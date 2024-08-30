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بيروت تسهر على ((أوتار بعلبك)) رغم أجواء التوتر الإقليمية

8/30/2024 7:12:00 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) رغم‭ ‬أجواء‭ ‬التوتر‭ ‬التي‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬إلغاء‭ ‬المهرجانات‭ ‬والفعاليات‭ ‬الفنية‭ ‬الصيفية‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬اقتنصت‭ ‬مهرجانات‭ ‬بعلبك‭ ‬الدولية‭ ‬ليلة‭ ‬هادئة‭ ‬صدح‭ ‬فيها‭ ‬صوت‭ ‬الموسيقى‭ ‬وحلت‭ ‬السكينة‭ ‬والسلام‭ ‬في‭ ‬النفوس‭ ‬بحفل‭ ‬كبير‭ ‬جمع‭ ‬بين‭ ‬فرقتين‭ ‬لبنانية‭ ‬وفلسطينية‭ ‬بالعاصمة‭ ‬بيروت‭.‬

واستضاف‭ ‬مسرح‭ ‬كركلا‭ ‬مساء‭ ‬الخميس‭ ‬حفل‭ ‬‮«‬أوتار‭ ‬بعلبك‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬أحيته‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬ثلاث‭ ‬ساعات‭ ‬فرقة‭ ‬شربل‭ ‬روحانا‭ ‬من‭ ‬لبنان‭ ‬وفرقة‭ ‬الثلاثي‭ ‬جبران‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وسط‭ ‬حضور‭ ‬جماهيري‭ ‬كبير‭.‬

عزف‭ ‬شربل‭ ‬روحانا‭ ‬لحن‭ (‬لبيروت‭) ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تتداخل‭ ‬على‭ ‬المسرح‭ ‬أوتار‭ ‬فرقته‭ ‬السداسية‭ ‬عزفا‭ ‬على‭ ‬العود‭ ‬فقدموا‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الأغاني‭ ‬الخاصة‭ ‬به‭ ‬ومقطوعات‭ ‬تراثية‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬معزوفة‭ ‬خاصة‭ ‬بعنوان‭ (‬جذور‭ ‬مشتركة‭) ‬وألحان‭ ‬بعض‭ ‬الأغاني‭ ‬منها‭ (‬مياس‭) ‬و‭(‬سوار‭) ‬و‭(‬روزانا‭) ‬و‭(‬سلامي‭ ‬معِك‭). ‬

وفي‭ ‬الجزء‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬الحفل‭ ‬قدم‭ ‬الثلاثي‭ ‬جبران‭ ‬عرضا‭ ‬حيويا‭ ‬لاقى‭ ‬تفاعلا‭ ‬كبيرا‭ ‬من‭ ‬الجمهور‭ ‬مع‭ ‬حضور‭ ‬لافت‭ ‬لأشعار‭ ‬الراحل‭ ‬محمود‭ ‬درويش‭ ‬في‭ ‬الخلفية‭.‬

وقالت‭ ‬بسكال‭ ‬عبدالله‭ ‬التي‭ ‬حضرت‭ ‬الحفل‭: ‬‮«‬الحفلة‭ ‬تشرح‭ ‬القلب‭ ‬حفلة‭ ‬ممتازة‭ ‬يعني‭ ‬رجعت‭ ‬لنا‭ ‬شوية‭ ‬روح‭ ‬بهذه‭ ‬الأجواء‭ ‬التعيسة‭ ‬والمشحونة‭ ‬التي‭ ‬عايشين‭ ‬فيها‭ ‬مؤخرا‭ ‬وحتى‭ ‬لو‭ ‬صارت‭ ‬هنا‭ ‬وليس‭ ‬ببعلبك‭ ‬هذا‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬الصمود‭ ‬لنا‭ ‬صمود‭ ‬ثقافي‭ ‬ومقاومة‭ ‬ثقافية‭ ‬نحن‭ ‬متمسكين‭ ‬فيها‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬سمير‭ ‬الأخ‭ ‬الأكبر‭ ‬بفرقة‭ ‬الثلاثي‭ ‬جبران‭: ‬‮«‬سنعزف‭ ‬الليلة‭ ‬كي‭ ‬نطمئن‭ ‬على‭ ‬إننا‭ ‬بشر،‭ ‬فلا‭ ‬تبحثوا‭ ‬في‭ ‬داخلنا‭ ‬عن‭ ‬الضحية‭ ‬ولا‭ ‬عن‭ ‬البطل‭. ‬كلنا‭ ‬بنعرف‭ ‬إن‭ ‬المنطقة‭ ‬تمر‭ ‬في‭ ‬ظروف‭ ‬مش‭ ‬عادية،‭ ‬ما‭ ‬حد‭ ‬فينا‭ ‬كان‭ ‬يتوقع‭ ‬إنه‭ ‬يصير‭ ‬أصعب‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬اللي‭ ‬مرق‭ ‬فيه‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬ويكون‭ ‬على‭ ‬محطات‭ ‬الأخبار‭ ‬وعلى‭ ‬الشاشات‭ ‬وما‭ ‬نقدر‭ ‬نعمل‭ ‬شي‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬‮«‬وصلت‭ ‬إمبارح‭ ‬من‭ ‬الضفة،‭ ‬وسأرجع‭ ‬غدا،‭ ‬وصلت‭ ‬عشان‭ ‬أشارك‭ ‬في‭ ‬مهرجان‭ ‬بعلبك‭ ‬مشكورا‭ ‬وما‭ ‬تحسبوها‭ ‬علينا‭ ‬إنه‭ ‬اجينا‭ ‬على‭ ‬بعلبك،‭ ‬هاي‭ ‬بروفة،‭ ‬اللي‭ ‬بدي‭ ‬أقوله‭ ‬إنه‭ ‬برضه‭ ‬لما‭ ‬اجيت‭ ‬وصلت‭ ‬إمبارح‭ ‬كنت‭ ‬جاي‭ ‬عشان‭ ‬أطمن‭ ‬على‭ ‬لبنان‭ ‬فلقيت‭ ‬حالي‭ ‬بواجه‭ ‬أسئلة‭ ‬كيف‭ ‬فلسطين؟‭ ‬اللي‭ ‬بدي‭ ‬قوله‭ ‬إنه‭ ‬لولا‭ ‬لبنان‭ ‬كانت‭ ‬فلسطين‭ ‬يتيمة‭ ‬الآن‭... ‬ما‭ ‬في‭ ‬عندنا‭ ‬شيء‭ ‬نعمله‭ ‬سوى‭ ‬إنه‭ ‬نحمل‭ ‬هذا‭ ‬العود‭.. ‬العود‭ ‬هو‭ ‬السلاح‭ ‬الوحيد‭ ‬اللي‭ ‬نقدر‭ ‬نحمله‭ ‬وهو‭ ‬سلاح‭ ‬جميل‭ ‬لا‭ ‬يقتل‭ ‬بل‭ ‬يُحيي‮»‬‭. ‬

وكان‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬إقامة‭ ‬هذا‭ ‬الحفل‭ ‬في‭ ‬بعلبك‭ ‬لكن‭ ‬تم‭ ‬نقله‭ ‬إلى‭ ‬بيروت‭ ‬لتجنيب‭ ‬الجمهور‭ ‬والموسيقيين‭ ‬أوضاعا‭ ‬أمنية‭ ‬يعيشها‭ ‬البقاع‭ ‬اللبناني‭ ‬بسبب‭ ‬التوتر‭ ‬المتواصل‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬منذ‭ ‬أكتوبر‭. ‬

وقالت‭ ‬رئيسة‭ ‬المهرجانات‭ ‬نايلة‭ ‬دو‭ ‬فريج‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬السنة‭ ‬تختلف‭ ‬عن‭ ‬غيرها،‭ ‬وقد‭ ‬قررنا‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬حفلة‭ ‬واحدة‭ ‬آخذين‭ ‬بعين‭ ‬الاعتبار‭ ‬الأوضاع‭ ‬الإقليمية‭ ‬التي‭ ‬نمر‭ ‬بها‮»‬‭.‬

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