عروض وفعاليات بعطلة نهاية الأسبوع الأخيرة لمفاجآت صيف دبي

قدمت مفاجآت صيف دبي 2024 آلاف الأنشطة والتجارب الاستثنائية بأفضل الأسعار في دورتها الحالية وفي هذا الإطار فإن سكان دبي وزوارها على موعد للاستمتاع بالعروض الترويجية والفعاليات المتنوعة في عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة لهذا الحدث الصيفي المميز الذي يختتم غداً.

وتشكل عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة من مفاجآت صيف دبي فرصة للاستمتاع بالمزيد من المفاجآت الجديدة، والحفلات الموسيقية، والعروض الكوميدية، وأنشطة اللياقة البدنية داخل مراكز التسوق، وتجارب تناول الطعام، والعروض الترويجية وغيرها الكثير، بالإضافة إلى المشاركة في السحوبات التي تتيح الفوز بجوائز كبرى.

تخفيضات نهائية

وقدمت مفاجآت صيف دبي آلاف العروض الترويجية المذهلة والتخفيضات الحصرية في مختلف أنحاء المدينة. وما زالت الفرصة متاحة للحصول على تخفيضات والفوز بالجوائز، حيث سيحظى الجميع بفرصة أخيرة للاستفادة من تخفيضات تصل إلى 90 % على 550 علامة تجارية فيما يزيد على 2500 متجر في إطار فعالية ((التخفيضات النهائية في مفاجآت صيف دبي))، التي تستمر حتى يوم غد.

وبإمكان عشاق التسوق الاستعداد لعطلة نهاية أسبوع مليئة بالمزيد من التخفيضات على منتجات العلامات التجارية الرائدة، بما في ذلك الأزياء، ومستحضرات التجميل، والأجهزة الإلكترونية، والأدوات المنزلية وغيرها الكثير.

أسبوع الصيف للمطاعم

ويقدم أسبوع الصيف للمطاعم لعشاق الطعام فرصة الاستمتاع بأشهى المأكولات بأفضل الأسعار في أكثر من 60 وجهة مميزة لتناول الطعام والمطاعم المعروفة في دبي، والتي تقدم قوائم طعام مصممة خصيصاً لمدة محدودة تضم أطباقاً حصرية بأسعار لا تقبل المنافسة، بما في ذلك وجبات غداء من طبقين مقابل 95 درهماً، ووجبات عشاء من ثلاثة أطباق مقابل 150 درهماً.

ووجبات فطور مختارة مقابل 69 درهماً. وتشمل الوجهات المشاركة في أسبوع الصيف للمطاعم: 11وودفاير، وريف تايم آوت ماركت، وكوتشينا ذا بالم، وإيوان، وسفوماتو، وزينغو دبي، وبوردووك، وكابانا أون ذا بيتش، ونوب، وثيبتارا، ولي برازيل، وغيرها.

فعاليات رياضية

ويمكن لعشاق اللياقة البدنية والعائلات والأصدقاء المشاركة في سباق الجري الصيفي الداخلي الذي يُقام في دبي فستيفال سيتي مول غداً حيث إنه بإمكان الجميع من هواة الجري إلى عشاق اللياقة البدنية من جميع الأعمار والقدرات ومستويات المهارة تحطيم الأرقام القياسية أو الاستمتاع بالركض بصحبة أفراد العائلة والأصدقاء من خلال الاختيار من بين ثلاثة مسارات بأطوال 2.5 أو 5 أو 10 كيلومترات.

عروض التسوق

وتسدل مفاجآت صيف دبي الستار على 10 أسابيع من تنزيلات موسم الصيف التي قدمت آلاف العروض الترويجية الحصرية لأشهر العلامات التجارية الكبرى هذا الصيف. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للمتسوقين الحصول على المستلزمات المدرسية من خلال عروض العودة إلى المدارس التي تقدمها المتاجر الرائدة على مستوى المدينة، بما في ذلك جمبو، وشرف دي جي، وإي ماكس، بالإضافة إلى السوق الخاص بمنتجات العودة إلى المدارس في الواحة مول.

جوائز كبرى

وسيحظى المتسوقون بفرصة أخيرة للفوز بجوائز ضخمة من خلال سلسلة من السحوبات الكبرى. حيث يقدم عرض ((سكاي واردز كل يوم)) من ((طيران الإمارات)) للمتسوقين فرصة ربح مليون ميل سكاي واردز عند إنفاق 50 درهماً في المنافذ المشاركة.

بالإضافة إلى أميال سكاي واردز إضافية عند الدفع ببطاقات الائتمان الخاصة بالشركاء، وثلاثة أضعاف الأميال للعملاء الجدد. كما بإمكان المتسوقين ربح سيارة جاكوار إف بيس ومليون نقطة شير مع سحوبات مليونير شير من مفاجآت صيف دبي في سيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر مردف، ومول الإمارات.

ترفيه

ويمكن لعشاق الألعاب الانضمام إلى مهرجان الألعاب في سيتي سنتر مردف، حيث يتيح إنفاق 50 درهماً فقط في أي من المتاجر الموجودة داخل مركز التسوق للزوار فرصة اللعب لمدة 30 دقيقة إلى جانب مجموعة من أشهر لاعبي البث المباشر على مستوى منافسات الرياضة الإلكترونية في ألعاب إف سي 24 (فيفا)، وفورزا وغيرهما الكثير.

وتشكل عطلة نهاية هذا الأسبوع الفرصة الأخيرة للعائلات للدخول إلى عالم فيلم المتحولون في نخيل مول قبل العرض الأول للفيلم في وقت لاحق من العام الجاري. وسيستمتع زوار دبي فستيفال سيتي مول بمشاهدة عرض الموسيقى والأضواء الشهير ((تخيّل)) بحلة جديدة بمناسبة موسم الصيف.

إقامة فندقية

ويمكن للجميع اغتنام الفرصة وشراء باقة مفاجآت صيف دبي الحصرية من ((إنترتينر)) هذا الأسبوع، وهي صالحة لمدة 3 أشهر من تاريخ تفعيلها، حيث تقدم أكثر من 7000 عرض ((اشترِ واحدة واحصل على الأخرى مجاناً)) في أفضل المطاعم، ومناطق الجذب، والحدائق المائية، ووجهات التجميل واللياقة البدنية وغيرها من الوجهات والتجارب في مختلف أنحاء دبي.

ويمكن للأصدقاء والعائلات الاستمتاع بأفضل العروض على الأنشطة الترفيهية وتجارب تناول الطعام بما في ذلك تريبل 7 دبي، وكيدزانيا، وباونس، وذا سماش روم، ونادي الفروسية جيه إس آر ستابل، وكريشندو أنانتارا النخلة دبي، ومو-كي بان آسيا تاباس، وغيرها الكثير. ويبلغ سعر باقة مفاجآت صيف دبي الحصرية من إنترتينر 195 درهماً، فيما يمكن للمستخدمين مشاركة القسائم مع ما يصل إلى ثلاثة أصدقاء.