكاء وثقة.

وأضاف:((مُلتزمون بدورنا التوعوي والمجتمعي، عبر برامج ومحاضرات ومبادرات توعوية هادفة، تعزز القيم الأخلاقية والاجتماعية لدى النشء، وترسخ شعورهم بالمسؤولية، وتساعد في تكوين وعي شامل حول السلوكيات الصحيحة، والقدرة على اتخاذ قرارات مستنيرة ومبنية على المعرفة)).

من جانبه، قال العميد جمعة بن سويدان، إن المسلسل الكرتوني ((الشرطي منصور))، مُصمم بعناية، ليشمل مجموعة من الرسائل التعليمية والترفيهية، وسيتمكن الأطفال من خلاله من تعلم قواعد المرور الأساسية، وأهمية السلوكيات السليمة في المجتمع، وكيفية التصدي للظواهر السلبية بشكل فعال.

جيل واعبدوره، صرّح فايز الصباغ المؤسس والمدير التنفيذي لقناة سبيستون، قائلاً: فخورون بشراكتنا مع شرطة دبي، فهي تعكس التزامنا ببناء جيلٍ واعِ ومسؤول. وأعرب المقدم طلال حسين الطواش، عن فخرهم بإنتاج مشروع نوعي للأطفال في مركز التكنولوجيا الافتراضي.

مؤكداً أن المركز طالما توجه للأطفال بتطبيقات ألعاب توعوية مخصصة لهم، وبمزايا ثلاثية الأبعاد، تواكب التطورات العالمية، في سبيل تعزيز وعيهم وتعليمهم مفاهيم مهمة، بطريقة تتناسب مع أعمارهم.

حبكات مشوقة

وتحدثت ملازم أول سلمى المري مدير المشروع، ومعدة سيناريو الحلقات، حول مراحله بشكل تفصيلي أكثر ((حرصنا من خلال كتابة الحلقات، على اختيار مواقف وحبكات مشوقة للطفل، تُبنى على أساس المغامرة والاستكشاف، والسلاسة في الانتقال بالمشاهد، واستخدام كلمات مفهومة لإيصال الرسائل، لجعلها ملائمة للأعمار الصغيرة)).