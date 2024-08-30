الإمارات: إطلاق جائزة لتخليد اسم إماراتي ابتكر طائرات مسيرة منافسة عالميا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعلنت جمعية المخترعين الإماراتية إطلاق جائزة باسم الإماراتي الراحل علي محمد اليبهوني، «مبتكر ومصمم أول طائرة وطنية مسيرة بمواصفات عالمية تنافس أرقى الشركات المتخصصة في هذا المجال على مستوى العالم».
وقالت الجمعية في بيان أمس إنها أطلقت «جائزة علي اليبهوني للاختراع» لتكون جائزة سنوية تخلد اسم فقيد الامارات الذي رحل عن عالمنا قبل أيام.
وقال المخترع الإماراتي أحمد مجان رئيس مجلس إدارة الجمعية: «قررت جمعية المخترعين الإماراتية إطلاق اسم علي اليبهوني، على جائزة للاختراعات تخليدا لدوره الكبير في وضع اسم الإمارات في مصاف الدول المتقدمة في مجال صناعة الطيران والتكنولوجيا»، موضحا أن «المبتكر الراحل لفت أنظار العالم بتصميم وصنع طائرات مسيرة بمستوى تقني نافس صناعات دول كبرى».
وتابع مجان: «تخصص اليهبوني في مجال التكنولوجيا والطيران، وهو مؤسس شركة «(أدكوم للأنظمة للمهمات الاستراتيجية) المصنعة لطائرات يبهون يونايتد 40، وقد لعبت هذه الشركة دورا هاما في دمج التكنولوجيا المتقدمة مع عالم تصميم الطائرات للقيام بالمهمات الاستراتيجية».
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