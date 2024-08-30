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إصابات بالغة بين مصريين وسائحين إسرائيليين بأحد الفنادق في مدينة طابا

8/30/2024 7:11:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) القاهرة‭ - ‬سيد‭ ‬عبدالقادر‭: ‬


وقعت‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬مشاجرة‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬الفنادق‭ ‬بمدينة‭ ‬طابا‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬إصابة‭ ‬عامل‭ ‬مصري‭ ‬بإصابات‭ ‬بالغة‭ ‬الخطورة،‮
‬وإصابة‭ ‬ثلاثة‭ ‬عمال‭ ‬آخرين‭ ‬وثلاثة‭ ‬سياح‭ ‬من‭ ‬عرب‭ ‬48‭ ‬يحملون‭ ‬الجنسية‭ ‬الإسرائيلية‭.‬

وأفاد‭ ‬مصدر‭ ‬أمني‭ ‬بأن‭ ‬مشاجرة‭ ‬جرت‭ ‬بأحد‭ ‬فنادق‭ ‬مدينة‭ ‬طابا‭ ‬بين‭ ‬عامل‭ ‬مصري‭ ‬و4‭ ‬سائحين‭ ‬من‭ ‬عرب‭ ‬48‭ ‬نتج‭ ‬عنها‭ ‬إصابة‭ ‬العامل‭ ‬المصري‭ ‬بجروح‭ ‬بالغة‭ ‬ووقوع‭ ‬إصابات‭ ‬بثلاثة‭ ‬من‭ ‬السائحين‭.‬

وأفاد‭ ‬شهود‭ ‬عيان،‭ ‬بعدم‭ ‬وجود‭ ‬قتلى‭ ‬أو‭ ‬جرحى‭ ‬نتيجة‭ ‬حادث‭ ‬طابا،‭ ‬وما‭ ‬جرى‭ ‬هو‭ ‬مشاجرة‭ ‬بين‭ ‬العاملين‭ ‬بفندق‭ ‬سياحي‭.‬

وقال‭ ‬مصدر‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى،‭ ‬إن‭ ‬هناك‭ ‬حادث‭ ‬طعن‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬السائحين‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬طابا،‭ ‬وننتظر‭ ‬نتيجة‭ ‬التحقيقات‭ ‬الأولية‭ ‬في‭ ‬الحادث‭.‬

وقال‭ ‬شهود‭ ‬عيان‭ ‬إن‭ ‬المشاجرة‭ ‬سببها‭ ‬عدم‭ ‬قيام‭ ‬السائحين‭ ‬بدفع‭ ‬مقابل‭ ‬خدمات‭ ‬تم‭ ‬استخدامها،‭ ‬وهناك‭ ‬ثلاث‭ ‬إصابات‭ ‬بين‭ ‬العمال‭ ‬المصريين‭.‬

وكانت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬إسرائيلية‭ ‬قد‭ ‬ذكرت‭ ‬أن‭ ‬6‭ ‬إسرائيليين‭ ‬أصيبوا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬واعتداء‭ ‬بمعبر‭ ‬طابا‭ ‬المصري‭.‬

وقالت‭ ‬إن‭ ‬عملية‭ ‬طعن‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬المصرية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬إصابة‭ ‬6‭ ‬أشخاص‭ ‬كانوا‭ ‬في‭ ‬طريقهم‭ ‬إلى‭ ‬إسرائيل‭.‬

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