هيئة الشارقة للتعليم الخاص تتفقد سير العملية التعليمية

هنأت هيئة الشارقة للتعليم الخاص طلابها، والهيئات الإدارية والتدريسية، وأولياء الأمور، بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2024-2025، داعية الطلبة إلى المثابرة والاجتهاد لتحقيق تطلعاتهم التعليمية والاستفادة من الفرص والخيارات كافة.

جاء ذلك على هامش زيارات قامت بها الهيئة إلى عدد من الإمارة، بهدف الاطمئنان على سير العملية التعليمية، وتعزيز التواصل المباشر مع المدارس، وتقديم الدعم والإشراف المباشر لها، حيث التقت الدكتورة محدثة الهاشمي، رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص، وعلي الحوسني، مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص، وعدد من أعضاء الهيئة الإدارية بمديري المدارس والهيئات التدريسية.

وأكدت الدكتورة محدثة الهاشمي أن هذه الزيارات تعكس التزام الهيئة بدعم جهود المدارس الرامية إلى توفير بيئة حاضنة للإبداع والتميز، مشيرة إلى أهمية التعاون بين أطراف العملية التعليمية لتحقيق تجربة تعليمية شاملة ومتكاملة.

وأكد علي الحوسني أن الهيئة أطلقت حملة ((العودة إلى المدارس)) هذا العام تحت شعار ((مدرستي تبتكر))، خلال الفترة من 19 أغسطس وحتى 15 سبتمبر الجاري، للوقوف على جاهزية المدارس وتوافر كافة المتطلبات والاحتياجات اللازمة وأعرب عن أمله في أن يكون عاماً حافلاً بالعطاء والنماء بفضل تضافر جهود الجميع لتحقيق رؤية الإمارة الطموحة في توفير تعليم متميز قادر على المنافسة عالمياً.

وعبر مديرو المدارس عن سعادتهم باستقبال أعضاء الإدارة العليا لهيئة الشارقة للتعليم الخاص، وأكدوا أن زيارتهم قد تسهم بشكل ملموس في تحسين الوضع التعليمي. وقال مهند الجيوسي ((مدير مدرسة)) إن زيارة الإدارة العليا لهيئة الشارقة للتعليم الخاص كان لها تأثير كبير على تطوير وتنمية المسيرة التعليمية في المدرسة، وهذه الزيارة أسهمت في ضمان جودة التعليم من خلال توفير بيئة تعليمية سليمة ومراقبة عالية المستوى، وذلك بفضل الدعم الذي تقدمه الهيئة لزيادة مستوى الرقابة والأمان .