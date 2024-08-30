مدرس لكل 24 طالبا في جامعات البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتبت: زينب إسماعيل ومروة أحمد
أفادت أحدث الإحصائيات الصادرة عن مجلس التعليم العالي بأن لكل 24 طالبا جامعيا مدرسا واحدا في جامعات البحرين.
وبيّنت الأرقام أن لكل 28.4 طالبا في الجامعات الحكومية مدرسا واحدا، مقابل أستاذ جامعي واحد لكل 19.68 طالبا في الجامعات الخاصة.
وأضافت الأرقام الصادرة عن مجلس التعليم العالي: «يصل عدد أعضاء هيئة التدريس في جامعات البلاد إلى نحو 2137 أستاذا جامعيا، 1405 منهم في مؤسسات التعليم العالي الحكومية و732 في مؤسسات التعليم الخاصة». كما يتفوق الذكور على الإناث من حيث العدد، إذ يصل عددهم إلى 1135 ذكرا مقابل 1002 أستاذة جامعية.
وكشفت الإحصائيات عن أن مؤسسات التعليم العالي في مملكة البحرين شهدت توظيف 168 كادرا تعليميا خلال عام واحد، من بينهم 128 سيدة، و40 رجلا، ليصل اجمالي عدد أعضاء هيئات التدريس في مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة في المملكة 2137 عضو هيئة تدريس.. جاء ذلك في إحصائية حول التعليم العالي نشرتها منصة البيانات الحكومية المفتوحة.
وكشفت الإحصائية عن وجود 1002 عضو هيئة تدريس من النساء يعملن في القطاع مقابل 1135 عضو هيئة تدريس من الرجال، فيما أشارت الإحصائية إلى أن أعداد العاملين في القطاع الحكومي بلغت 1405 أعضاء هيئة تدريس بينما تم تسجيل 732 عضو هيئة تدريس في الجامعات الخاص.
ومازال القطاع الحكومي يشكل الحاضنة الكبرى لاستقطاب عضوات هيئة التدريس، حيث أشارت الإحصائية إلى أن عددهن في الجامعات والمعاهد الحكومية بلغ 667 سيدة مقابل 335 سيدة يعملن في القطاع الخاص، وكذلك يشكل عدد أعضاء هيئة التدريس في القطاع الحكومي من الرجال حوالي ضعف عددهم في القطاع الخاص، إذ بلغ عدد أعضاء هيئة التدريس في الجامعات والمعاهد الحكومية 738 رجلًا، مقابل 397 في الخاص.
وبالمقارنة مع العام الماضي، كشفت الإحصائية زيادة معدلات توظيف العنصر النسـائي في مؤسسات التعليم العالي بالقطاعين، حيث تم توظيف 128 عضوة هيئة تدريس خلال عام واحد في هذه المؤسسات، مقابل توظيف 40 رجلًا آخر.
وأكدت الإحصائيات أن أعداد الطلاب الجامعيين الذين تم تسجيلهم ضمن جامعات المملكة خلال عام 2024 تصل إلى 54 ألفا و310 طلاب جامعيين، 42.3% منهم ذكور ويبلغ عددهم نحو 22 ألفا و981 طالبا، و57.6% منهم إناث ويبلغ عددهن نحو 31 ألفا و329 طالبة.
وبينت أن عدد الطلاب الذين سجلتهم الجامعات الحكومية خلال العام الحالي يصل إلى 39 ألفا و901، غالبيتهم بحرينيون، وتصل أعدادهم إلى ما يقارب 37 ألفا و469 مواطنا، حيث بلغ عدد الإناث بينهم نحو 22 ألفا و650 فتاة والذكور نحو 14 ألفا و819 ذكرا. كما انضم إلى تلك الجامعات الحكومية نحو 705 غير خليجيين، بالإضافة إلى 1727 طالبا خليجيا.
أما أعداد طلاب الجامعات الخاصة فبلغت نحو 14 ألفا و409 طلاب، منهم 10 آلاف و977 بحرينيا، و3432 غير بحريني. وأشارت الأرقام إلى أن أعداد الطلبة الخليجيين وصلت إلى 1235 طالبا من جنسيات خليجية مقابل 2197 غير خليجيين.
وبحسب أرقام عام 2024 أيضا، بلغ عدد الجامعات الحكومية والخاصة في المملكة نحو 18 جامعة، 4 منها حكومية، تقع واحدة منها في محافظة العاصمة و3 جامعات في المحافظة الجنوبية، أما عدد الجامعات الخاصة فيصل إلى 14 جامعة، تقع 5 منها في محافظة العاصمة و5 أيضا في المحافظة الشمالية و3 في المحافظة الجنوبية وواحدة في محافظة المحرق.
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