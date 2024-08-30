منتخبنا الوطني يواصل تدريباته في أستراليا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: أحمد جواد
واصل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم تدريباته بمقر إقامته في مدينة غولد كوست الأسترالية، استعداداً لمواجهة منتخب أستراليا يوم 5 سبتمبر المقبل في التصفيات الحاسمة والمؤهلة لكأس العالم 2026.
وخاض منتخبنا تدريباته على فترتين صباحية في صالة اللياقة البدنية (الجم) خصصت لتقوية الجانب البدني ورفع اللياقة، ومسائية في ملاعب المركز الرياضي والترفيهي خصصت للجانب التكتيكي والذهني.
وانطلقت التمارين التي أعدها الجهاز الفني بقيادة المدرب دراغان بتدريبات الإحماء لتهيئة عضلات اللاعبين، وبعدها دخل الفريق تدريجيا في تدريبات الكرة من خلال تمرينات التمرير وصولاً إلى التقسيمة المصغرة.
يذكر أن اللاعب المخضرم إسماعيل عبداللطيف يخوض تمارين انفرادية مع الجهاز الطبي الذي يعمل على تجهيز اللاعب في أسرع وقت، وقد خصص الجهاز الفني اليوم السبت 15 دقيقة مفتوحة لوسائل الإعلام في بداية التدريب.
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