منتخبنا السلاوي يواصل الاستعداد لمواجهة قطر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب أحمد الذهبة:
يواصل منتخبنا الوطني لكرة السلة استعداده لخوض غمار البطولة الخليجية لمنتخبات الرجال التي تقام في مملكة البحرين خلال الفترة ما بين 2 و7 سبتمبر.
وكان منتخبنا قد أقام معسكرا تدريبيا خارجيا في صربيا لمدة 14 يوما ولعب فيه خمس مباريات تجريبية، ويعوّل منتخبنا هذه المرة على اللاعب الجديد الأمريكي كليفتون نيرغل اليكسندر، ويتطلع منتخبنا إلى تحقيق اللقب الأول في تاريخه، ويأمل أن يستغل عاملي الأرض والجماهير.
وتعدّ هذه البطولة غير مؤهلة ولا تأتي تحت مظلة الاتحاد الآسيوي، لكن رمزيتها كبيرة بين المنتخبات المشاركة والتنافس الخليجي بين الأشقاء مستمر منذ عقود.
ويبدأ منتخبنا مشواره يوم الاثنين 2 سبتمبر بمواجهة منتخب قطر، ثم يلعب الثلاثاء أمام الكويت، ويواجه السعودية يوم الأربعاء، وسيكون يوم الخميس راحة لجميع المنتخبات، ثم تقام مباراتان يوم الجمعة في الدور نصف النهائي، حيث يلعب الأول والرابع، فيما يلاقي الثاني الثالث، ويتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية التي تقام في يوم السبت 7 سبتمبر، وتقام جميع مباريات البطولة على صالة خليفة الرياضية بمدينة عيسى وسيكون دخول الجماهير مجانا.
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