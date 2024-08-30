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ترامب يثير غضب المحافظين من خلال تعديل مواقفه من الإجهاض

8/30/2024 7:11:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) واشنطن‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يتهم‭ ‬المحافظون‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬بخيانة‭ ‬الحركة‭ ‬المناهضة‭ ‬للإجهاض‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تعديل‭ ‬موقفه‭ ‬بشأن‭ ‬هذا‭ ‬الموضوع‭ ‬الرئيسي‭ ‬للانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬الأمريكية‭ ‬للتصدي‭ ‬لهجمات‭ ‬منافسته‭ ‬الديمقراطية‭ ‬كامالا‭ ‬هاريس‭. ‬وغالبا‭ ‬ما‭ ‬يتباهى‭ ‬المرشح‭ ‬الجمهوري‭ ‬بأنه‭ ‬سمح‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تعيينه‭ ‬ثلاثة‭ ‬قضاة‭ ‬محافظين‭ ‬في‭ ‬المحكمة‭ ‬العليا،‭ ‬بإلغاء‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬2022‭ ‬الضمانة‭ ‬الدستورية‭ ‬بالحق‭ ‬في‭ ‬الإجهاض،‭ ‬لكن‭ ‬أمام‭ ‬الانتقادات‭ ‬المتكررة‭ ‬من‭ ‬المعسكر‭ ‬الديمقراطي‭ ‬ودعم‭ ‬غالبية‭ ‬الرأي‭ ‬العام‭ ‬للحق‭ ‬في‭ ‬الإجهاض،‭ ‬يحرص‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬نفسه‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬مدافع‭ ‬عن‭ ‬‮«‬حق‭ ‬الإنجاب‮»‬‭. ‬

وأكد‭ ‬عبر‭ ‬شبكته‭ ‬‮«‬تروث‭ ‬سوشال‮»‬‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬أن‭ ‬‮«‬إدارتي‭ ‬ستكون‭ ‬رائعة‭ ‬مع‭ ‬النساء‭ ‬وحقوقهن‭ ‬في‭ ‬الإنجاب‮»‬‭ ‬وذلك‭ ‬بعيد‭ ‬انتقاد‭ ‬كامالا‭ ‬هاريس‭ ‬للجمهوريين‭ ‬‮«‬لفقدان‭ ‬صوابهم‮»‬‭ ‬بشأن‭ ‬الإجهاض‭ ‬خلال‭ ‬خطاب‭ ‬عاطفي‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬المؤتمر‭ ‬الديمقراطي‭ ‬في‭ ‬شيكاغو‭. ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬عرضه‭ ‬لانتقادات‭ ‬في‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬المحافظة‭. ‬وكتبت‭ ‬مجلة‭ ‬‮«‬ناشونال‭ ‬ريفيو‮»‬‭ ‬أن‭ ‬‮«‬تخلي‭ ‬ترامب‭ ‬عن‭ (‬المؤيدين‭ ‬للحياة‭) ‬تام‮»‬‭. ‬

تعتبر‭ ‬هذه‭ ‬الجملة‭ ‬‮«‬أسوأ‭ ‬تصريح‮»‬‭ ‬لدونالد‭ ‬ترامب‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬أطلق‭ ‬ترشيحه‭ ‬الأول‭ ‬إلى‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬عام‭ ‬2015،‭ ‬كما‭ ‬أعلن‭ ‬جيريمي‭ ‬بورينغ‭ ‬المؤسس‭ ‬المشارك‭ ‬لموقع‭ ‬ The ‭ ‬ Daily ‭ ‬ Wire ،‭ ‬مستنكرا‭ ‬‮«‬تقلبه‭ ‬في‭ ‬المواقف‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬فيليب‭ ‬كلاين‭ ‬من‭ ‬مجلة‭ ‬ناشونال‭ ‬ريفيو‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬من‭ ‬الصعب‭ ‬عدم‭ ‬تفسيره‭ ‬في‭ ‬الواقع‭ ‬بأنه‭ ‬بيان‭ (‬مؤيد‭ ‬للخيار‭)‬‮»‬‭ (‬الصيغة‭ ‬المستخدمة‭ ‬للإشارة‭ ‬إلى‭ ‬المدافعين‭ ‬عن‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬الإجهاض‭). ‬

واعتبر‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬وفقا‭ ‬للمفهوم‭ ‬الشائع‭ ‬للمصطلح‭ ‬إذا‭ ‬كنت‭ ‬تدعم‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬الإنجاب‭ ‬فهذا‭ ‬يعني‭ ‬أنك‭ ‬تريد‭ ‬توسيع‭ ‬نطاق‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬الإجهاض‮»‬‭. ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬الجمهوري‭ ‬غيّر‭ ‬موقفه‭ ‬مرارا‭ ‬بشأن‭ ‬الإنهاء‭ ‬الطوعي‭ ‬للحمل‭ (‬الإجهاض‭) ‬على‭ ‬مر‭ ‬السنين،‭ ‬فإن‭ ‬تعيينه‭ ‬قضاة‭ ‬مؤيدين‭ ‬للنظريات‭ ‬المحافظة‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬إلغاء‭ ‬قرار‭ ‬القاضي‭ ‬رو‭ ‬وايد‭ ‬عام‭ ‬1973‭ ‬الذي‭ ‬منح‭ ‬المرأة‭ ‬الأمريكية‭ ‬الحق‭ ‬الفدرالي‭ ‬في‭ ‬الإجهاض‭. ‬وهذا‭ ‬الزلزال‭ ‬السياسي‭ ‬جعل‭ ‬منه‭ ‬بطلا‭ ‬في‭ ‬نظر‭ ‬الحركة‭ ‬المناهضة‭ ‬للإجهاض،‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬مكونا‭ ‬رئيسيا‭ ‬للناخبين‭ ‬المحافظين‭ ‬لعقود‭.‬

وكتب‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬تروث‭ ‬سوشال‮»‬،‭ ‬‮«‬نجحت‭ ‬في‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬رو‭ ‬وايد‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬من‭ ‬دوني‭ ‬كانت‭ ‬الحركة‭ (‬المؤيدة‭ ‬للحياة‭) ‬ستخسر‭ ‬باستمرار‮»‬‭. ‬لكن‭ ‬منذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين،‭ ‬أصبحت‭ ‬القضية‭ ‬عبئا‭ ‬انتخابيا‭ ‬على‭ ‬الحزب‭ ‬الجمهوري،‭ ‬ودفعت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الناخبين‭ ‬إلى‭ ‬صفوف‭ ‬الديمقراطيين،‭ ‬الذين‭ ‬تعهدوا‭ ‬باستعادة‭ ‬هذا‭ ‬الحق‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الوطني‭.‬

في‭ ‬الأثناء‭ ‬تدعو‭ ‬الحركة‭ ‬المناهضة‭ ‬للإجهاض‭ ‬ترامب‭ ‬إلى‭ ‬الذهاب‭ ‬إلى‭ ‬أبعد‭ ‬من‭ ‬ذلك،‭ ‬حيث‭ ‬يهاجم‭ ‬البعض‭ ‬علاجات‭ ‬الخصوبة‭ ‬مثل‭ ‬التلقيح‭ ‬الصناعي‭ ‬بينما‭ ‬يقوم‭ ‬آخرون‭ ‬بحملات‭ ‬لفرض‭ ‬حظر‭ ‬وطني‭ ‬على‭ ‬الإجهاض‭ ‬لا‭ ‬يحظى‭ ‬بشعبية‭. ‬وأعطى‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬الذي‭ ‬يأمل‭ ‬في‭ ‬إعادة‭ ‬انتخابه‭ ‬في‭ ‬نوفمبر،‭ ‬الانطباع‭ ‬بأنه‭ ‬يتقلب‭ ‬في‭ ‬مواقفه‭. ‬وهكذا‭ ‬تجنب‭ ‬اتخاذ‭ ‬موقف‭ ‬بشأن‭ ‬الحظر‭ ‬الوطني‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تكرار‭ ‬أن‭ ‬القرار‭ ‬يعود‭ ‬إلى‭ ‬كل‭ ‬ولاية‭. ‬

وقال‭ ‬الخميس‭ ‬إنه‭ ‬يؤيد‭ ‬سداد‭ ‬تكاليف‭ ‬التلقيح‭ ‬الصناعي‭ ‬حتى‭ ‬يتمكن‭ ‬الأمريكيون‭ ‬من‭ ‬إنجاب‭ ‬‮«‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الأطفال‮»‬‭ ‬مضيفا‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬أن‭ ‬مهلة‭ ‬الأسابيع‭ ‬الستة‭ ‬حاليا‭ ‬للإجهاض‭ ‬في‭ ‬فلوريدا‭ ‬الولاية‭ ‬التي‭ ‬يقيم‭ ‬فيها،‭ ‬‮«‬قصيرة‭ ‬جدا‮»‬‭. ‬واتهم‭ ‬مرارا‭ ‬هاريس‭ ‬والديمقراطيين‭ ‬بالرغبة‭ ‬في‭ ‬‮«‬إعدام‮»‬‭ ‬أطفال‭. ‬وقال‭ ‬فيليب‭ ‬كلاين‭ ‬من‭ ‬ناشونال‭ ‬ريفيو‭ ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬الموقف‭ ‬غير‭ ‬الواضح‭ ‬والمتقلب‭ ‬سيؤدي‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬ابعاد‭ ‬المؤيدين‭ ‬للحياة‭ ‬والتسبب‭ ‬بانقسامات‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬حزبه‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬القيام‭ ‬بأي‭ ‬شيء‭ ‬لإقناع‭ ‬المؤيدين‭ ‬للحق‭ ‬في‭ ‬الاختيار‮»‬‭.‬

إذا‭ ‬لن‭ ‬يصوت‭ ‬المحافظون‭ ‬المحبطون‭ ‬لصالح‭ ‬كامالا‭ ‬هاريس،‭ ‬فإن‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬يخاطر‭ ‬بخسارة‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬ناخبيه‭ ‬الأكثر‭ ‬ولاء‭. ‬وقالت‭ ‬مارجوري‭ ‬دانينفلسر‭ ‬رئيسة‭ ‬منظمة‭ ‬سوزان‭ ‬بي‭ ‬أنتوني‭ ‬برو‭-‬لايف‭ ‬أمريكا‭ ‬المناهضة‭ ‬للإجهاض‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬‮«‬قضيتنا‭ ‬أهم‭ ‬بكثير‭ (...) ‬من‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‮»‬‭. ‬وأوضحت‭ ‬‮«‬سترسم‭ ‬صورة‭ (‬الحزب‭ ‬الجمهوري‭) ‬بعد‭ ‬حقبة‭ ‬ترامب‮»‬‭.‬

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