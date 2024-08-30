مدرس لكل 24 طالبا في جامعات البحرين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





أفادت‭ ‬أحدث‭ ‬الإحصائيات‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ ‬مجلس‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬بأن‭ ‬لكل‭ ‬24‭ ‬طالبا‭ ‬جامعيا‭ ‬مدرسا‭ ‬واحدا‭ ‬في‭ ‬جامعات‭ ‬البحرين‭.‬

وبيّنت‭ ‬الأرقام‭ ‬أن‭ ‬لكل‭ ‬28‭.‬4‭ ‬طالبا‭ ‬في‭ ‬الجامعات‭ ‬الحكومية‭ ‬مدرسا‭ ‬واحدا،‭ ‬مقابل‭ ‬أستاذ‭ ‬جامعي‭ ‬واحد‭ ‬لكل‭ ‬19‭.‬68‭ ‬طالبا‭ ‬في‭ ‬الجامعات‭ ‬الخاصة‭.‬

وأضافت‭ ‬الأرقام‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ ‬مجلس‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭: ‬‮«‬يصل‭ ‬عدد‭ ‬أعضاء‭ ‬هيئة‭ ‬التدريس‭ ‬في‭ ‬جامعات‭ ‬البلاد‭ ‬إلى‭ ‬نحو‭ ‬2137‭ ‬أستاذا‭ ‬جامعيا،‭ ‬1405‭ ‬منهم‭ ‬في‭ ‬مؤسسات‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬الحكومية‭ ‬و732‭ ‬في‭ ‬مؤسسات‭ ‬التعليم‭ ‬الخاصة‮»‬‭. ‬كما‭ ‬يتفوق‭ ‬الذكور‭ ‬على‭ ‬الإناث‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬العدد،‭ ‬إذ‭ ‬يصل‭ ‬عددهم‭ ‬إلى‭ ‬1135‭ ‬ذكرا‭ ‬مقابل‭ ‬1002‭ ‬أستاذة‭ ‬جامعية‭.‬

وكشفت‭ ‬الإحصائيات‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬مؤسسات‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬شهدت‭ ‬توظيف‭ ‬168‭ ‬كادرا‭ ‬تعليميا‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬واحد،‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬128‭ ‬سيدة،‭ ‬و40‭ ‬رجلا،‭ ‬ليصل‭ ‬اجمالي‭ ‬عدد‭ ‬أعضاء‭ ‬هيئات‭ ‬التدريس‭ ‬في‭ ‬مؤسسات‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬الحكومية‭ ‬والخاصة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬2137‭ ‬عضو‭ ‬هيئة‭ ‬تدريس‭.. ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬إحصائية‭ ‬حول‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬نشرتها‭ ‬منصة‭ ‬البيانات‭ ‬الحكومية‭ ‬المفتوحة‭.‬

وكشفت‭ ‬الإحصائية‭ ‬عن‭ ‬وجود‭ ‬1002‭ ‬عضو‭ ‬هيئة‭ ‬تدريس‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬يعملن‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬مقابل‭ ‬1135‭ ‬عضو‭ ‬هيئة‭ ‬تدريس‭ ‬من‭ ‬الرجال،‭ ‬فيما‭ ‬أشارت‭ ‬الإحصائية‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أعداد‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الحكومي‭ ‬بلغت‭ ‬1405‭ ‬أعضاء‭ ‬هيئة‭ ‬تدريس‭ ‬بينما‭ ‬تم‭ ‬تسجيل‭ ‬732‭ ‬عضو‭ ‬هيئة‭ ‬تدريس‭ ‬في‭ ‬الجامعات‭ ‬الخاص‭.‬

ومازال‭ ‬القطاع‭ ‬الحكومي‭ ‬يشكل‭ ‬الحاضنة‭ ‬الكبرى‭ ‬لاستقطاب‭ ‬عضوات‭ ‬هيئة‭ ‬التدريس،‭ ‬حيث‭ ‬أشارت‭ ‬الإحصائية‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬عددهن‭ ‬في‭ ‬الجامعات‭ ‬والمعاهد‭ ‬الحكومية‭ ‬بلغ‭ ‬667‭ ‬سيدة‭ ‬مقابل‭ ‬335‭ ‬سيدة‭ ‬يعملن‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬وكذلك‭ ‬يشكل‭ ‬عدد‭ ‬أعضاء‭ ‬هيئة‭ ‬التدريس‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الحكومي‭ ‬من‭ ‬الرجال‭ ‬حوالي‭ ‬ضعف‭ ‬عددهم‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬إذ‭ ‬بلغ‭ ‬عدد‭ ‬أعضاء‭ ‬هيئة‭ ‬التدريس‭ ‬في‭ ‬الجامعات‭ ‬والمعاهد‭ ‬الحكومية‭ ‬738‭ ‬رجلًا،‭ ‬مقابل‭ ‬397‭ ‬في‭ ‬الخاص‭.‬

وبالمقارنة‭ ‬مع‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬كشفت‭ ‬الإحصائية‭ ‬زيادة‭ ‬معدلات‭ ‬توظيف‭ ‬العنصر‭ ‬النسـائي‭ ‬في‭ ‬مؤسسات‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬بالقطاعين،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬توظيف‭ ‬128‭ ‬عضوة‭ ‬هيئة‭ ‬تدريس‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬واحد‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المؤسسات،‭ ‬مقابل‭ ‬توظيف‭ ‬40‭ ‬رجلًا‭ ‬آخر‭.‬

وأكدت‭ ‬الإحصائيات‭ ‬أن‭ ‬أعداد‭ ‬الطلاب‭ ‬الجامعيين‭ ‬الذين‭ ‬تم‭ ‬تسجيلهم‭ ‬ضمن‭ ‬جامعات‭ ‬المملكة‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬54‭ ‬ألفا‭ ‬و310‭ ‬طلاب‭ ‬جامعيين،‭ ‬42‭.‬3‭% ‬منهم‭ ‬ذكور‭ ‬ويبلغ‭ ‬عددهم‭ ‬نحو‭ ‬22‭ ‬ألفا‭ ‬و981‭ ‬طالبا،‭ ‬و57‭.‬6‭% ‬منهم‭ ‬إناث‭ ‬ويبلغ‭ ‬عددهن‭ ‬نحو‭ ‬31‭ ‬ألفا‭ ‬و329‭ ‬طالبة‭.‬

وبينت‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬الطلاب‭ ‬الذين‭ ‬سجلتهم‭ ‬الجامعات‭ ‬الحكومية‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬39‭ ‬ألفا‭ ‬و901،‭ ‬غالبيتهم‭ ‬بحرينيون،‭ ‬وتصل‭ ‬أعدادهم‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬37‭ ‬ألفا‭ ‬و469‭ ‬مواطنا،‭ ‬حيث‭ ‬بلغ‭ ‬عدد‭ ‬الإناث‭ ‬بينهم‭ ‬نحو‭ ‬22‭ ‬ألفا‭ ‬و650‭ ‬فتاة‭ ‬والذكور‭ ‬نحو‭ ‬14‭ ‬ألفا‭ ‬و819‭ ‬ذكرا‭. ‬كما‭ ‬انضم‭ ‬إلى‭ ‬تلك‭ ‬الجامعات‭ ‬الحكومية‭ ‬نحو‭ ‬705‭ ‬غير‭ ‬خليجيين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬1727‭ ‬طالبا‭ ‬خليجيا‭.‬

أما‭ ‬أعداد‭ ‬طلاب‭ ‬الجامعات‭ ‬الخاصة‭ ‬فبلغت‭ ‬نحو‭ ‬14‭ ‬ألفا‭ ‬و409‭ ‬طلاب،‭ ‬منهم‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬و977‭ ‬بحرينيا،‭ ‬و3432‭ ‬غير‭ ‬بحريني‭. ‬وأشارت‭ ‬الأرقام‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أعداد‭ ‬الطلبة‭ ‬الخليجيين‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬1235‭ ‬طالبا‭ ‬من‭ ‬جنسيات‭ ‬خليجية‭ ‬مقابل‭ ‬2197‭ ‬غير‭ ‬خليجيين‭. ‬

وبحسب‭ ‬أرقام‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬أيضا،‭ ‬بلغ‭ ‬عدد‭ ‬الجامعات‭ ‬الحكومية‭ ‬والخاصة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬نحو‭ ‬18‭ ‬جامعة،‭ ‬4‭ ‬منها‭ ‬حكومية،‭ ‬تقع‭ ‬واحدة‭ ‬منها‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬العاصمة‭ ‬و3‭ ‬جامعات‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية،‭ ‬أما‭ ‬عدد‭ ‬الجامعات‭ ‬الخاصة‭ ‬فيصل‭ ‬إلى‭ ‬14‭ ‬جامعة،‭ ‬تقع‭ ‬5‭ ‬منها‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬العاصمة‭ ‬و5‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية‭ ‬و3‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬وواحدة‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق‭.‬