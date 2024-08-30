((العمالية)) تحكم لعامل مفصول بـ27 ألف دينار

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتتمثل‭ ‬وقائع‭ ‬الدعوى‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬قالت‭ ‬وكيلة‭ ‬المدعي‭ ‬المحامية‭ ‬صديقة‭ ‬الموالي‭ ‬إن‭ ‬المدعي‭ ‬التحق‭ ‬بالعمل‭ ‬لدى‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬بموجب‭ ‬عقد‭ ‬عمل‭ ‬يبدأ‭ ‬من‭ ‬نوفمبر‭ ‬2017‭ ‬بوظيفة‭ ‬مفتش‭ ‬وذلك‭ ‬مقابل‭ ‬راتب‭ ‬شهري‭ ‬قدره‭ ‬1200‭ ‬دينار،‭ ‬وبينت‭ ‬أنه‭ ‬منذ‭ ‬يناير‭ ‬2018‭ ‬قامت‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬باستقطاع‭ ‬من‭ ‬راتبه‭ ‬حتى‭ ‬مايو‭ ‬2023‭ ‬بمجموع‭ ‬بلغ‭ ‬قدره‭ ‬18‭ ‬ألفا‭ ‬و935‭ ‬دينارا،‭ ‬كما‭ ‬قامت‭ ‬من‭ ‬بداية‭ ‬عمله‭ ‬باستقطاع‭ ‬5‭ ‬دنانير‭ ‬شهرياً‭ ‬لصالح‭ ‬رسوم‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬بلغ‭ ‬مجموعه‭ ‬330‭ ‬دينارا‭.‬

وذكرت‭ ‬الموالي‭ ‬أن‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬قامت‭ ‬بإنهاء‭ ‬عقد‭ ‬عمل‭ ‬المدعي‭ ‬بتاريخ‭ ‬26‭ ‬أبريل‭ ‬2023‭ ‬بموجب‭ ‬خطاب‭ ‬إنهاء‭ ‬يتخلله‭ ‬مدة‭ ‬إخطار‭ ‬شهر‭ ‬واحد‭ ‬وذلك‭ ‬بشكل‭ ‬تعسفي‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬سبب‭ ‬مشروع‭ ‬أو‭ ‬مبرر‭ ‬قانوني‭.‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬شاهد‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬عوّل‭ ‬بشهادته‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬أن‭ ‬الشركة‭ ‬قامت‭ ‬بفصل‭ ‬المدعي‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬أبريل‭ ‬2019،‭ ‬وطلب‭ ‬المدعي‭ ‬استمرار‭ ‬رخصة‭ ‬الإقامة‭ ‬على‭ ‬كفالة‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬بغرض‭ ‬أن‭ ‬يقوم‭ ‬بإنهاء‭ ‬دراسة‭ ‬الأطفال‭ ‬في‭ ‬المدارس‭ ‬وأن‭ ‬المدعي‭ ‬لم‭ ‬يعمل‭ ‬منذ‭ ‬ذلك‭ ‬التاريخ‭ ‬وإنما‭ ‬كان‭ ‬يحضر‭ ‬لمناقشة‭ ‬بعض‭ ‬الأمور‭ ‬مع‭ (‬الشاهد‭) ‬شخصيا‭ ‬وعلم‭ ‬بأن‭ ‬المدعي‭ ‬لا‭ ‬تربطه‭ ‬علاقة‭ ‬عمل‭ ‬بالمدعى‭ ‬عليها‭ ‬بسبب‭ ‬التعليمات‭ ‬الواردة‭ ‬من‭ ‬الإدارة‭ ‬وأن‭ ‬مصدر‭ ‬معلومات‭ ‬الشاهد‭ ‬بحكم‭ ‬عمله‭ ‬كمحاسب‭.‬

وأكدت‭ ‬الموالي‭ ‬في‭ ‬مذكرتها‭ ‬الختامية‭ ‬استمرارية‭ ‬علاقة‭ ‬العمل‭ ‬بين‭ ‬المدعي‭ ‬والمدعى‭ ‬عليها‭ ‬حتى‭ ‬تاريخ‭ ‬25‭/‬5‭/‬2023‭ ‬وتسلم‭ ‬المدعي‭ ‬أصول‭ ‬مستندات‭ ‬تثبت‭ ‬بالدليل‭ ‬القاطع‭ ‬والذي‭ ‬لا‭ ‬يدع‭ ‬مجالاً‭ ‬للشك‭ ‬بأن‭ ‬المدعي‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬عمله‭ ‬لدى‭ ‬المدعى‭ ‬عليها،‭ ‬والثابت‭ ‬لعدالتكم‭ ‬من‭ ‬كشف‭ ‬الحساب‭ ‬البنكي‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬المدعي‭ ‬والذي‭ ‬يتبين‭ ‬منه‭ ‬تسلم‭ ‬المدعي‭ ‬أجزاء‭ ‬من‭ ‬رواتبه‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2018‭ ‬حتى‭ ‬7‭ ‬يوليو‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬قامت‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬بإرسال‭ ‬راتب‭ ‬المدعي‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬ NAFEX ‭

‬للصرافة‭ ‬وذلك‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬رصيد‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬إلى‭ ‬شركة‭ ‬الصرافة‭ ‬مثبت‭ ‬به‭ ‬رقم‭ ‬بطاقة‭ ‬هوية‭ ‬المدعي‭ ‬واسمه‭ ‬واسم‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬وكذلك‭ ‬عن‭ ‬راتب‭ ‬شهر‭ ‬سبتمبر‭

‬2022‭ ‬والمبلغ‭ ‬المستلم‭.‬

وقضت‭ ‬المحكمة‭ ‬بإلزام‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬بأن‭ ‬تؤدي‭ ‬للمدعي‭ ‬مبلغ‭ ‬18‭ ‬ألفا‭ ‬و735‭ ‬ديناراً‭ ‬و500‭ ‬فلس‭ ‬عن‭ ‬الأجور‭ ‬المتأخرة‭ ‬والفائدة‭ ‬بنسبة‭ ‬6 % ‭ ‬سنويا‭ ‬من‭ ‬الأجر‭ ‬الذي‭ ‬تأخر‭ ‬صرفه‭ ‬مدة‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬أو‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬استحقاق‭ ‬الأجر،‭ ‬وتزداد‭ ‬هذه‭ ‬النسبة‭ ‬بواقع‭ ‬1 % ‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬شهر‭ ‬تأخير‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬وبما‭ ‬لا‭ ‬يتجاوز‭ ‬نسبة‭ ‬12 % ‭ ‬سنويا‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الأجر‭ ‬وحتى‭ ‬تمام‭ ‬السداد‭. ‬كما‭ ‬ألزمتها‭ ‬بأن‭ ‬تؤدي‭ ‬للمدعي‭ ‬مبلغ‭ ‬1275‭ ‬دينارا‭ ‬بدل‭ ‬إجازة‭ ‬سنوية،‭ ‬ومبلغ‭ ‬3525‭ ‬دينارا‭ ‬مكافأة‭ ‬نهاية‭ ‬الخدمة‭ ‬ومبلغ‭ ‬3900‭ ‬دينار‭ ‬بدل‭ ‬الإنهاء‭ ‬غير‭ ‬المشروع،‭ ‬وبإعطائه‭ ‬شهادة‭ ‬خدمة‭ ‬للفترة‭ ‬من‭ ‬27‭ ‬ديسمبر‭ ‬2017‭ ‬لغاية‭ ‬25‭ ‬مايو‭ ‬2023‭ ‬والفائدة‭ ‬القانونية‭ ‬بواقع‭ ‬1 % ‭ ‬سنويا‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬الاستحقاق‭ ‬حتى‭ ‬تمام‭ ‬السداد‭ ‬والزامها‭ ‬بالمصروفات‭ ‬ومبلغ‭ ‬50‭ ‬دينارا‭ ‬مقابل‭ ‬أتعاب‭ ‬المحاماة‭.‬