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التربية: مدرسة عمر بن الخطاب التاريخية بالمحرق تستأنف عطاءها قريبا

8/30/2024 7:11:55 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كشفت‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬عن‭ ‬قرب‭ ‬انتهاء‭ ‬أعمال‭ ‬إعادة‭ ‬التأهيل‭ ‬والصيانة‭ ‬الشاملة‭ ‬لمدرسة‭ ‬عمر‭ ‬بن‭ ‬الخطاب‭ ‬الابتدائية‭ ‬الإعدادية‭ ‬للبنين‭ ‬‮«‬مدرسة‭ ‬المحرق‭ ‬الشمالية‮»‬،‭ ‬تلك‭ ‬المدرسة‭ ‬التاريخية‭ ‬التي‭ ‬تأسست‭ ‬في‭ ‬المحرق‭ ‬عام‭ ‬1951،‭ ‬واستمرت‭ ‬الدراسة‭ ‬بها‭ ‬حتى‭ ‬عام‭ ‬2018‭.‬

وذكرت‭ ‬الوزارة‭ ‬عبر‭ ‬حسابها‭ ‬الرسمي‭ ‬بموقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬‮«‬إنستجرام‮»‬‭ ‬أن‭ ‬المدرسة‭ ‬تميزت‭ ‬بطرازها‭ ‬المعماري‭ ‬الذي‭ ‬تتجلى‭ ‬فيه‭ ‬اللمسات‭ ‬الفتية‭ ‬للإبداع‭ ‬البحريني،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬المدرسة‭ ‬تختزل‭ ‬تاريخا‭ ‬طويلا‭ ‬من‭ ‬الذكريات‭ ‬الوطنية‭ ‬والإنجازات‭ ‬وتعد‭ ‬إرثا‭ ‬تربويا‭ ‬حضاريا‭ ‬من‭ ‬معالم‭ ‬مدينة‭ ‬المحرق‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المدرسة‭ ‬أطلق‭ ‬عليها‭ ‬عدة‭ ‬مسميات‭ ‬قبل‭ ‬تسميتها‭ ‬مدرسة‭ ‬عمر‭ ‬بن‭ ‬الخطاب،‭ ‬فسميت‭ ‬أولا‭ ‬مدرسة‭ ‬روضة‭ ‬المحرق‭ ‬الجديدة‭ ‬عام‭ ‬1952،‭ ‬ثم‭ ‬مدرسة‭ ‬المحرق‭ ‬التحضيرية‭ ‬الشمالية‭ ‬عام‭ ‬1955،‭ ‬ثم‭ ‬مدرسة‭ ‬المحرق‭ ‬الشمالية‭ ‬الابتدائية‭ ‬عام‭ ‬1962‭.‬

وأوضحت‭ ‬الوزارة‭ ‬أن‭ ‬المدرسة‭ ‬تخضع‭ ‬للصيانة‭ ‬الشاملة‭ ‬مع‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬تصميمها‭ ‬وطرازها‭ ‬المعماري،‭ ‬كي‭ ‬تستأنف‭ ‬عطاءها‭ ‬بروح‭ ‬جديدة‭ ‬عما‭ ‬قريب‭.‬

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