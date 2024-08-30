الأميران وليام وهاري يحضران جنازة زوج خالتهما

الأميران وليام وهاري يحضران جنازة زوج خالتهما
التاريخ
8/30/2024 7:12:01 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
حضر وليام أمير ويلز وهاري دوق ساسكس جنازة زوج شقيقة والدتهما الأميرة ديانا اللورد روبرت فيلوز، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي. أيه. ميديا) أمس الجمعة. وذكرت صحيفة «ذا صن» أن هاري سافر من الولايات المتحدة لينضم إلى وليام في القداس الذي أقيم بكنيسة سانت ماري في قرية سنيتيشام في انجلترا يوم الخميس. وذكرت الصحيفة أن الشقيقين جاءا في هدوء وجلس كل منهم بمفرده في مؤخر الكنيسة. ونقلت صحيفة «ذا صن» عن أحد السكان المحليين قوله إن وليام وهاري حافظا على المسافة بينهما ولم يتحدثا معا. وكان هاري وزوجته ميجان دوقة ساسكس قد انتقلا إلى الولايات المتحدة في 2020 بعدما تنحيا عن مهامها الملكية.
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