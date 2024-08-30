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تعزيز التعاون الشبابي بين البحرين ومصر والأردن

8/30/2024 7:11:57 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) اجتمعت‭ ‬روان‭ ‬بنت‭ ‬نجيب‭ ‬توفيقي،‭ ‬وزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب،‭ ‬مع‭ ‬الدكتور‭ ‬أشرف‭ ‬صبحي‭ ‬وزير‭ ‬الشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬بجمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬مشاركتها‭ ‬في‭ ‬فعاليات‭ ‬المنتدى‭ ‬الدولي‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬حول‭ ‬الشباب‭ ‬والسلام‭ ‬والأمن،‭ ‬وإطلاق‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬العربية‭ ‬للشباب‭ ‬والسلام‭ ‬والأمن‭ ‬2023‭-‬2028‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬الأردنية‭ ‬الهاشمية‭.‬

وخلال‭ ‬الاجتماع،‭ ‬أكدت‭ ‬وزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬عمق‭ ‬العلاقات‭ ‬البحرينية‭ ‬المصرية‭ ‬وما‭ ‬تشهده‭ ‬من‭ ‬تميز‭ ‬وتطور‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬الأصعدة،‭ ‬مشيدة‭ ‬في‭ ‬ذات‭ ‬الوقت‭ ‬بما‭ ‬تشهده‭ ‬العلاقات‭ ‬الشبابية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬من‭ ‬تطور‭ ‬وتقدم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إطلاق‭ ‬مبادرات‭ ‬مشتركة‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الشبابي‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬أشاد‭ ‬وزير‭ ‬الشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬المصري‭ ‬بالعلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬المتميزة‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬وبمنجزات‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬الأصعدة‭.‬

وخلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬بحثت‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬مع‭ ‬نظيرها‭ ‬المصري‭ ‬سبل‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬الشبابي‭ ‬وتأطير‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬بما‭ ‬يتناسب‭ ‬مع‭ ‬تطور‭ ‬التجربة‭ ‬البحرينية‭ ‬والمصرية‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الشبابي‭.‬

من‭ ‬جهة‭ ‬ثانية‭ ‬عقدت‭ ‬روان‭ ‬بنت‭ ‬نجيب‭ ‬توفيقي،‭ ‬وزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب،‭ ‬اجتماعًا‭ ‬مع‭ ‬محمد‭ ‬سلامة‭ ‬النابلسي،‭ ‬وزير‭ ‬الشباب‭ ‬بالمملكة‭ ‬الأردنية‭ ‬الهاشمية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬مشاركتها‭ ‬في‭ ‬فعاليات‭ ‬المنتدى‭ ‬الدولي‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬حول‭ ‬الشباب‭ ‬والسلام‭ ‬والأمن،‭ ‬وإطلاق‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬العربية‭ ‬للشباب‭ ‬والسلام‭ ‬والأمن‭ ‬2023‭-‬2028‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬الأردنية‭ ‬الهاشمية‭ ‬الشقيقة‭.‬

وخلال‭ ‬الاجتماع،‭ ‬أشادت‭ ‬وزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬بتميز‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬الوطيدة‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬الأردنية‭ ‬الهاشمية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬مؤكدةً‭ ‬حرص‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬المملكة‭ ‬الأردنية،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إطلاق‭ ‬برامج‭ ‬شبابية‭ ‬مشتركة‭ ‬داعمة‭ ‬لتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬والتجارب‭ ‬الناجحة‭ ‬بين‭ ‬الشباب‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬العربي‭. ‬

وأعربت‭ ‬وزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬عن‭ ‬تقديرها‭ ‬للجهود‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬بذلتها‭ ‬المملكة‭ ‬الأردنية‭ ‬الهاشمية‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬إنجاح‭ ‬اجتماعات‭ ‬وزراء‭ ‬الشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬العرب‭ ‬وما‭ ‬رافقه‭ ‬من‭ ‬فعاليات‭ ‬وبرامج‭. ‬

وبحثت‭ ‬وزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬مع‭ ‬نظيرها‭ ‬الأردني،‭ ‬سبل‭ ‬تطوير‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الشبابي،‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬التجارب‭ ‬والبرامج‭ ‬الناجحة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تشجيع‭ ‬الزيارات‭ ‬الشبابية‭ ‬المتبادلة،‭ ‬بما‭ ‬يُسهم‭ ‬في‭ ‬وتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬وتوفير‭ ‬فرصٍ‭ ‬جديدة‭ ‬للشباب‭.‬

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