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هاميلتون الأسرع في التجارب الحرة الثانية

8/30/2024 7:11:59 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) منزا‭ (‬إيطاليا‭) - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تصدر‭ ‬سائق‭ ‬مرسيدس‭ ‬البريطاني‭ ‬لويس‭ ‬هاميلتون،‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬سبع‭ ‬مرات،‭ ‬الحصة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬التجارب‭ ‬الحرّة‭ ‬لسباق‭ ‬جائزة‭ ‬إيطاليا‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬مونتسا،‭ ‬ضمن‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للفورمولا‭ ‬واحد‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭.‬

وتفوّق‭ ‬هاميلتون‭ ‬الذي‭ ‬يستعد‭ ‬للانتقال‭ ‬إلى‭ ‬فيراري‭ ‬الموسم‭ ‬المقبل‭ ‬لأخذ‭ ‬مكان‭ ‬الإسباني‭ ‬كارلوس‭ ‬ساينس‭ ‬الذي‭ ‬سيكون‭ ‬سائق‭ ‬وليامس،‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬مواطنه‭ ‬لاندو‭ ‬نوريس‭ ‬سائق‭ ‬ماكلارين‭ ‬بفارق‭ ‬بلغ‭ ‬0‭.‬003‭ ‬ثانية‭ ‬فقط‭.‬

ويُعد‭ ‬نوريس‭ ‬المُنافس‭ ‬الأكبر‭ ‬للهولندي‭ ‬ماكس‭ ‬فيرستابن‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬المواسم‭ ‬الثلاثة‭ ‬الأخيرة‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للسائقين،‭ ‬إذ‭ ‬يتخلّف‭ ‬عنه‭ ‬بفارق‭ ‬70‭ ‬نقطة‭ ‬بعد‭ ‬فوز‭ ‬سائق‭ ‬ماكلارين‭ ‬بسباق‭ ‬جائزة‭ ‬هولندا‭ ‬الكبرى‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭.‬

وكان‭ ‬هذا‭ ‬السباق‭ ‬الخامس‭ ‬تواليا‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يفوز‭ ‬به‭ ‬فيرستابن‭ ‬لتعود‭ ‬المنافسة‭ ‬إلى‭ ‬أشدّها‭ ‬عشية‭ ‬سباق‭ ‬مونتسا‭ ‬المرتقب‭.‬

وحلّ‭ ‬سائق‭ ‬فيراري‭ ‬ساينس‭ ‬ثالثا‭ ‬في‭ ‬الحصة‭ ‬الثانية‭ ‬بفارق‭ ‬0‭.‬103‭ ‬ثانية‭ ‬عن‭ ‬الصدارة‭. ‬وفي‭ ‬الحصة‭ ‬الأولى،‭ ‬سجّل‭ ‬فيرستابن‭ ‬التوقيت‭ ‬الأسرع‭ ‬متفوقا‭ ‬على‭ ‬سائق‭ ‬فيراري‭ ‬شارل‭ ‬لوكلير‭ ‬من‭ ‬موناكو‭.‬

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