أكثر من 304 متسوقين يحصلون على جوائز في سحب لولو صيف المكاسب

تم‭ ‬توزيع‭ ‬جوائز‭ ‬سحب‭ ‬لولو‭ ‬صيف‭ ‬المكاسب‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬الدانة‭ ‬حيث‭ ‬حصل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬304‭ ‬فائزين‭ ‬على‭ ‬جوائز‭ ‬قيمة‭. ‬شهد‭ ‬السحب،‭ ‬الذي‭ ‬انتهى‭ ‬في‭ ‬9‭ ‬أغسطس،‭ ‬حصول‭ ‬المتسوقين‭ ‬المحظوظين‭ ‬على‭ ‬جوائز‭ ‬كبرى‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬كيلو‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬الذهب،‭ ‬ونقاط‭ ‬السعادة‭ ‬القيمة‭ ‬لـ500‭ ‬فائز،‭ ‬وبطاقات‭ ‬لولو‭ ‬للتسوق‭ ‬بقيمة‭ ‬50‭ ‬د‭.‬ب‭ ‬لـ1000‭ ‬فائز‭. ‬وتجاوزت‭ ‬القيمة‭ ‬الإجمالية‭ ‬للجوائز‭ ‬100 , 000‭ ‬د‭.‬ب‭. ‬

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