هاميلتون الأسرع في التجارب الحرة الثانية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
منزا (إيطاليا) - (أ ف ب): تصدر سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات، الحصة الثانية من التجارب الحرّة لسباق جائزة إيطاليا الكبرى في مونتسا، ضمن بطولة العالم للفورمولا واحد أمس الجمعة.
وتفوّق هاميلتون الذي يستعد للانتقال إلى فيراري الموسم المقبل لأخذ مكان الإسباني كارلوس ساينس الذي سيكون سائق وليامس، على حساب مواطنه لاندو نوريس سائق ماكلارين بفارق بلغ 0.003 ثانية فقط.
ويُعد نوريس المُنافس الأكبر للهولندي ماكس فيرستابن بطل العالم في المواسم الثلاثة الأخيرة على لقب بطولة العالم للسائقين، إذ يتخلّف عنه بفارق 70 نقطة بعد فوز سائق ماكلارين بسباق جائزة هولندا الكبرى الأسبوع الماضي.
وكان هذا السباق الخامس تواليا الذي لا يفوز به فيرستابن لتعود المنافسة إلى أشدّها عشية سباق مونتسا المرتقب.
وحلّ سائق فيراري ساينس ثالثا في الحصة الثانية بفارق 0.103 ثانية عن الصدارة. وفي الحصة الأولى، سجّل فيرستابن التوقيت الأسرع متفوقا على سائق فيراري شارل لوكلير من موناكو.
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