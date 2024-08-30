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أميرة نرويجية تتزوج رجلا زعم أنه كان فرعونا

8/30/2024 7:12:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) هي‭ ‬الزيجة‭ ‬الأغرب‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يبدو‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الملكية‭ ‬النرويجية،‭ ‬الأميرة‭ ‬مارثا‭ ‬لويز،‭ ‬الابنة‭ ‬الكبرى‭ ‬لملك‭ ‬البلاد‭ ‬هارالد‭ ‬الخامس،‭ ‬ستتزوج‭ ‬رجل‭ ‬الأعمال‭ ‬الأمريكي‭ ‬الأسمر‭ ‬دوريك‭ ‬فيريت‭ ‬وهو‭ ‬أيضا‭ ‬معالج‭ ‬روحي‭ ‬معروف‭ ‬من‭ ‬الشامان،‭ ‬اليوم‭ ‬السبت،‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬خلابة‭ ‬جنوبي‭ ‬النرويج‭. ‬ويأتي‭ ‬حفل‭ ‬الزفاف‭ ‬وسط‭ ‬انتقادات‭ ‬واسعة‭ ‬النطاق‭ ‬لتصرفات‭ ‬الأميرة‭ ‬وخطيبها،‭ ‬وتراجع‭ ‬الدعم‭ ‬الشعبي‭ ‬للأسرة‭ ‬الاسكندنافية‭ ‬الملكية،‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬بالفعل‭ ‬تقارير‭ ‬سلبية‭ ‬عن‭ ‬أحد‭ ‬أفرادها‭ ‬المشاغبين‭ ‬الذي‭ ‬يواجه‭ ‬اتهامات‭ ‬أولية‭ ‬بالعنف‭ ‬المنزلي‭. ‬وتصدرت‭ ‬الأميرة‭ ‬مارثا‭ ‬لويز‭ (‬52‭ ‬عاما‭) ‬وفيريت،‭ ‬الذي‭ ‬يزعم‭ ‬أنه‭ ‬شامان‭ ‬أو‭ ‬وسيطا‭ ‬روحيا‭ ‬من‭ ‬الجيل‭ ‬السادس‭ ‬من‭ ‬كاليفورنيا،‭ ‬عناوين‭ ‬الأخبار‭ ‬بمعتقداتهما‭ ‬البديلة‭. ‬الأميرة‭ ‬هي‭ ‬الرابعة‭ ‬في‭ ‬ترتيب‭ ‬ولاية‭ ‬العرش،‭ ‬لكنها‭ ‬أعلنت‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬أنها‭ ‬لن‭ ‬تمثل‭ ‬البيت‭ ‬الملكي‭ ‬النرويجي‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬لتتفرغ‭ ‬للعمل‭ ‬من‭ ‬كثب‭ ‬مع‭ ‬خطيبها‭ ‬الذي‭ ‬يزعم‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬فرعونا‭ ‬في‭ ‬حياة‭ ‬سابقة‭. ‬وتقول‭ ‬الأميرة‭ ‬ التي‭ ‬احتفظت‭ ‬بلقبها ‭ ‬إنها‭ ‬تستطيع‭ ‬التحدث‭ ‬مع‭ ‬الملائكة،‭ ‬بينما‭ ‬يدعي‭ ‬خطيبها‭ (‬49‭ ‬عاما‭) ‬أنه‭ ‬يتواصل‭ ‬مع‭ ‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬الأرواح‭ ‬وأن‭ ‬لديه‭ ‬ميدالية‭ ‬تساعد‭ ‬في‭ ‬درء‭ ‬التعويذات‭ ‬وعلاج‭ ‬الأمراض‭. ‬وتمت‭ ‬الخطبة‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬وبمجرد‭ ‬الزواج‭ ‬لن‭ ‬ينال‭ ‬فيريت‭ ‬ألقابا‭ ‬ملكية‭ ‬ولن‭ ‬يحمل‭ ‬أي‭ ‬واجبات‭ ‬رسمية‭. ‬وبمقتضى‭ ‬اتفاق‭ ‬أبرم‭ ‬عام‭ ‬2019،‭ ‬وافقت‭ ‬مارثا‭ ‬لويز‭ ‬وخطيبها‭ ‬فيريت‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬استخدام‭ ‬ارتباطها‭ ‬بالبيت‭ ‬الملكي‭ ‬أو‭ ‬لقبها‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬أغراض‭ ‬تجارية‭.‬

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