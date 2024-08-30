قيمة مجوهرات رونالدو في حفل قرعة دوري أبطال أوروبا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
سرق البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، الأضواء في حفل قرعة بطولة دوري أبطال أوروبا التي حضرها مساء يوم الخميس بإمارة موناكو الفرنسية.
ونال كريستيانو رونالدو تكريمًا من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» بوصفه الهداف التاريخي لدوري الأبطال.
وحصل رونالدو على جائزة خاصة تسلمها من ألكسندر تشيفيرين رئيس الاتحاد الأوروبي على هامش حفل قرعة دوري الأبطال.
ولفت رونالدو الأنظار بمظهره الرائع وارتدائه بعض المجوهرات الثمينة خلال حفل قرعة دوري الأبطال.
ونشرت إحدى أكبر العلامات التجارية للمجوهرات عبر حسابها بموقع إنستغرام بيانًا تفصيليًا بالمجوهرات التي ارتداها رونالدو في الحفل. وارتدى رونالدو «قلادة» من مجموعة Beyond The Light بماسة مذهلة بوزن 33 قيراطًا، مقطوعة من حجر خام نادر بوزن 110 قراريط اُكْتُشِف في منجم بدولة بوتسوانا.
وأكدت تقارير صحفية أن سعر القلادة التي ارتداها رونالدو في الحفل من الصعب تقديره؛ لأنه من أحجار نادرة وسعره قد يتخطى مليون يورو. وأشارت إلى أن سعر القرط في أذن رونالدو من الماس بجانب الذهب الأبيض في الدبوس المعلق ببدلة النجم البرتغالي يصل إلى 7800 يورو.
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