وزير الإعلام يهنئ سفير البحرين لدى قطر بالثقة الملكية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

‭ ‬وخلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬هنأ‭ ‬وزير‭ ‬الإعلام‭ ‬السيد‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬الغتم‭ ‬بمناسبة‭ ‬الثقة‭ ‬الملكية‭ ‬السامية،‭ ‬متمنيًا‭ ‬له‭ ‬النجاح‭ ‬والتوفيق‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬مهامه‭ ‬الدبلوماسية،‭ ‬بما‭ ‬يرتقي‭ ‬بمسارات‭ ‬التعاون‭ ‬والروابط‭ ‬الأخوية‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ودولة‭ ‬قطر‭ ‬الشقيقة،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بما‭ ‬يتمتع‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬خبرات‭ ‬دبلوماسية‭ ‬متميزة‭.‬

‭ ‬من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬السفير‭ ‬الغتم‭ ‬عن‭ ‬جزيل‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬لوزير‭ ‬الإعلام‭ ‬على‭ ‬الدعم‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬إنجاح‭ ‬مهمته‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بأطر‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ودولة‭ ‬قطر‭ ‬الشقيقة‭.‬