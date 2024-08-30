«صحة دبي» تنفذ «التمرين الاستراتيجي» لقياس جاهزية مواجهة الأزمات

نفذت هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي متمثلة بمركز المرونة، (التمرين الاستراتيجي) الذي يستهدف قياس وتقييم مستوى جاهزية القطاع الصحي في الإمارة، ودرجة استيعابه وتعامله السريع لمواجهة أية تحديات متعلقة بالأزمات والكوارث والحالات الصحية الطارئة.

حضر سيناريو التمرين عوض صغير الكتبي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، واللواء سيف مهير المزروعي – مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة ونائب رئيس اللجنة التنفيذية لفريق الأزمات والكوارث في إمارة دبي ومدير الإدارة العامة للمرور.

واللواء راشد خليفة الفلاسي مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ بشرطة دبي، واللواء جمال بن عاضد المهيري، مساعد المدير العام لشؤون الموارد والخدمات المساندة في الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، ومشعل جلفار المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.

وقال الدكتور خالد لوتاه استشاري في إدارة حماية الصحة العامة في هيئة الصحة بدبي، إن التمرين عبارة عن تنفيذ سيناريوهات عدة في محاور مختلفة في الطوارئ والأزمات الصحية، ويعتبر تمهيداً للتمرين الميداني الذي سيقام في الفترة المقبلة بالشراكة مع القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بمركز المرونة.

وعن جملة أهداف المبادرة، أفاد أن هناك مجموعة مهمة من الأهداف، منها: تحديد الأدوار والمهام والإجراءات الاحترازية التي يجب اتخاذها لتقليل احتمالية وقوع الأزمة.

من جانبه قال العميد خبير أحمد بورقيبة، مدير مركز المرونة في شرطة دبي: إن مشاركتنا يأتي في إطار الدور الريادي لشرطة دبي في تعزيز واستدامة العمل التكاملي المشترك بين الجهات ذات الصلة. وتابع : نفذ مركز المرونة بشرطة دبي في العام 2023 وبمشاركة 76 شريكاً، 155 تمريناً منها 20 تمريناً استراتيجياً و135 تمريناً داخلياً، وتمت معالجة جميع فرص التحسين فيها 100 %.