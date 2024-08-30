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عقوبة بدنية سعرها بالدولار

8/30/2024 7:12:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) جُل‭ ‬ما‭ ‬نعرفه‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬العربي‭ ‬عن‭ ‬العولمة‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬‮«‬العصمة‮»‬‭ ‬فيما‭ ‬يخص‭ ‬أحوال‭ ‬بلداننا‭ ‬صارت‭ ‬في‭ ‬يد‭ ‬واشنطن،‭ ‬ولهذا‭ ‬يهتم‭ ‬عموم‭ ‬العرب‭ ‬هذه‭ ‬الأيام‭ ‬بفواصل‭ ‬الردح‭ ‬بين‭ ‬مرشحي‭ ‬الرئاسة‭ ‬الأمريكية‭ ‬كامالا‭ ‬هاريس‭ ‬ودونالد‭ ‬ترامب،‭ ‬بينما‭ ‬العولمة‭ ‬وفي‭ ‬أبسط‭ ‬تجلياتها‭ ‬تعني‭ ‬أن‭ ‬شخصاً‭ ‬من‭ ‬بوركينا‭ ‬فاسو‭ ‬يستطيع‭ ‬أن‭ ‬يقاضي‭ ‬شخصاً‭ ‬من‭ ‬فنزويلا‭ ‬أمام‭ ‬محكمة‭ ‬في‭ ‬الدنمارك،‭ ‬وهذا‭ ‬يفتح‭ ‬أمامي‭ ‬باب‭ ‬الثراء‭ ‬المشروع،‭ ‬مقتديا‭ ‬بالسيد‭ ‬بول‭ ‬هوجان‭ ‬الأسترالي‭ ‬الذي‭ ‬رفع‭ ‬دعوى‭ ‬على‭ ‬مدرس‭ ‬التربية‭ ‬الرياضية،‭ ‬الذي‭ ‬ضربه‭ ‬على‭ ‬يده‭ ‬بحزام‭ ‬جدلي‭ ‬قبل‭ ‬17‭ ‬سنة،‭ ‬عندما‭ ‬كان‭ ‬عمره‭ ‬13‭ ‬سنة‭ ‬مما‭ ‬سبب‭ ‬له‭ ‬عقدة‭ ‬نفسية،‭ ‬جعلته‭ ‬عاجزاً‭ ‬عن‭ ‬استخدام‭ ‬يده‭ ‬تلك‭ ‬بكفاءة‭! ‬يعني‭ ‬بعد‭ ‬17‭ ‬سنة‭ ‬اكتشف‭ ‬أن‭ ‬يده‭ ‬غير‭ ‬سليمة‭! ‬وهذا‭ ‬يذكرني‭ ‬بمثل‭ ‬شعبي‭ ‬مصري‭ ‬طريف‭ ‬وبليغ‭ ‬يقول‭: ‬بعد‭ ‬سنة‭ ‬و3‭ (‬تلات‭) ‬أشهر‭ ‬جات‭ ‬المُعزية‭ ‬تشخر‭! ‬والترجمة‭ ‬لذوي‭ ‬الأمخاخ‭ ‬التخينة‭ ‬المصفحة‭ ‬هي‭ ‬ان‭ ‬الإعراب‭ ‬عن‭ ‬الحزن‭ ‬الشديد‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬وقت‭ ‬طويل‭ ‬على‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬سبَّبْ‭ ‬الحزن،‭ ‬واستوجب‭ ‬تقديم‭ ‬العزاء‭ ‬ضرب‭ ‬من‭ ‬الاستهبال‭ ‬المستهجن،‭ ‬ويسري‭ ‬مفعول‭ ‬المثل‭ ‬أعلاه‭ ‬حتى‭ ‬في‭ ‬الأفراح،‭ ‬فإن‭ ‬يأتيك‭ ‬شخص‭ ‬يصيح‭ ‬بصوت‭ ‬عال‭ ‬مهنئا‭ ‬بقدوم‭ ‬طفلك‭ ‬الأول،‭ ‬وذلك‭ ‬الطفل‭ ‬التحق‭ ‬بالروضة،‭ ‬أيضا‭ ‬من‭ ‬قبيل‭ ‬المعزية‭ ‬المستهبلة‭ ‬التي‭ ‬تشخر‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬كاد‭ ‬أقارب‭ ‬المرحوم‭ ‬ينسون‭ ‬أمره‭.‬

‭ ‬المهم‭ ‬أن‭ ‬هوجان‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬تعويض‭ ‬قدره‭ ‬مليون‭ ‬وثلاثمائة‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭!‬

ولو‭ ‬نلت‭ ‬تعويضاً‭ ‬قدره‭ ‬5‭ ‬دولارات‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬ضربة‭ ‬نلتها‭ ‬في‭ ‬المرحلتين‭ ‬الابتدائية‭ ‬والمتوسطة‭ ‬لصار‭ ‬رصيدي‭ ‬المصرفي‭ ‬يضاهي‭ ‬رصيد‭ ‬بيل‭ ‬غيتس‭! ‬

ومن‭ ‬عجائب‭ ‬الأمور‭ ‬أن‭ ‬معظم‭ ‬الجلد‭ ‬الذي‭ ‬تعرضت‭ ‬له‭ ‬كان‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬جدي‭ ‬الشيخ‭ ‬الحاج‭ ‬فرحان،‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يدرسنا‭ ‬العلوم‭ ‬الدينية‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الابتدائية،‭ ‬ولم‭ ‬يكن‭ ‬في‭ ‬غالب‭ ‬الأحوال‭ ‬يقصد‭ ‬ضربي،‭ ‬بل‭ ‬كانت‭ ‬عادته‭ ‬أن‭ ‬يدخل‭ ‬حجرة‭ ‬الدراسة‭ ‬حاملاً‭ ‬جريدة‭ ‬نخل‭ ‬طويلة،‭ ‬وشاء‭ ‬حظي‭ ‬العاثر‭ ‬أن‭ ‬أجلس‭ ‬في‭ ‬الصفوف‭ ‬الأمامية‭ ‬لضعف‭ ‬قدرتي‭ ‬على‭ ‬الإبصار،‭ (‬وبسبب‭ ‬ذلك‭ ‬اختار‭ ‬لي‭ ‬مدير‭ ‬المدرسة‭ ‬اسم‭ ‬دلع‭ ‬هو‭ ‬عموش‭)‬،‭ ‬وكان‭ ‬الحاج‭ ‬فرحان‭ ‬إذا‭ ‬سمع‭ ‬إزعاجا‭ ‬في‭ ‬الصفوف‭ ‬الخلفية،‭ ‬هوى‭ ‬بالجريد‭ ‬على‭ ‬الجالسين‭ ‬في‭ ‬الصفوف‭ ‬الأمامية،‭ ‬وإذا‭ ‬أخطأ‭ ‬تلميذ‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬لا‭ ‬تصله‭ ‬الجريدة‭ ‬نال‭ ‬الضربة‭ (‬بالوكالة‭) ‬أحد‭ ‬الجالسين‭ ‬أمامه

ذات‭ ‬مرة‭ ‬زارنا‭ ‬مفتش‭ ‬تعليم‭ ‬إنجليزي،‭ ‬حاملاً‭ ‬معه‭ ‬صناديق‭ ‬من‭ ‬الحلوى‭ (‬عرفنا‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬بسنوات‭ ‬طوال‭ ‬أنها‭ ‬كانت‭ ‬ماكنتوش‭)‬،‭ ‬وفاجأ‭ ‬المفتش‭ ‬جدي‭ ‬بالمصافحة،‭ ‬وما‭ ‬إن‭ ‬خرج‭ ‬المفتش‭ ‬حتى‭ ‬مسح‭ ‬جدي‭ ‬يده‭ ‬على‭ ‬المصحف،‭ ‬ثم‭ ‬خرج‭ ‬ليغسلها،‭ ‬فمددت‭ ‬يدي‭ ‬إلى‭ ‬علبة‭ ‬الحلوى،‭ ‬التي‭ ‬أدركت‭ ‬أنها‭ ‬من‭ ‬الصنف‭ ‬الممتاز،‭ ‬لأن‭ ‬الكلام‭ ‬المكتوب‭ ‬في‭ ‬العلبة‭ ‬كان‭ ‬باللغة‭ ‬الإنجليزية،‭ (‬إلى‭ ‬عهد‭ ‬قريب‭ ‬كان‭ ‬السودانيون‭ ‬لا‭ ‬يشترون‭ ‬أي‭ ‬سلعة‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬‮«‬ميد‭ ‬إن‭ ‬إنجلاند‮»‬‭ ‬أي‭ ‬مصنوعة‭ ‬في‭ ‬إنجلترا،‭ ‬والى‭ ‬يوم‭ ‬الناس‭ ‬هذا‭ ‬فإن‭ ‬معظم‭ ‬السودانيين‭ ‬لا‭ ‬يستخدمون‭ ‬الا‭ ‬معجون‭ ‬سيجنال‭ ‬للأسنان،‭ ‬وصنف‭ ‬السجائر‭ ‬المستورد‭ ‬القابل‭ ‬للتسويق‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬هما‭ ‬روثمانز‭ ‬وبنسون‭ ‬آند‭ ‬هيدجز،‭ ‬بينما‭ ‬المدخنون‭ ‬من‭ ‬بقية‭ ‬شعوب‭ ‬المنطقة‭ ‬عملاء‭ ‬للأمريكان‭ ‬ويستخدمون‭ ‬سجائر‭ ‬مالبرا‭ ‬وينطقونها‭ ‬خطأ‭ ‬مارليبورو‭). ‬المهم‭ ‬أنني‭ ‬خمشت‭ ‬كمية‭ ‬من‭ ‬قطع‭ ‬الحلوى‭ ‬الإنجليزية،‭ ‬فعاد‭ ‬جدي‭ ‬الحاج‭ ‬فرحان‭ ‬ووجدني‭ ‬أكاد‭ ‬أختنق‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬حشرت‭ ‬نحو‭ ‬سبع‭ ‬قطع‭ ‬في‭ ‬فمي،‭ ‬بعضها‭ ‬بأوراق‭ ‬تغليفها،‭ ‬محاولاً‭ ‬ازدرادها‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يكتشف‭ ‬أمري،‭ ‬ولا‭ ‬أذكر‭ ‬كم‭ ‬ضربة‭ ‬تلقيت،‭ ‬ولكنني‭ ‬أذكر‭ ‬أن‭ ‬تلك‭ ‬الحلوى‭ ‬صارت‭ ‬علقماً‭ ‬في‭ ‬فمي،‭ ‬وإلى‭ ‬يومنا‭ ‬هذا‭ ‬أبو‭ ‬الجعافر‭ ‬معقد‭ ‬من‭ ‬الماكنتوش،‭ ‬فقد‭ ‬أرغمني‭ ‬الرجل‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬أصب‭ ‬بقية‭ ‬الحلوى‭ ‬في‭ ‬كيس‭ ‬ورقي‭ ‬وأهرسها‭ ‬بقدمي‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬تصبح‭ ‬صالحة‭ ‬للأكل،‭ ‬وزملائي‭ ‬في‭ ‬الصف‭ ‬يتحسرون‭ ‬على‭ ‬الحلوى‭ ‬التي‭ ‬ضاعت‭ ‬سدى،‭ ‬ولم‭ ‬نكن‭ ‬وقتها‭ ‬نعرف‭ ‬أن‭ ‬الإنجليز‭ ‬مستعمرون‭ ‬وأن‭ ‬المفتش‭ ‬كان‭ ‬يريد‭ ‬كسب‭ ‬قلوبنا‭ ‬بالحلوى‭!‬

ولو‭ ‬خاطبت‭ ‬لجنة‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬الدولية‭ ‬بشأن‭ ‬ما‭ ‬لحق‭ ‬بي‭ ‬من‭ ‬ضرب،‭ ‬بسبب‭ ‬جدول‭ ‬‮«‬الضرب‮»‬،‭ ‬لأصدر‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬قرارا‭ ‬يمنع‭ ‬تدريس‭ ‬تلك‭ ‬الجدول‭ ‬السخيف‭ ‬للتلاميذ‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬النامية‭ ‬من‭ ‬منطلق‭ ‬أنه‭ ‬أداة‭ ‬تعذيب،‭ ‬ولا‭ ‬داعي‭ ‬لتدريسه‭ ‬أساساً‭ ‬من‭ ‬منطلق‭ ‬أن‭ ‬الرياضيات‭ ‬والعلوم‭ ‬ترف‭ ‬ذهني‭ ‬لا‭ ‬تحتاج‭ ‬إليه‭ ‬الشعوب‭ ‬التي‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬صروف‭ ‬الضرب‭!‬

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