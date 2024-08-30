جراحة نادرة لعلاج ارتفاع ضغط الدم الرئوي لشاب في «كليفلاند أبوظبي»

(MENAFN
- Al-Bayan)
نجح مستشفى ((كليفلاند كلينك أبوظبي))، جزء من مجموعة ((M42))، في إجراء عملية جراحية نادرة لعلاج ارتفاع ضغط الدم الرئوي الخثاري المزمن، لمريض من الجنسية الخليجية، 31 عاماً، حيث منحته هذه الجراحة، التي حققت معدل نجاح وصل إلى %100، حياة جديدة.
ويعتبر ارتفاع ضغط الدم الرئوي الخثاري المزمن، مرضاً يهدد الحياة، ويحدث نتيجة نشوء ضغط ضمن الشريان الرئوي، يؤثر في التدفق الحيوي للدم من القلب إلى الرئتين، ويصيب حوالي من 3 إلى 30 فرداً لكل مليون، ويرتبط بارتفاع معدل الوفيات. ويتطور ارتفاع ضغط الدم الرئوي الخثاري المزمن، على نحو 0.4 % إلى 4.8 % من المرضى، الذين يتم تشخيص إصابتهم بالانسداد الرئوي الحاد.
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