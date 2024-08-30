قطاع الضيافة.. وظائف مضمونة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وفي‭ ‬نوفمبر‭ ‬القادم‭ ‬سيقام‭ ‬معرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للطيران‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬ملكية‭ ‬سامية،‭ ‬وسيشهد‭ ‬المعرض‭ ‬تدريب‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬طلبة‭ ‬كلية‭ ‬‮«‬فاتيل‮»‬‭ ‬للضيافة‭ ‬ضمن‭ ‬طاقم‭ ‬عمل‭ ‬معرض‭ ‬الطيران،‭ ‬تنفيذا‭ ‬للاتفاقية‭ ‬المبرمة‭ ‬لبرنامج‭ ‬العمل‭ ‬المشتركة‭ ‬بين‭ ‬المعرض‭ ‬والكلية‭.‬

وتولي‭ ‬الحكومة‭ ‬الموقرة‭ ‬بتوجيهات‭ ‬ومتابعة‭ ‬حثيثة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬كل‭ ‬العناية‭ ‬والاهتمام‭ ‬لحث‭ ‬الشباب‭ ‬للعمل‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الضيافة،‭ ‬وتوفير‭ ‬كافة‭ ‬الإمكانيات‭ ‬من‭ ‬الدعم‭ ‬والتدريب‭ ‬والتأهيل‭ ‬المناسب‭.‬

مجال‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬الضيافة‭ ‬مجال‭ ‬حيوي‭ ‬ومتطور‭ ‬ومضمون،‭ ‬ومملكة‭ ‬البحرين‭ ‬رائدة‭ ‬وسباقة‭ ‬في‭ ‬التعليم‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الضيافة،‭ ‬يكفي‭ ‬أن‭ ‬نعلم‭ ‬أن‭ ‬البحرين‭ ‬قامت‭ ‬بتأسيس‭ ‬وإنشاء‭ ‬معهد‭ ‬تعليمي‭ ‬للضيافة‭ ‬في‭ ‬1974،‭ ‬وذلك‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬برنامج‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الإنمائي‭ (‬ UNDP ‭)‬،‭ ‬وكان‭ ‬أول‭ ‬معهد‭ ‬متخصص‭ ‬بالتدريب‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الضيافة‭ ‬بالمنطقة‭.‬

في‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬دعا‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لكلية‭ ‬‮«‬فاتيل‮»‬‭ ‬للضيافة‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬إلى‭ ‬الالتحاق‭ ‬بالكلية‭ ‬للعام‭ ‬الأكاديمي‭ ‬2024‭-‬2025،‭ ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬برنامج‭ ‬البكالوريوس‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬الفنادق‭ ‬يتضمن‭ ‬نسبة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الجانب‭ ‬العملي،‭ ‬وفترة‭ ‬التدريب‭ ‬العملي‭ ‬بالفنادق‭ ‬الدولية،‭ ‬من‭ ‬فئة‭ ‬4‭ ‬نجوم‭ ‬وفئة‭ ‬5‭ ‬نجوم‭ ‬الكائنة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬أو‭ ‬خارجها‭ ‬لاكتساب‭ ‬الخبرة،‭ ‬بجانب‭ ‬اكتساب‭ ‬اللغة‭ ‬الفرنسية،‭ ‬والجميل‭ ‬في‭ ‬الأمر‭ ‬أن‭ ‬وزارة‭ ‬التعليم‭ ‬السعودية‭ ‬أدرجت‭ ‬كلية‭ ‬‮«‬فاتيل‮»‬‭ ‬ضمن‭ ‬الجامعات‭ ‬المصنفة‭ ‬المعترف‭ ‬بها‭ ‬والموصى‭ ‬بالتحاق‭ ‬الطلبة‭ ‬السعوديين‭ ‬للدراسة‭ ‬بها،‭ ‬كما‭ ‬أكد‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬أن‭ ‬الكلية‭ ‬قد‭ ‬خرجت‭ ‬فوجين‭ ‬من‭ ‬الطلبة،‭ ‬حيث‭ ‬تسلم‭ ‬100 % ‭ ‬منهم‭ ‬عروض‭ ‬عمل‭ ‬قبل‭ ‬تخرجهم،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يجعل‭ ‬هذا‭ ‬التخصص‭ ‬مطلوبا‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬بسبب‭ ‬نمو‭ ‬القطاع‭ ‬السياحي‭ ‬الواعد‭.‬

وبالأمس‭ ‬تابعنا‭ ‬الخبر‭ ‬المنشور‭ ‬في‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬عن‭ ‬قيام‭ ‬مجموعة‭ ‬فنادق‭ ‬الخليج‭ ‬بتخريج‭ ‬الدفعة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬البرنامج‭ ‬التدريبي‭ ‬‮«‬34‮»‬‭ ‬طالبا‭ ‬وطالبة‭ ‬من‭ ‬خريجي‭ ‬مدارس‭ ‬وجامعات‭ ‬البحرين،‭ ‬دعما‭ ‬لتدريب‭ ‬وتأهيل‭ ‬الشباب‭ ‬للعمل‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬الحيوي‭ ‬المتطور‭.‬

قطاع‭ ‬الضيافة‭ ‬مجال‭ ‬واسع‭ ‬للعمل،‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الفندقي‭ ‬أو‭ ‬قطاع‭ ‬خدمات‭ ‬الطيران،‭ ‬وحتى‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الخدمات‭ ‬بالمؤسسات‭ ‬والوزارات،‭ ‬حيث‭ ‬يتم‭ ‬التعاقد‭ ‬مع‭ ‬شركات‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬التي‭ ‬تكتفي‭ ‬بتوظيف‭ ‬الأجانب،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬يجب‭ ‬الالتفات‭ ‬إليه،‭ ‬وتشجيع‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬للانخراط‭ ‬فيه،‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬الوظيفة‭ ‬الحكومية،‭ ‬والانتظار‭ ‬على‭ ‬قوائم‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭.‬