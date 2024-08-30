الملك وولي العهد رئيس الوزراء يهنئان رئيس قيرغيزستان بذكرى الاستقلال

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس صدير جاباروف رئيس جمهورية قيرغيزستان بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وأعرب جلالته في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته لفخامته موفور الصحة والسعادة، ولشعب جمهورية قيرغيزستان الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.
وبعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس صدير جاباروف، رئيس جمهورية قيرغيزستان، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة إلى دولة السيد عاقلبيك جباروف، رئيس الوزراء في جمهورية قرغيزستان.
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