أول عملية تجميد للمبيض في الدولة لطفلة مصابة بسرطان الدم

نجح مركز أبوظبي للخلايا الجذعية في إجراء أول عملية تجميد للمِبيض في دولة الإمارات، لطفلة إماراتية تبلغ من العمر 7 سنوات، تم إصابتها بسرطان الدم الليمفاوي الحاد، وذلك بالتعاون مع عيادات آرت للخصوبة.

يعكس هذا الإنجاز التزام مركز أبوظبي للخلايا الجذعية، بتقديم أفضل العلاجات الممكنة للمرضى، وتعزيز صحتهم، من خلال الرعاية المبتكرة الشاملة التي يقدمها في طب الأورام وزراعة نخاع العظم، كما يسلط الضوء على أهمية التعاون بين الجهات الصحية المختصة، ودورها في تقديم رعاية صحية شاملة. ويضاف هذا الإنجاز إلى سجل النجاحات التي يحققها قطاع الرعاية الصحية في أبوظبي، الذي استطاع أن يرسخ مكانته بين نظم الرعاية الصحية الرائدة عالمياً.

جهود

وقد واجهت الطفلة المريضة، التي تعاني من أحد أشكال سرطانات الدم، رحلة مليئة بالتحديات، بعد محاولة علاجها بالعلاج الكيميائي والعلاجات التقليدية. وقد استقرت حالتها في ما بعد، بفضل العلاج الموجه للخلايا السرطانية. وبهدف شفائها، قرر أطباء أمراض الدم لدى الأطفال في مركز أبوظبي للخلايا الجذعية، إجراء عملية زراعة نخاع العظم لها، وقام شقيقها المتطابق جزئياً بالتبرع لها.

مخاطر

وبسبب المخاطر المحتملة مستقبلاً على الخصوبة، بسبب الجرعة العالية من العلاج الكيميائي والإشعاع لكامل الجسم، المطلوب قبل عملية زراعة نخاع العظم، وجّه فريق من الأطباء المختصين بمركز أبوظبي للخلايا الجذعية بشكل استباقي، بحفظ أنسجة المبيض بالتبريد للطفلة، مع موافقة ذويها، وبالتعاون مع عيادات آرت للخصوبة.

وخلال عملية جراحية، تم استئصال مبيض الفتاة الصغيرة، ونقله إلى عيادات آرت للخصوبة في أبوظبي، لمعالجته وحفظه بالتبريد. وتضمنت هذه التقنية المتقدمة، قطع أنسجة المبيض إلى شرائح رفيعة، ثم معالجتها بعد ذلك لحماية الخلايا من التلف أثناء عملية التجميد، وتم بعد ذلك تبريد الأنسجة ببطء، وتخزينها في درجات حرارة منخفضة جداً، في سائل النيتروجين، عند حوالي -196 درجة مئوية (-320.8 درجة فهرنهايت)، بهدف حفظها لمدة 20 عاماً على الأقل، مع إمكانية إعادة زرعها في المستقبل، لرفع نسبة الخصوبة لدى المريضة، وتعزيز قدرتها على الإنجاب.

ويعد تجميد أنسجة المبيض، إحدى التقنيات الحديثة على مستوى العالم، التي توفر إمكانات واعدة، قد تحقق نتائج تنعكس على الحفاظ على الخصوبة مستقبلاً، في حال تأثر المبيض بالعلاج الكيماوي أو الإشعاعي.