دبلوماسية ثقافية تبني الجسور المعرفية بين الأمم والشعوب

تأتي زيارة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، إلى إيطاليا، في سياق نهج فريد اختطه سموه منذ عقود، ويقوم على التوجه إلى الأمم بخطاب حضاري عصري، يعتمد التفاعل المعرفي، والحوار الثقافي، والتواصل الإنساني.

وقد حقق سموه، خلال مسيرته الزاخرة بالإنجازات، وفي سياق هذا النهج، الكثير من الإنجازات، التي تحسب للإمارات، وللشارقة على وجه الخصوص، وتمثل مكسباً للعالم المحب للخير والسلام، المتطلع إلى نهضة البشرية وتقدمها.

ومن جهة أخرى، يعد هذا النهج، الذي اتسمت به توجهات سموه، مكوناً مؤسساً ورئيسياً في سياسة الإمارات وهويتها الوطنية، التي تولي أهمية كبرى إلى الدبلوماسية الثقافية والقوة الناعمة، في سياق التفاعل مع المحيط الجغرافي القريب، والاتصال بالشعوب والأمم البعيدة، الشريكة في الحضارة الإنسانية.

ومن هذا المنطلق، فإن المكانة التي يتبوأها سموه في الأوساط الثقافية والمعرفية والعلمية والأكاديمية، ولدى النخبة المبدعة في العالم، تمثل بحد ذاتها قيمة مضافة، وإرثاً خاصاً قل نظيره، يؤسس لدور إماراتي بارز على الصعيد الحضاري عالمياً.

حضور دولي

في الواقع، فإن زيارة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي إلى إيطاليا، ليست الأولى من نوعها، فقد اعتاد العالم أن يكون سموه المحاور البارز، والباحث الحصيف، الذي يمثل الثقافة العربية والإسلامية، في كل المحافل الممكنة، التي يتحدث من خلالها بصوت الحكمة، وإعمال العقل، ونبذ التعصب والتزمت.

ومن هنا، لطالما كان حضور سموه يعطي الصورة المشرقة الناصعة عن الدولة ونهجها الحضاري، ويعزز سياستها الخارجية القائمة على التعاون، وتعزيز الحوار بين الأمم والشعوب.

إن المعاني العميقة، التي تنطوي عليها زيارة صاحب السمو إلى إيطاليا اليوم، تعيد التذكير بالأثر الطيب الذي تركته الكثير من الزيارات السابقة المماثلة، التي قام بها سموه، وتعددت وتنوعت وجهاتها. وكان فيها وخلالها أجدر محاور، وخير بانٍ لجسور التواصل مع الأمم والشعوب، وممثلاً فوق العادة للثقافة العربية الإسلامية.

ومن نافلة القول إن رصيد سموه من مثل هذه الزيارات، ذات الثقل الثقافي، والمحمولات الحضارية، كثير وكبير، لدرجة أن ذكرها وتوصيفها يؤسس لأطلس كامل من العطاء المعرفي، والمبادرات الثقافية، التي تصحح النظرة المغلوطة إلى إرثنا وحاضرنا، وتمنحنا الفرصة في إعادة نسج الخيوط مع العصر وعلومه ومعارفه.

إرث إنساني وحضاري

لقد دشن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، خلال مسيرته الحافلة، العديد من محطات الحوار والتواصل في مختلف بقاع الأرض، ولدى شتى الأمم والشعوب، وشركاء الحضارة الإنسانية.

وتعد زيارته إلى مكتبة الأمبروزيانا الإيطالية في مدينة ميلانو، واحدة من ألمع هذه المحطات؛ فهذه المكتبة، هي إحدى أعرق مكتبات العالم، حظيت مبكراً باهتمام سموه وتقديره، وهو ما تمت ترجمته بمبادرات التعاون التي وجه بها سموه سابقاً، وكان من ثمارها رقمنة أكثر من 2500 مخطوطة عربية نادرة يعود تاريخها إلى ما يزيد على 450 عاماً، وعرضها للمرة الأولى رقمياً على مستوى العالم من خلال المنصة الإلكترونية الخاصة بمكتبة الشارقة العامة التابعة لهيئة الشارقة للكتاب.

إن عراقة مكتبة الأمبروزيانا الإيطالية، التي تجول سموه في أقسامها المتعددة، هي جزء من الإرث الحضاري الإنساني العالمي. وهي، بما تضمه من محتوياتٍ ثرية، وعاء معرفي كبير يضم إلى جانب أنفس المخطوطات والمجموعات التاريخية الإيطالية والغربية القيمة، مجموعة أخرى نادرة من المخطوطات العربية، التي تعد من الأفضل في العالم وأكثرها أهمية.

وبهذا، فإن زيارة سموه مقر هذه المكتبة، إنما هي التفاتة حضارية إلى القواسم المشتركة، التي تجمعنا بشركائنا من أبناء الإنسانية الواحدة. كما أنها التفاتة سامية إلى تاريخنا وتراثنا واسهامنا الحضاري الكبير.

شخصية موسوعية

إن شخصية الحاكم القيادية، ونظرته الثاقبة في الحكم، لم يحجبا يوماً قامة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي مثقفاً من طراز رفيع، ومبدعاً متعدد الاهتمامات والنتاجات، ومحاوراً متمكناً.

هذا ما يبدو في حضور سموه، في مثل زيارته الحالية إلى إيطاليا، التي حل فيها ضيفاً، حاكماً، ومثقفاً، ومبدعاً، ومحاوراً، يستنطق الإنسان والكتاب والثقافة، ويقود التواصل بين ممثلي الثقافات المختلفة إلى مسارات من الوعي والتفاعل الإيجابي، وهذا أثر كبير وجليل.

ويجدر القول هنا، إنه ليس من السهل أن يضطلع إنسان ما، وحده، بمسؤولية محاورة ممثلي مختلف الثقافات الحية، على أكثر من صعيد، وفي مجالات متعددة، لكن سموه بفكره الموسوعي، وقاموس اهتماماته العابر للتخصصات والثقافات، وبشخصه الشغوف بالمعرفة، مثّل مؤسسة ثقافية عملاقة حيّة، دأبت تدشن بين الفينة والأخرى محطات الحوار الثقافي والتفاعل الحضاري، بمختلف الوسائل والأدوات؛ من الكتابة الأدبية والمسرحية، إلى الإنجازات البحثية، وكتب السيرة.

وكذلك من دعم الآداب والفنون، وتواصل المبدعين العرب مع نظرائهم في الشرق والغرب، إلى بناء المؤسسات المعنية بالثقافة والتعليم والتبادل الحضاري. هذا الدور، الذي يضطلع به صاحب السمو، يمثل خير رافعة للدبلوماسية الثقافية والقوة الناعمة الإماراتية، اللتين تجدان في سموه وجهوده المباركة، خير معزز لهما، وأفضل محرك يقودهما نحو التفاعل والتواصل الخلاق مع الشعوب والأمم الأخرى.