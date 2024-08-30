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الأميران وليام وهاري يحضران جنازة زوج خالتهما

8/30/2024 7:12:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) حضر‭ ‬وليام‭ ‬أمير‭ ‬ويلز‭ ‬وهاري‭ ‬دوق‭ ‬ساسكس‭ ‬جنازة‭ ‬زوج‭ ‬شقيقة‭ ‬والدتهما‭ ‬الأميرة‭ ‬ديانا‭ ‬اللورد‭ ‬روبرت‭ ‬فيلوز،‭ ‬حسبما‭ ‬أفادت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬البريطانية‭ (‬بي‭. ‬أيه‭. ‬ميديا‭) ‬أمس‭ ‬الجمعة‭. ‬وذكرت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬ذا‭ ‬صن‮»‬‭ ‬أن‭ ‬هاري‭ ‬سافر‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬لينضم‭ ‬إلى‭ ‬وليام‭ ‬في‭ ‬القداس‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬بكنيسة‭ ‬سانت‭ ‬ماري‭ ‬في‭ ‬قرية‭ ‬سنيتيشام‭ ‬في‭ ‬انجلترا‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭. ‬وذكرت‭ ‬الصحيفة‭ ‬أن‭ ‬الشقيقين‭ ‬جاءا‭ ‬في‭ ‬هدوء‭ ‬وجلس‭ ‬كل‭ ‬منهم‭ ‬بمفرده‭ ‬في‭ ‬مؤخر‭ ‬الكنيسة‭. ‬ونقلت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬ذا‭ ‬صن‮»‬‭ ‬عن‭ ‬أحد‭ ‬السكان‭ ‬المحليين‭ ‬قوله‭ ‬إن‭ ‬وليام‭ ‬وهاري‭ ‬حافظا‭ ‬على‭ ‬المسافة‭ ‬بينهما‭ ‬ولم‭ ‬يتحدثا‭ ‬معا‭. ‬وكان‭ ‬هاري‭ ‬وزوجته‭ ‬ميجان‭ ‬دوقة‭ ‬ساسكس‭ ‬قد‭ ‬انتقلا‭ ‬إلى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬2020‭ ‬بعدما‭ ‬تنحيا‭ ‬عن‭ ‬مهامها‭ ‬الملكية‭.‬

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