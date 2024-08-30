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منتخبنا السلاوي يواصل الاستعداد لمواجهة قطر

8/30/2024 7:11:59 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭ ‬أحمد‭ ‬الذهبة‭:‬


يواصل‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬استعداده‭ ‬لخوض‭ ‬غمار‭ ‬البطولة‭ ‬الخليجية‭ ‬لمنتخبات‭ ‬الرجال‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬2‭ ‬و7‭ ‬سبتمبر‭.‬

وكان‭ ‬منتخبنا‭ ‬قد‭ ‬أقام‭ ‬معسكرا‭ ‬تدريبيا‭ ‬خارجيا‭ ‬في‭ ‬صربيا‭ ‬لمدة‭ ‬14‭ ‬يوما‭ ‬ولعب‭ ‬فيه‭ ‬خمس‭ ‬مباريات‭ ‬تجريبية،‭ ‬ويعوّل‭ ‬منتخبنا‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬على‭ ‬اللاعب‭ ‬الجديد‭ ‬الأمريكي‭ ‬كليفتون‭ ‬نيرغل‭ ‬اليكسندر،‭ ‬ويتطلع‭ ‬منتخبنا‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬اللقب‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬تاريخه،‭ ‬ويأمل‭ ‬أن‭ ‬يستغل‭ ‬عاملي‭ ‬الأرض‭ ‬والجماهير‭.‬

وتعدّ‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬غير‭ ‬مؤهلة‭ ‬ولا‭ ‬تأتي‭ ‬تحت‭ ‬مظلة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي،‭ ‬لكن‭ ‬رمزيتها‭ ‬كبيرة‭ ‬بين‭ ‬المنتخبات‭ ‬المشاركة‭ ‬والتنافس‭ ‬الخليجي‭ ‬بين‭ ‬الأشقاء‭ ‬مستمر‭ ‬منذ‭ ‬عقود‭.‬

ويبدأ‭ ‬منتخبنا‭ ‬مشواره‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬2‭ ‬سبتمبر‭ ‬بمواجهة‭ ‬منتخب‭ ‬قطر،‭ ‬ثم‭ ‬يلعب‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أمام‭ ‬الكويت،‭ ‬ويواجه‭ ‬السعودية‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء،‭ ‬وسيكون‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬راحة‭ ‬لجميع‭ ‬المنتخبات،‭ ‬ثم‭ ‬تقام‭ ‬مباراتان‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي،‭ ‬حيث‭ ‬يلعب‭ ‬الأول‭ ‬والرابع،‭ ‬فيما‭ ‬يلاقي‭ ‬الثاني‭ ‬الثالث،‭ ‬ويتأهل‭ ‬الفائزان‭ ‬إلى‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬7‭ ‬سبتمبر،‭ ‬وتقام‭ ‬جميع‭ ‬مباريات‭ ‬البطولة‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية‭ ‬بمدينة‭ ‬عيسى‭ ‬وسيكون‭ ‬دخول‭ ‬الجماهير‭ ‬مجانا‭.‬

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