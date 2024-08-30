Saturday, 31 August 2024 05:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


قطاع الضيافة.. وظائف مضمونة

8/30/2024 7:12:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) في‭ ‬فبراير‭ ‬الماضي،‭ ‬حينما‭ ‬استقبل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬أخيه‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الشيخ‭ ‬مشعل‭ ‬الأحمد‭ ‬الجابر‭ ‬الصباح‭ ‬أمير‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬الشقيقة،‭ ‬في‭ ‬زيارته‭ ‬الكريمة‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬لاحظ‭ ‬الجميع‭ ‬أن‭ ‬طاقم‭ ‬الضيافة‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني،‭ ‬من‭ ‬خريجي‭ ‬الدفعة‭ ‬الأولى‭ ‬لبرنامج‭ ‬الضيافة‭ ‬الملكية،‭ ‬وقد‭ ‬جاء‭ ‬إنشاء‭ ‬‮«‬فريق‭ ‬البحرين‮»‬‭ ‬بتوجيهات‭ ‬ملكية‭ ‬سامية،‭ ‬حيث‭ ‬قدم‭ ‬‮«‬فريق‭ ‬البحرين‮»‬‭ ‬خدمات‭ ‬الضيافة‭ ‬خلال‭ ‬الزيارة‭ ‬الكريمة،‭ ‬وفق‭ ‬أعلى‭ ‬معايير‭ ‬الضيافة‭ ‬العالمية‭ ‬والبحرينية‭ ‬الأصيلة،‭ ‬وقد‭ ‬أشاد‭ ‬الجميع‭ ‬بهذه‭ ‬الخطوة،‭ ‬التي‭ ‬نالت‭ ‬الإعجاب‭ ‬والإشارة‭ ‬في‭ ‬الإعلام‭ ‬الكويتي‭ ‬والبحريني‭ ‬معا‭.‬

وفي‭ ‬نوفمبر‭ ‬القادم‭ ‬سيقام‭ ‬معرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للطيران‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬ملكية‭ ‬سامية،‭ ‬وسيشهد‭ ‬المعرض‭ ‬تدريب‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬طلبة‭ ‬كلية‭ ‬‮«‬فاتيل‮»‬‭ ‬للضيافة‭ ‬ضمن‭ ‬طاقم‭ ‬عمل‭ ‬معرض‭ ‬الطيران،‭ ‬تنفيذا‭ ‬للاتفاقية‭ ‬المبرمة‭ ‬لبرنامج‭ ‬العمل‭ ‬المشتركة‭ ‬بين‭ ‬المعرض‭ ‬والكلية‭.‬

وتولي‭ ‬الحكومة‭ ‬الموقرة‭ ‬بتوجيهات‭ ‬ومتابعة‭ ‬حثيثة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬كل‭ ‬العناية‭ ‬والاهتمام‭ ‬لحث‭ ‬الشباب‭ ‬للعمل‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الضيافة،‭ ‬وتوفير‭ ‬كافة‭ ‬الإمكانيات‭ ‬من‭ ‬الدعم‭ ‬والتدريب‭ ‬والتأهيل‭ ‬المناسب‭.‬

مجال‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬الضيافة‭ ‬مجال‭ ‬حيوي‭ ‬ومتطور‭ ‬ومضمون،‭ ‬ومملكة‭ ‬البحرين‭ ‬رائدة‭ ‬وسباقة‭ ‬في‭ ‬التعليم‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الضيافة،‭ ‬يكفي‭ ‬أن‭ ‬نعلم‭ ‬أن‭ ‬البحرين‭ ‬قامت‭ ‬بتأسيس‭ ‬وإنشاء‭ ‬معهد‭ ‬تعليمي‭ ‬للضيافة‭ ‬في‭ ‬1974،‭ ‬وذلك‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬برنامج‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الإنمائي‭ (‬ UNDP ‭)‬،‭ ‬وكان‭ ‬أول‭ ‬معهد‭ ‬متخصص‭ ‬بالتدريب‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الضيافة‭ ‬بالمنطقة‭.‬

في‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬دعا‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لكلية‭ ‬‮«‬فاتيل‮»‬‭ ‬للضيافة‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬إلى‭ ‬الالتحاق‭ ‬بالكلية‭ ‬للعام‭ ‬الأكاديمي‭ ‬2024‭-‬2025،‭ ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬برنامج‭ ‬البكالوريوس‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬الفنادق‭ ‬يتضمن‭ ‬نسبة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الجانب‭ ‬العملي،‭ ‬وفترة‭ ‬التدريب‭ ‬العملي‭ ‬بالفنادق‭ ‬الدولية،‭ ‬من‭ ‬فئة‭ ‬4‭ ‬نجوم‭ ‬وفئة‭ ‬5‭ ‬نجوم‭ ‬الكائنة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬أو‭ ‬خارجها‭ ‬لاكتساب‭ ‬الخبرة،‭ ‬بجانب‭ ‬اكتساب‭ ‬اللغة‭ ‬الفرنسية،‭ ‬والجميل‭ ‬في‭ ‬الأمر‭ ‬أن‭ ‬وزارة‭ ‬التعليم‭ ‬السعودية‭ ‬أدرجت‭ ‬كلية‭ ‬‮«‬فاتيل‮»‬‭ ‬ضمن‭ ‬الجامعات‭ ‬المصنفة‭ ‬المعترف‭ ‬بها‭ ‬والموصى‭ ‬بالتحاق‭ ‬الطلبة‭ ‬السعوديين‭ ‬للدراسة‭ ‬بها،‭ ‬كما‭ ‬أكد‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬أن‭ ‬الكلية‭ ‬قد‭ ‬خرجت‭ ‬فوجين‭ ‬من‭ ‬الطلبة،‭ ‬حيث‭ ‬تسلم‭ ‬100 % ‭ ‬منهم‭ ‬عروض‭ ‬عمل‭ ‬قبل‭ ‬تخرجهم،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يجعل‭ ‬هذا‭ ‬التخصص‭ ‬مطلوبا‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬بسبب‭ ‬نمو‭ ‬القطاع‭ ‬السياحي‭ ‬الواعد‭.‬

وبالأمس‭ ‬تابعنا‭ ‬الخبر‭ ‬المنشور‭ ‬في‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬عن‭ ‬قيام‭ ‬مجموعة‭ ‬فنادق‭ ‬الخليج‭ ‬بتخريج‭ ‬الدفعة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬البرنامج‭ ‬التدريبي‭ ‬‮«‬34‮»‬‭ ‬طالبا‭ ‬وطالبة‭ ‬من‭ ‬خريجي‭ ‬مدارس‭ ‬وجامعات‭ ‬البحرين،‭ ‬دعما‭ ‬لتدريب‭ ‬وتأهيل‭ ‬الشباب‭ ‬للعمل‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬الحيوي‭ ‬المتطور‭.‬

قطاع‭ ‬الضيافة‭ ‬مجال‭ ‬واسع‭ ‬للعمل،‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الفندقي‭ ‬أو‭ ‬قطاع‭ ‬خدمات‭ ‬الطيران،‭ ‬وحتى‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الخدمات‭ ‬بالمؤسسات‭ ‬والوزارات،‭ ‬حيث‭ ‬يتم‭ ‬التعاقد‭ ‬مع‭ ‬شركات‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬التي‭ ‬تكتفي‭ ‬بتوظيف‭ ‬الأجانب،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬يجب‭ ‬الالتفات‭ ‬إليه،‭ ‬وتشجيع‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬للانخراط‭ ‬فيه،‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬الوظيفة‭ ‬الحكومية،‭ ‬والانتظار‭ ‬على‭ ‬قوائم‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭.‬

MENAFN30082024000055011008ID1108620942

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث