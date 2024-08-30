سعيد الطاير: «دراجون أويل» تأكيد على الشراكة الاستراتيجية مع تركمانستان

افتتح معالي سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس إدارة شركة دراجون أويل المملوكة بالكامل لحكومة دبي، في مدينة عشق آباد عاصمة جمهورية تركمانستان الصديقة، أكبر مكتب إقليمي للشركة خارج دولة الإمارات، وذلك تعزيزاً لتوسعة استثمارات ((دراجون أويل)) في قطاع النفط والغاز التركماني الواعد.

حضر الافتتاح، علي راشد الجروان، الرئيس التنفيذي لشركة دراجون أويل، وعدد من كبار مسؤولي الإدارات المختلفة بالشركة وموظفي مكتب تركمانستان التابع لدراجون أويل.

وقال معالي سعيد محمد الطاير: ((افتتاح المكتب الإقليمي للشركة في تركمانستان، هو نتاج أكثر من 25 عاماً من التواجد هنا، وندشن بذلك فصلاً جديداً من التعاون الجاد والمثمر مع تركمانستان، وهو أيضاً تأكيد على الشراكة الاستراتيجية التي تجمعنا مع الحكومة التركمانية، حيث تعد تركمانستان من أقدم الدول التي تمتلك احتياطات ضخمة من النفط والغاز، وهي وجهة مهمة لهذه الصناعة)).

وأضاف أن دراجون أويل تستهدف رفع إنتاجها الإجمالي في الدول التي تتواجد فيها، والبالغ حالياً 180 ألف برميل إلى 250 ألف برميل يومياً مع النمو الطبيعي لإنتاج المواقع في نهاية 2025، وإيلاء تركمانستان الاهتمام الكبير في هذه الزيادة المتوقعة.

ويمثل المكتب الإقليمي الجديد في تركمانستان خطوة مهمة للشركة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية كدخول صناعة الهيدروجين الأزرق بحلول عام 2029، وزيادة استثماراتها من خلال رفع الطاقة الإنتاجية للنفط في السوق التركمانية البالغة حالياً نحو 60 ألف برميل ومن خلال المشاريع الاستثمارية الخاصة بالطاقات المتجددة.

ويقع المكتب الجديد في وسط العاصمة التركمانية حيث يمتد على مساحة تبلغ 1600 متر مربع مما يجعله أكبر المكاتب التابعة لدراجون أويل في تركمانستان، ويضم أكثر من 60 موظفاً موزعين على 15 قسماً مختلفاً.