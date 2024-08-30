تعزيز التعاون الشبابي بين البحرين ومصر والأردن

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
اجتمعت روان بنت نجيب توفيقي، وزيرة شؤون الشباب، مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية الشقيقة، على هامش مشاركتها في فعاليات المنتدى الدولي رفيع المستوى حول الشباب والسلام والأمن، وإطلاق الاستراتيجية العربية للشباب والسلام والأمن 2023-2028 في المملكة الأردنية الهاشمية.
وخلال الاجتماع، أكدت وزيرة شؤون الشباب عمق العلاقات البحرينية المصرية وما تشهده من تميز وتطور على مختلف الأصعدة، مشيدة في ذات الوقت بما تشهده العلاقات الشبابية بين البلدين من تطور وتقدم من خلال إطلاق مبادرات مشتركة في المجال الشبابي بين البلدين.
من جانبه أشاد وزير الشباب والرياضة المصري بالعلاقات الأخوية المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين، وبمنجزات الشباب البحريني على مختلف الأصعدة.
وخلال اللقاء، بحثت شؤون الشباب مع نظيرها المصري سبل تعزيز التعاون المشترك بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية في الجانب الشبابي وتأطير هذا التعاون بما يتناسب مع تطور التجربة البحرينية والمصرية في المجال الشبابي.
من جهة ثانية عقدت روان بنت نجيب توفيقي، وزيرة شؤون الشباب، اجتماعًا مع محمد سلامة النابلسي، وزير الشباب بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، على هامش مشاركتها في فعاليات المنتدى الدولي رفيع المستوى حول الشباب والسلام والأمن، وإطلاق الاستراتيجية العربية للشباب والسلام والأمن 2023-2028 في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.
وخلال الاجتماع، أشادت وزيرة شؤون الشباب بتميز العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية في مختلف المجالات، مؤكدةً حرص مملكة البحرين على تعزيز التعاون مع المملكة الأردنية، من أجل إطلاق برامج شبابية مشتركة داعمة لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الشباب على المستوى العربي.
وأعربت وزيرة شؤون الشباب عن تقديرها للجهود الكبيرة التي بذلتها المملكة الأردنية الهاشمية في سبيل إنجاح اجتماعات وزراء الشباب والرياضة العرب وما رافقه من فعاليات وبرامج.
وبحثت وزيرة شؤون الشباب مع نظيرها الأردني، سبل تطوير التعاون المشترك في المجال الشبابي، والاستفادة من التجارب والبرامج الناجحة، بالإضافة إلى تشجيع الزيارات الشبابية المتبادلة، بما يُسهم في وتعزيز التعاون وتوفير فرصٍ جديدة للشباب.
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