دول أوروبية تبدي قلقها إزاء العمليات الإسرائيلية في الضفة الغربية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
باريس
– (أ ف ب): قالت فرنسا أمس الجمعة أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة «تفاقم جو عدم استقرار وعنف غير مسبوق» معربة عن «قلقها البالغ» إزاء تدهور الوضع العام في الأراضي الفلسطينية. واعتبرت مدريد تصاعد أعمال العنف في الضفة الغربية المحتلة «غير مقبول». بينما عبرت لندن عن «قلق عميق» جراء «الأساليب» الإسرائيلية في عملية الضفة الغربية.
وفي بيان لوزارة الخارجية أكدت باريس معارضتها للاستيطان في الضفة الغربية المحتلة «الذي يجب أن يتوقف فورا». واضافت أن «ضرورة احترام القانون الإنساني الدولي ملزمة للجميع بما في ذلك إسرائيل» معتبرة أن الهجمات التي تستهدف العاملين في المجال الإنساني «غير مقبولة». وتنفذ إسرائيل منذ ثلاثة أيام عملية عسكرية واسعة النطاق «لإحباط الإرهاب» في شمال الضفة الغربية، خصوصا في جنين وطولكرم كما أعلنت، ما أدى الى مقتل ما لا يقل عن 19 فلسطينيا، على هامش الحرب في غزة.
وفي غزة فإن «كثافة الهجمات الإسرائيلية التي تستهدف مدارس أو ملاجئ للنازحين تؤدي إلى سقوط عدد غير مقبول من الضحايا المدنيين» كما كتبت الخارجية الفرنسية. وبالنسبة الى القدس، حذرت باريس من أن «التشكيك المنهجي الآن في الوضع الراهن في المسجد الاقصى يخلق خطر اندلاع نزاع معمم». وأضاف البيان أن «فرنسا تدين أيضا التصريحات غير المسؤولة لبن غفير (إيتمار بن غفير الوزير الإسرائيلي اليميني المتطرف) الذي يدعو علنا وباستمرار إلى القيام بأعمال تتعارض مع الوضع القائم».
وإلى ذلك اعتبر وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس أمس الجمعة أن الوضع في الضفة الغربية المحتلة حيث تنفذ إسرائيل عملية عسكرية دامية منذ ثلاثة أيام «غير مقبول إطلاقا». وقال خلال مؤتمر صحفي في مقر الخارجية في ختام لقاء مع نظيره الفرنسي ستيفان سيجورنيه «يسجّل حاليا اندلاع لأعمال العنف في الضفة الغربية وهو أمر غير مقبول إطلاقا». وأضاف أن «هذا لا يساهم في ارساء السلام» و«يعرّض حل الدولتين للخطر». وجدد إدانة مدريد للاستيطان الاسرائيلي، قائلا إن «الوضع في الضفة الغربية يترجم بعنف دائم». وحول الوضع في قطاع غزة المحاصر والمدمّر، دان ألبارس «الكارثة الإنسانية الحقيقية» ودعا إلى «وقف فوري لإطلاق النار».
ومن جانبها، أعربت لندن أمس الجمعة عن قلقها «العميق» جراء «الأساليب» التي تستخدمها القوات الإسرائيلية في العملية العسكرية التي تشنها في الضفة الغربية المحتلة، داعية الدولة العبرية الى «ممارسة ضبط النفس» و«احترام القانون الدولي». وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية «نعترف بحق إسرائيل للدفاع عن نفسها في مواجهة التهديدات الأمنية، لكن نعرب عن قلقنا العميق من الأساليب التي تعتمدها إسرائيل والتقارير عن ضحايا مدنيين وتدمير البنى التحتية المدنية». وأضاف أن «خطر انعدام الاستقرار حاد والحاجة الى وقف التصعيد ملحة».
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