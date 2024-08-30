الإمارات: إطلاق جائزة لتخليد اسم إماراتي ابتكر طائرات مسيرة منافسة عالميا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقالت‭ ‬الجمعية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أمس‭ ‬إنها‭ ‬أطلقت‭ ‬‮«‬جائزة‭ ‬علي‭ ‬اليبهوني‭ ‬للاختراع‮»‬‭ ‬لتكون‭ ‬جائزة‭ ‬سنوية‭ ‬تخلد‭ ‬اسم‭ ‬فقيد‭ ‬الامارات‭ ‬الذي‭ ‬رحل‭ ‬عن‭ ‬عالمنا‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭.

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وقال‭ ‬المخترع‭ ‬الإماراتي‭ ‬أحمد‭ ‬مجان‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الجمعية‭: ‬‮«‬قررت‭ ‬جمعية‭ ‬المخترعين‭ ‬الإماراتية‭ ‬إطلاق‭ ‬اسم‭ ‬علي‭ ‬اليبهوني،‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬للاختراعات‭ ‬تخليدا‭ ‬لدوره‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬اسم‭ ‬الإمارات‭ ‬في‭ ‬مصاف‭ ‬الدول‭ ‬المتقدمة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬صناعة‭ ‬الطيران‭ ‬والتكنولوجيا‮»‬،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬المبتكر‭ ‬الراحل‭ ‬لفت‭ ‬أنظار‭ ‬العالم‭ ‬بتصميم‭ ‬وصنع‭ ‬طائرات‭ ‬مسيرة‭ ‬بمستوى‭ ‬تقني‭ ‬نافس‭ ‬صناعات‭ ‬دول‭ ‬كبرى‮»‬‭.

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وتابع‭ ‬مجان‭: ‬‮«‬تخصص‭ ‬اليهبوني‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬والطيران،‭ ‬وهو‭ ‬مؤسس‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬‭(‬أدكوم‭ ‬للأنظمة‭ ‬للمهمات‭ ‬الاستراتيجية‭) ‬المصنعة‭ ‬لطائرات‭ ‬يبهون‭ ‬يونايتد‭ ‬40،‭ ‬وقد‭ ‬لعبت‭ ‬هذه‭ ‬الشركة‭ ‬دورا‭ ‬هاما‭ ‬في‭ ‬دمج‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المتقدمة‭ ‬مع‭ ‬عالم‭ ‬تصميم‭ ‬الطائرات‭ ‬للقيام‭ ‬بالمهمات‭ ‬الاستراتيجية‮»‬‭.‬