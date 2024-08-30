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منتخبنا الوطني يواصل تدريباته في أستراليا

8/30/2024 7:11:56 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬أحمد‭ ‬جواد


واصل‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬تدريباته‭ ‬بمقر‭ ‬إقامته‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬غولد‭ ‬كوست‭ ‬الأسترالية،‭ ‬استعداداً‭ ‬لمواجهة‭ ‬منتخب‭ ‬أستراليا‭ ‬يوم‭ ‬5‭ ‬سبتمبر‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬الحاسمة‭ ‬والمؤهلة‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬2026‭.‬

وخاض‭ ‬منتخبنا‭ ‬تدريباته‭ ‬على‭ ‬فترتين‭ ‬صباحية‭ ‬في‭ ‬صالة‭ ‬اللياقة‭ ‬البدنية‭ (‬الجم‭) ‬خصصت‭ ‬لتقوية‭ ‬الجانب‭ ‬البدني‭ ‬ورفع‭ ‬اللياقة،‭ ‬ومسائية‭ ‬في‭ ‬ملاعب‭ ‬المركز‭ ‬الرياضي‭ ‬والترفيهي‭ ‬خصصت‭ ‬للجانب‭ ‬التكتيكي‭ ‬والذهني‭.‬

وانطلقت‭ ‬التمارين‭ ‬التي‭ ‬أعدها‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬بقيادة‭ ‬المدرب‭ ‬دراغان‭ ‬بتدريبات‭ ‬الإحماء‭ ‬لتهيئة‭ ‬عضلات‭ ‬اللاعبين،‭ ‬وبعدها‭ ‬دخل‭ ‬الفريق‭ ‬تدريجيا‭ ‬في‭ ‬تدريبات‭ ‬الكرة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تمرينات‭ ‬التمرير‭ ‬وصولاً‭ ‬إلى‭ ‬التقسيمة‭ ‬المصغرة‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬اللاعب‭ ‬المخضرم‭ ‬إسماعيل‭ ‬عبداللطيف‭ ‬يخوض‭ ‬تمارين‭ ‬انفرادية‭ ‬مع‭ ‬الجهاز‭ ‬الطبي‭ ‬الذي‭ ‬يعمل‭ ‬على‭ ‬تجهيز‭ ‬اللاعب‭ ‬في‭ ‬أسرع‭ ‬وقت،‭ ‬وقد‭ ‬خصص‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬15‭ ‬دقيقة‭ ‬مفتوحة‭ ‬لوسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬التدريب‭.‬

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