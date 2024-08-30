جراحة نادرة لعلاج ارتفاع ضغط الدم الرئوي لشاب في «كليفلاند أبوظبي»

نجح ((كليفلاند كلينك أبوظبي))، جزء من مجموعة ((M42))، في إجراء عملية جراحية نادرة لعلاج ارتفاع ضغط الدم الرئوي الخثاري المزمن، لمريض من الجنسية الخليجية، 31 عاماً، حيث منحته هذه الجراحة، التي حققت معدل نجاح وصل إلى %100، حياة جديدة.

ويعتبر ارتفاع ضغط الدم الرئوي الخثاري المزمن، مرضاً يهدد الحياة، ويحدث نتيجة نشوء ضغط ضمن الشريان الرئوي، يؤثر في التدفق الحيوي للدم من القلب إلى الرئتين، ويصيب حوالي من 3 إلى 30 فرداً لكل مليون، ويرتبط بارتفاع معدل الوفيات. ويتطور ارتفاع ضغط الدم الرئوي الخثاري المزمن، على نحو 0.4 % إلى 4.8 % من المرضى، الذين يتم إصابتهم بالانسداد الرئوي الحاد.