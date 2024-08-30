أكثر من 304 متسوقين يحصلون على جوائز في سحب لولو صيف المكاسب

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجائزة الكبرى عبارة عن كيلو من الذهب يتقاسمها 20 فائزا. بطاقات لولو للتسوق ونقاط السعادة تجعل المتسوقين يعودون للحصول على المزيد.
تم توزيع جوائز سحب لولو صيف المكاسب أمس في مجمع الدانة حيث حصل أكثر من 304 فائزين على جوائز قيمة. شهد السحب، الذي انتهى في 9 أغسطس، حصول المتسوقين المحظوظين على جوائز كبرى تتمثل في كيلو واحد من الذهب، ونقاط السعادة القيمة لـ500 فائز، وبطاقات لولو للتسوق بقيمة 50 د.ب لـ1000 فائز. وتجاوزت القيمة الإجمالية للجوائز 100 , 000 د.ب.
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