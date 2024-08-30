إصابات بالغة بين مصريين وسائحين إسرائيليين بأحد الفنادق في مدينة طابا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
القاهرة - سيد عبدالقادر:
وقعت أمس الجمعة مشاجرة في أحد الفنادق بمدينة طابا أسفرت عن إصابة عامل مصري بإصابات بالغة الخطورة،
وإصابة ثلاثة عمال آخرين وثلاثة سياح من عرب 48 يحملون الجنسية الإسرائيلية.
وأفاد مصدر أمني بأن مشاجرة جرت بأحد فنادق مدينة طابا بين عامل مصري و4 سائحين من عرب 48 نتج عنها إصابة العامل المصري بجروح بالغة ووقوع إصابات بثلاثة من السائحين.
وأفاد شهود عيان، بعدم وجود قتلى أو جرحى نتيجة حادث طابا، وما جرى هو مشاجرة بين العاملين بفندق سياحي.
وقال مصدر رفيع المستوى، إن هناك حادث طعن لعدد من السائحين في مدينة طابا، وننتظر نتيجة التحقيقات الأولية في الحادث.
وقال شهود عيان إن المشاجرة سببها عدم قيام السائحين بدفع مقابل خدمات تم استخدامها، وهناك ثلاث إصابات بين العمال المصريين.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد ذكرت أن 6 إسرائيليين أصيبوا على الأقل في هجوم واعتداء بمعبر طابا المصري.
وقالت إن عملية طعن على الحدود المصرية الإسرائيلية أسفرت عن إصابة 6 أشخاص كانوا في طريقهم إلى إسرائيل.
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