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دول أوروبية تبدي قلقها إزاء العمليات الإسرائيلية في الضفة الغربية

8/30/2024 7:11:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) باريس‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬قالت‭ ‬فرنسا‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬أن‭ ‬العمليات‭ ‬العسكرية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة‭ ‬‮«‬تفاقم‭ ‬جو‭ ‬عدم‭ ‬استقرار‭ ‬وعنف‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‮»‬‭ ‬معربة‭ ‬عن‭ ‬‮«‬قلقها‭ ‬البالغ‮»‬‭ ‬إزاء‭ ‬تدهور‭ ‬الوضع‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬الأراضي‭ ‬الفلسطينية‭. ‬واعتبرت‭ ‬مدريد‭ ‬تصاعد‭ ‬أعمال‭ ‬العنف‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة‭ ‬‮«‬غير‭ ‬مقبول‮»‬‭. ‬بينما‭ ‬عبرت‭ ‬لندن‭ ‬عن‭ ‬‮«‬قلق‭ ‬عميق‮»‬‭ ‬جراء‭ ‬‮«‬الأساليب‮»‬‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭. ‬

وفي‭ ‬بيان‭ ‬لوزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬أكدت‭ ‬باريس‭ ‬معارضتها‭ ‬للاستيطان‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة‭ ‬‮«‬الذي‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يتوقف‭ ‬فورا‮»‬‭. ‬واضافت‭ ‬أن‭ ‬‮«‬ضرورة‭ ‬احترام‭ ‬القانون‭ ‬الإنساني‭ ‬الدولي‭ ‬ملزمة‭ ‬للجميع‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬إسرائيل‮»‬‭ ‬معتبرة‭ ‬أن‭ ‬الهجمات‭ ‬التي‭ ‬تستهدف‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الإنساني‭ ‬‮«‬غير‭ ‬مقبولة‮»‬‭. ‬وتنفذ‭ ‬إسرائيل‭ ‬منذ‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬عملية‭ ‬عسكرية‭ ‬واسعة‭ ‬النطاق‭ ‬‮«‬لإحباط‭ ‬الإرهاب‮»‬‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية،‭ ‬خصوصا‭ ‬في‭ ‬جنين‭ ‬وطولكرم‭ ‬كما‭ ‬أعلنت،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬الى‭ ‬مقتل‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬19‭ ‬فلسطينيا،‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬غزة‭.‬

وفي‭ ‬غزة‭ ‬فإن‭ ‬‮«‬كثافة‭ ‬الهجمات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬التي‭ ‬تستهدف‭ ‬مدارس‭ ‬أو‭ ‬ملاجئ‭ ‬للنازحين‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬سقوط‭ ‬عدد‭ ‬غير‭ ‬مقبول‭ ‬من‭ ‬الضحايا‭ ‬المدنيين‮»‬‭ ‬كما‭ ‬كتبت‭ ‬الخارجية‭ ‬الفرنسية‭. ‬وبالنسبة‭ ‬الى‭ ‬القدس،‭ ‬حذرت‭ ‬باريس‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬‮«‬التشكيك‭ ‬المنهجي‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬الوضع‭ ‬الراهن‭ ‬في‭ ‬المسجد‭ ‬الاقصى‭ ‬يخلق‭ ‬خطر‭ ‬اندلاع‭ ‬نزاع‭ ‬معمم‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬البيان‭ ‬أن‭ ‬‮«‬فرنسا‭ ‬تدين‭ ‬أيضا‭ ‬التصريحات‭ ‬غير‭ ‬المسؤولة‭ ‬لبن‭ ‬غفير‭ (‬إيتمار‭ ‬بن‭ ‬غفير‭ ‬الوزير‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬اليميني‭ ‬المتطرف‭) ‬الذي‭ ‬يدعو‭ ‬علنا‭ ‬وباستمرار‭ ‬إلى‭ ‬القيام‭ ‬بأعمال‭ ‬تتعارض‭ ‬مع‭ ‬الوضع‭ ‬القائم‮»‬‭. ‬

وإلى‭ ‬ذلك‭ ‬اعتبر‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الإسباني‭ ‬خوسيه‭ ‬مانويل‭ ‬ألباريس‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬أن‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة‭ ‬حيث‭ ‬تنفذ‭ ‬إسرائيل‭ ‬عملية‭ ‬عسكرية‭ ‬دامية‭ ‬منذ‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬‮«‬غير‭ ‬مقبول‭ ‬إطلاقا‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬لقاء‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬الفرنسي‭ ‬ستيفان‭ ‬سيجورنيه‭ ‬‮«‬يسجّل‭ ‬حاليا‭ ‬اندلاع‭ ‬لأعمال‭ ‬العنف‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬وهو‭ ‬أمر‭ ‬غير‭ ‬مقبول‭ ‬إطلاقا‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬لا‭ ‬يساهم‭ ‬في‭ ‬ارساء‭ ‬السلام‮»‬‭ ‬و‮«‬يعرّض‭ ‬حل‭ ‬الدولتين‭ ‬للخطر‮»‬‭. ‬وجدد‭ ‬إدانة‭ ‬مدريد‭ ‬للاستيطان‭ ‬الاسرائيلي،‭ ‬قائلا‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الوضع‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬يترجم‭ ‬بعنف‭ ‬دائم‮»‬‭. ‬وحول‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬المحاصر‭ ‬والمدمّر،‭ ‬دان‭ ‬ألبارس‭ ‬‮«‬الكارثة‭ ‬الإنسانية‭ ‬الحقيقية‮»‬‭ ‬ودعا‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬وقف‭ ‬فوري‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬جانبها،‭ ‬أعربت‭ ‬لندن‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬عن‭ ‬قلقها‭ ‬‮«‬العميق‮»‬‭ ‬جراء‭ ‬‮«‬الأساليب‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تستخدمها‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬العملية‭ ‬العسكرية‭ ‬التي‭ ‬تشنها‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة،‭ ‬داعية‭ ‬الدولة‭ ‬العبرية‭ ‬الى‭ ‬‮«‬ممارسة‭ ‬ضبط‭ ‬النفس‮»‬‭ ‬و«احترام‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬البريطانية‭ ‬‮«‬نعترف‭ ‬بحق‭ ‬إسرائيل‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬نفسها‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬التهديدات‭ ‬الأمنية،‭ ‬لكن‭ ‬نعرب‭ ‬عن‭ ‬قلقنا‭ ‬العميق‭ ‬من‭ ‬الأساليب‭ ‬التي‭ ‬تعتمدها‭ ‬إسرائيل‭ ‬والتقارير‭ ‬عن‭ ‬ضحايا‭ ‬مدنيين‭ ‬وتدمير‭ ‬البنى‭ ‬التحتية‭ ‬المدنية‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬خطر‭ ‬انعدام‭ ‬الاستقرار‭ ‬حاد‭ ‬والحاجة‭ ‬الى‭ ‬وقف‭ ‬التصعيد‭ ‬ملحة‮»‬‭.‬

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