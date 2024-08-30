قيمة مجوهرات رونالدو في حفل قرعة دوري أبطال أوروبا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ونال‭ ‬كريستيانو‭ ‬رونالدو‭ ‬تكريمًا‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬‮«‬يويفا‮»‬‭ ‬بوصفه‭ ‬الهداف‭ ‬التاريخي‭ ‬لدوري‭ ‬الأبطال‭.‬

وحصل‭ ‬رونالدو‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬خاصة‭ ‬تسلمها‭ ‬من‭ ‬ألكسندر‭ ‬تشيفيرين‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬حفل‭ ‬قرعة‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‭.‬

ولفت‭ ‬رونالدو‭ ‬الأنظار‭ ‬بمظهره‭ ‬الرائع‭ ‬وارتدائه‭ ‬بعض‭ ‬المجوهرات‭ ‬الثمينة‭ ‬خلال‭ ‬حفل‭ ‬قرعة‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‭.‬

ونشرت‭ ‬إحدى‭ ‬أكبر‭ ‬العلامات‭ ‬التجارية‭ ‬للمجوهرات‭ ‬عبر‭ ‬حسابها‭ ‬بموقع‭ ‬إنستغرام‭ ‬بيانًا‭ ‬تفصيليًا‭ ‬بالمجوهرات‭ ‬التي‭ ‬ارتداها‭ ‬رونالدو‭ ‬في‭ ‬الحفل‭. ‬وارتدى‭ ‬رونالدو‭ ‬‮«‬قلادة‮»‬‭ ‬من‭ ‬مجموعة‭ ‬ Beyond ‭ ‬ The ‭ ‬ Light ‭ ‬بماسة‭ ‬مذهلة‭ ‬بوزن‭ ‬33‭ ‬قيراطًا،‭ ‬مقطوعة‭ ‬من‭ ‬حجر‭ ‬خام‭ ‬نادر‭ ‬بوزن‭ ‬110‭ ‬قراريط‭ ‬اُكْتُشِف‭ ‬في‭ ‬منجم‭ ‬بدولة‭ ‬بوتسوانا‭.‬

وأكدت‭ ‬تقارير‭ ‬صحفية‭ ‬أن‭ ‬سعر‭ ‬القلادة‭ ‬التي‭ ‬ارتداها‭ ‬رونالدو‭ ‬في‭ ‬الحفل‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬تقديره؛‭ ‬لأنه‭ ‬من‭ ‬أحجار‭ ‬نادرة‭ ‬وسعره‭ ‬قد‭ ‬يتخطى‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭. ‬وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬سعر‭ ‬القرط‭ ‬في‭ ‬أذن‭ ‬رونالدو‭ ‬من‭ ‬الماس‭ ‬بجانب‭ ‬الذهب‭ ‬الأبيض‭ ‬في‭ ‬الدبوس‭ ‬المعلق‭ ‬ببدلة‭ ‬النجم‭ ‬البرتغالي‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬7800‭ ‬يورو‭.‬