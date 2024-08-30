ولي عهد أم القيوين يعزي في وفاة موزة الموسى

دبي - وام

قدم سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، صباح أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور لها موزة محمد عبدالله الموسى.

وأعرب سمو ولي عهد أم القيوين، خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة جميرا بدبي، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الفقيدة، داعياً الله العلي القدير، أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء الشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين، والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين، وسيف حميد سالم مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين.