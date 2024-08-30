يونايتد يواجه مورينيو-فنربهتشه وروما يلاقي توتنهام

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ويستكمل‭ ‬يونايتد‭ ‬المصنّف‭ ‬في‭ ‬المستوى‭ ‬الأوّل،‭ ‬الذي‭ ‬أنقذ‭ ‬موسمه‭ ‬الماضي‭ ‬بالتتويج‭ ‬بكأس‭ ‬إنجلترا،‭ ‬مواجهاته‭ ‬مع‭ ‬بورتو‭ ‬البرتغالي‭ ‬رينجرز‭ ‬الاسكتلندي،‭ ‬باوك‭ ‬اليوناني،‭ ‬بودو‭ ‬غليمت‭ ‬النرويجي،‭ ‬فيكتوريا‭ ‬بلزن‭ ‬التشيكي،‭ ‬تويتني‭ ‬الهولندي‭ ‬وستيوا‭ ‬بوخارست‭ ‬الروماني‭.‬

وتضم‭ ‬النسخة‭ ‬الجديدة‭ ‬من‭ ‬‮«‬يوروبا‭ ‬ليغ‮»‬‭ ‬36‭ ‬ناديا،‭ ‬حيث‭ ‬سيلعب‭ ‬كل‭ ‬فريق‭ ‬ثماني‭ ‬مباريات،‭ ‬ولكن‭ ‬سيتم‭ ‬وضع‭ ‬جميع‭ ‬الفرق‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬واحد‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬تقسيمها‭ ‬إلى‭ ‬مجموعات‭ ‬كما‭ ‬جرت‭ ‬العادة‭. ‬وتوزّع‭ ‬الأندية‭ ‬إلى‭ ‬أربعة‭ ‬مستويات‭ ‬تحتوي‭ ‬كل‭ ‬منها‭ ‬على‭ ‬تسعة‭ ‬فرق،‭ ‬كل‭ ‬فريق‭ ‬يلعب‭ ‬مع‭ ‬فريقين‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬مستوى،‭ ‬إذ‭ ‬سيلعب‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬أربع‭ ‬مباريات‭ ‬ومثلها‭ ‬خارجها‭.‬

وتتأهل‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬الـ16‭ ‬أفضل‭ ‬ثمانية‭ ‬فرق‭ ‬في‭ ‬الترتيب‭ ‬النهائي،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تخوض‭ ‬الأندية‭ ‬من‭ ‬المركز‭ ‬التاسع‭ ‬إلى‭ ‬الرابع‭ ‬والعشرين‭ ‬جولة‭ ‬فاصلة‭ ‬من‭ ‬ذهاب‭ ‬وإياب،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تُكمل‭ ‬ثمانية‭ ‬منها‭ ‬عقد‭ ‬الأندية‭ ‬التي‭ ‬تأهلت‭ ‬مباشرة‭.‬

أما‭ ‬الأندية‭ ‬من‭ ‬المركز‭ ‬الـ25‭ ‬إلى‭ ‬الـ36‭ ‬الأخير‭ ‬فسينتهي‭ ‬مشوارها‭ ‬في‭ ‬‮«‬يوروبا‭ ‬ليغ‮»‬‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬مسابقة‭ ‬أوروبية‭ ‬أخرى‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬

وسيلعب‭ ‬روما‭ ‬المصنّف‭ ‬في‭ ‬المستوى‭ ‬الأوّل‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬براغا‭ ‬البرتغالي،‭ ‬ألكمار‭ ‬الهولندي،‭ ‬دينامو‭ ‬كييف‭ ‬الأوكراني،‭ ‬سان‭ ‬جيلواز‭ ‬البلجيكي،‭ ‬أتلتيك‭ ‬بلباو‭ ‬الإسباني‭ ‬وإلفسبورغ‭ ‬السويدي،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬توتنهام‭ ‬وفرانفكورت‭.‬

ومن‭ ‬أندية‭ ‬المستوى‭ ‬الأول‭ ‬أيضا‭ ‬يواجه‭ ‬بورتو‭ ‬البرتغالي‭ ‬بطل‭ ‬المسابقة‭ ‬مرتين،‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد،‭ ‬لاتسيو‭ ‬الإيطالي،‭ ‬أولمبياكوس‭ ‬اليوناني،‭ ‬ماكابي‭ ‬تل‭ ‬أبيب‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬ميتلاند‭ ‬الدنماركي،‭ ‬هوفنهايم‭ ‬الألماني‭ ‬وأندرلخت‭ ‬البلجيكي‭.‬

بدوره،‭ ‬يلعب‭ ‬رينجرز‭ ‬مع‭ ‬توتنهام،‭ ‬يونايتد،‭ ‬ليون‭ ‬الفرنسي،‭ ‬أولمبياكوس،‭ ‬سان‭ ‬جيلواز،‭ ‬مالمو‭ ‬السويدي،‭ ‬ستيوا‭ ‬بوخارست‭ ‬ونيس‭ ‬الفرنسي‭.‬

أما‭ ‬فرانكفورت‭ ‬البطل‭ ‬مرتين‭ ‬فسيواجه‭ ‬سلافيا‭ ‬براغ،‭ ‬روما،‭ ‬فيرينتسفاروشي‭ ‬المجري،‭ ‬ليون،‭ ‬فيكتوريا‭ ‬بلزن،‭ ‬ميتلاند،‭ ‬آر‭ ‬أف‭ ‬سي‭ ‬اللاتفي‭ ‬وبشكتاش‭ ‬التركي‭.‬

كما‭ ‬يلعب‭ ‬لاتسيو‭ ‬مع‭ ‬بورتو،‭ ‬أياكس،‭ ‬ريال‭ ‬سوسييداد‭ ‬الإسباني،‭ ‬براغا،‭ ‬لودوغوريتس‭ ‬المجري،‭ ‬دينامو‭ ‬كييف،‭ ‬نيس‭ ‬وتوينتي‭ ‬الهولندي‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬يواجه‭ ‬توتنهام‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬روما،‭ ‬رينجرز،‭ ‬ألكمار،‭ ‬فيرينتسفاروشي،‭ ‬قره‭ ‬باغ‭ ‬الأذربيجاني،‭ ‬إلفسبورغ‭ ‬وهوفنهايم‭.‬

وأخيرا،‭ ‬يلتقي‭ ‬سلافيا‭ ‬براغ‭ ‬مع‭ ‬أندية‭ ‬اياكس،‭ ‬فرانفكورت،‭ ‬فنربهتشه،‭ ‬باوك،‭ ‬مالمو،‭ ‬لودوغورتس،‭ ‬اندرلخت‭ ‬وأتلتيك‭ ‬بلباو‭.‬

وتحتضن‭ ‬بلباو‭ ‬الإسبانية،‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬في‭ ‬21‭ ‬مايو‭ ‬2025‭.‬