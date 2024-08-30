قطاع الضيافة.. وظائف مضمونة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
في فبراير الماضي، حينما استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم أخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، في زيارته الكريمة لمملكة البحرين، لاحظ الجميع أن طاقم الضيافة كان من الشباب البحريني، من خريجي الدفعة الأولى لبرنامج الضيافة الملكية، وقد جاء إنشاء «فريق البحرين» بتوجيهات ملكية سامية، حيث قدم «فريق البحرين» خدمات الضيافة خلال الزيارة الكريمة، وفق أعلى معايير الضيافة العالمية والبحرينية الأصيلة، وقد أشاد الجميع بهذه الخطوة، التي نالت الإعجاب والإشارة في الإعلام الكويتي والبحريني معا.
وفي نوفمبر القادم سيقام معرض البحرين الدولي للطيران تحت رعاية ملكية سامية، وسيشهد المعرض تدريب مجموعة من طلبة كلية «فاتيل» للضيافة ضمن طاقم عمل معرض الطيران، تنفيذا للاتفاقية المبرمة لبرنامج العمل المشتركة بين المعرض والكلية.
وتولي الحكومة الموقرة بتوجيهات ومتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء كل العناية والاهتمام لحث الشباب للعمل في قطاع الضيافة، وتوفير كافة الإمكانيات من الدعم والتدريب والتأهيل المناسب.
مجال العمل في الضيافة مجال حيوي ومتطور ومضمون، ومملكة البحرين رائدة وسباقة في التعليم في مجال الضيافة، يكفي أن نعلم أن البحرين قامت بتأسيس وإنشاء معهد تعليمي للضيافة في 1974، وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ( UNDP )، وكان أول معهد متخصص بالتدريب في قطاع الضيافة بالمنطقة.
في الأسبوع الماضي دعا المدير العام لكلية «فاتيل» للضيافة الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة الشباب البحريني إلى الالتحاق بالكلية للعام الأكاديمي 2024-2025، وأشار إلى أن برنامج البكالوريوس في إدارة الفنادق يتضمن نسبة كبيرة من الجانب العملي، وفترة التدريب العملي بالفنادق الدولية، من فئة 4 نجوم وفئة 5 نجوم الكائنة في مملكة البحرين أو خارجها لاكتساب الخبرة، بجانب اكتساب اللغة الفرنسية، والجميل في الأمر أن وزارة التعليم السعودية أدرجت كلية «فاتيل» ضمن الجامعات المصنفة المعترف بها والموصى بالتحاق الطلبة السعوديين للدراسة بها، كما أكد المدير العام أن الكلية قد خرجت فوجين من الطلبة، حيث تسلم 100 % منهم عروض عمل قبل تخرجهم، الأمر الذي يجعل هذا التخصص مطلوبا في سوق العمل، بسبب نمو القطاع السياحي الواعد.
وبالأمس تابعنا الخبر المنشور في «أخبار الخليج» عن قيام مجموعة فنادق الخليج بتخريج الدفعة الأولى من البرنامج التدريبي «34» طالبا وطالبة من خريجي مدارس وجامعات البحرين، دعما لتدريب وتأهيل الشباب للعمل في هذا القطاع الحيوي المتطور.
قطاع الضيافة مجال واسع للعمل، سواء في القطاع الفندقي أو قطاع خدمات الطيران، وحتى في قطاع الخدمات بالمؤسسات والوزارات، حيث يتم التعاقد مع شركات القطاع الخاص التي تكتفي بتوظيف الأجانب، وهذا ما يجب الالتفات إليه، وتشجيع الشباب البحريني للانخراط فيه، بدلا من التركيز على الوظيفة الحكومية، والانتظار على قوائم وزارة العمل.
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