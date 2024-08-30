4 خطوات لتحديد الطلبة الأوائل في «الثانوية العامة» للمناهج الدولية

كشفت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، عن 4 خطوات لتحديد الطلبة الأوائل في ((الثانوية العامة))، بمختلف المناهج الدولية المستهدفة، ضمن ((منظومة تكريم ورعاية الطلبة الأوائل في إمارة دبي))، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، لتكريم ورعاية الطلبة الأوائل في إمارة دبي، وجاء ذلك عبر الأسئلة الشائعة على موقع الهيئة الإلكتروني.

وتستهدف المنظومة تكريم ورعاية أوائل الثانوية العامة من الطلبة الإماراتيين والمقيمين في المدارس الحكومية والخاصة، التي تطبق كلاً من المنهاج الوزاري، والمنهاج الأمريكي (AP)، والمنهاج البريطاني، ومنهاج البكالوريا الدولية.

وتفصيلاً، تبدأ خطوات تحديد الطلبة الأوائل، بإدخال المدارس الخاصة التي تطبق المناهج المستهدفة، نتائج الطلبة في نظام ((احتساب الدرجات))، ثم تستخدم المنظومة أوزان ((نقاط التعرفة)) المتبعة في نظام القبول في الجامعات الدولية، ويتم من خلالها حصر ومقارنة نتائج وإنجازات الطلبة في مختلف المناهج الدولية المستهدفة، ويلي ذلك استخدام أوزان ((نقاط التعرفة))، لاحتساب نتائج الاختبارات الخارجية بالنسبة لنتائج الطلبة في المنهاج الأمريكي (AP)، وفي المنهاج البريطاني بنظام (A Level).

بالإضافة إلى نتائج اختبارات الطلبة في منهاج البكالوريا الدولية، وأخيراً، يتم اختيار الطلبة الأوائل في المسارات التعليمية المختلفة بمنهاج وزارة التربية والتعليم، بحسب نتائج الثانوية العامة في إمارة دبي، والتي تصدر عن الوزارة. وتأتي المنظومة حيث يتم تكريم ومكافأة الطلبة الإماراتيين والمقيمين المتفوقين في إمارة دبي.

بالإضافة إلى تحفيزهم على الأداء الأكاديمي المتميز، وتوفير الدعم والرعاية للمواهب الشابة والكفاءات الواعدة، كما تسعى المنظومة لتوفير فرص التعليم والتطوير للكفاءات الوطنية في أرقى مؤسسات التعليم العالي .

وأوضحت الهيئة ضمن الأسئلة الشائعة على موقعها الإلكتروني، حول الحوافز والمكافآت المستحقة للطلبة الأوائل في المنظومة، بحسب منظومة تكريم ورعاية الطلبة الأوائل، بأنه يتم تقديم مكافأة مالية لكل طالب متفوق، وتوفير منح دراسية محلياً ودولياً للطلبة الإماراتيين المتفوقين، بالإضافة إلى طرح خصومات مجزية للطلبة المقيمين للدراسة في مؤسسات التعليم العالي الدولية في دبي.