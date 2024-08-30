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التدشين هو البداية

8/30/2024 7:12:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) } ‭ ‬دشّن‭ ‬اتحاد‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬المُصغرة‭ ‬فعالياتهم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إعلان‭ ‬شعار‭ ‬الاتحاد؛‭ ‬الذي‭ ‬خصص‭ ‬له‭ ‬احتفالية‭ ‬خاصة‭ ‬بحضور‭ ‬مسؤوليه‭ (‬رئيس‭ ‬ولأعضاء‭ ‬الإدارة‭) ‬وحشد‭ ‬من‭ ‬المدعوين‭ ‬والإعلاميين‭ ‬الذين‭ ‬بُهروا‭ ‬بما‭ ‬شاهدوه‭ ‬وبما‭ ‬استمعوا‭ ‬إليه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الرئيس‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬ونائبه‭ ‬جاسم‭ ‬الجبن؛‭ ‬حيث‭ ‬أفادا‭ ‬بأن‭ ‬التدشين‭ ‬عبر‭ ‬الشعار‭ ‬يُمهد‭ ‬للفعاليات‭.‬


} ‭ ‬وحقيقة‭ ‬فإن‭ ‬النجاح‭ ‬سيُصادف‭ ‬أهله؛‭ ‬لأن‭ ‬حماسة‭ (‬المهندس‭) ‬للارتقاء‭ ‬باللاعبين‭ ‬الصغار‭ ‬ستمكنه‭ ‬من‭ ‬تنظيم‭ ‬مسابقات‭ ‬متدرجة،‭ ‬وبالذات‭ ‬لأولئك‭ ‬الذين‭ ‬لا‭ ‬تعطيهم‭ ‬مسابقات‭ ‬اتحاد‭ ‬كرة‭ ‬القدم؛‭ ‬فهو‭ ‬يرى‭ ‬فيهم‭ (‬فئة‭) ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬الرعاية‭ ‬والدخول‭ ‬في‭ ‬مسابقات‭ ‬عبر‭ ‬أنظمة‭ ‬تتناسب‭ ‬وأعمارهم؛‭ ‬وتُفيد‭ ‬في‭ ‬اكتشاف‭ ‬المواهب‭ ‬بصورة‭ ‬أكبر‭ ‬عبر‭ ‬الملاعب‭ (‬المُصغرة‭).‬


} ‭ ‬ولا‭ ‬يختلف‭ ‬اثنان‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الرئيس‭ (‬المهندس‭) ‬يملك‭ ‬الرؤى‭ ‬القادرة‭ ‬على‭ ‬السير‭ ‬بالاتحاد‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬الاهداف‭ ‬التي‭ ‬أنشئ‭ ‬من‭ ‬أجلها؛‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الخبرة‭ ‬التي‭ ‬اكتسبها‭ ‬بوجوده‭ ‬في‭ ‬القلعة‭ ‬الحمراء،‭ ‬وتسليطه‭ ‬الأضواء‭ ‬دوما‭ ‬على‭ ‬اللاعبين‭ ‬الصغار،‭ ‬حيث‭ ‬رأى‭ ‬أن‭ ‬هؤلاء‭ ‬يحتاجون‭ ‬إلى‭ ‬رعاية‭ ‬خاصة،‭ ‬وإلى‭ ‬ملاعب‭ ‬ذات‭ ‬مساحة‭ ‬تتناسب‭ ‬وأعمارهم‭ ‬وقدراتهم‭!‬


} ‭ ‬وخبرة‭ ‬الشيخ‭ (‬المهندس‭) ‬لاختيار‭ ‬النجم‭ ‬السابق‭ ‬والبارز‭ ‬و‭(‬القانوني‭) ‬جاسم‭ ‬الجبن‭ ‬ليكون‭ ‬ضمن‭ ‬فريقه‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ (‬الوليد‭) ‬وحيث‭ ‬يتمتع‭ ‬بخبرات‭ ‬إدارية‭ ‬وفنيّة‭ ‬في‭ ‬الملاعب‭ ‬الصغيرة،‭ ‬وعلى‭ ‬اطلاع‭ ‬بنظمها‭ ‬وقوانينها؛‭ ‬هو‭ ‬برأيي‭ ‬من‭ ‬المكاسب‭ ‬لهذا‭ ‬الاتحاد؛‭ ‬إن‭ ‬على‭ ‬الجانب‭ ‬القانوني‭ ‬أو‭ ‬الفني؛‭ ‬وبالذات‭ ‬حال‭ ‬تنظيم‭ ‬ورش‭ ‬لتعريف‭ ‬المُشاركين‭ ‬باللعبة‭!‬


} ‭ ‬وأيضا‭ ‬من‭ ‬المكاسب‭ ‬لهذا‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإدارية‭ ‬أنشطة‭ (‬الأخت‭ ‬العزيزة‭) ‬سرين‭ ‬قمبر؛‭ ‬التي‭ ‬هي‭ ‬من‭ ‬الكفاءات‭ ‬الإدارية‭ ‬السابقة‭ ‬في‭ ‬اتحاد‭ ‬كرة‭ ‬القدم؛‭ ‬ومن‭ ‬الفتيات‭ ‬اللاتي‭ ‬يتميّزن‭ ‬بالحماس‭ ‬في‭ ‬الأعمال‭ ‬التي‭ ‬توكل‭ ‬إليها؛‭ ‬فهي‭ ‬خسرها‭ ‬اتحاد‭ ‬الكرة‭ ‬وكسبتها‭ ‬الكرة‭ ‬الُمصغرة،‭ ‬وبالذات‭ ‬أنها‭ ‬رئيس‭ ‬المسابقات،‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬خبراتها‭ ‬ستصبها‭ ‬في‭ ‬المهمة‭ ‬المسنودة‭ ‬إليها‭.‬


} ‭ ‬وعلى‭ ‬أي‭ ‬حال‭ ‬فإن‭ ‬الاتحاد‭ (‬الوليد‭) ‬بعد‭ ‬التدشين‭ ‬سيكون‭ ‬تحت‭ ‬الاختبار‭ ‬وهو‭ ‬يُنظم‭ ‬فعالياته‭ (‬المنتظرة‭)‬؛‭ ‬فكثير‭ ‬من‭ ‬الأندية‭ ‬ومراكز‭ ‬تمكين‭ ‬الشباب‭ ‬والشركات‭ ‬والمؤسسات‭ (‬البنوك‭) ‬تنتظر‭ ‬إعلانه‭ ‬انطلاقتها‭ ‬ونجاحها؛‭ ‬لأنها‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬خطواته‭ ‬التي‭ ‬يهدف‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬إلى‭ ‬تنظيم‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ (‬2027‭)‬،‭ ‬ولا‭ ‬بد‭ ‬من‭ ‬التمهيد‭ ‬لذلك‭ ‬بنجاحات‭ ‬إدارية‭ ‬وفنيّة‭ ‬محليّة‭.‬

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