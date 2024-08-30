التربية: مدرسة عمر بن الخطاب التاريخية بالمحرق تستأنف عطاءها قريبا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كشفت وزارة التربية والتعليم عن قرب انتهاء أعمال إعادة التأهيل والصيانة الشاملة لمدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية الإعدادية للبنين «مدرسة المحرق الشمالية»، تلك المدرسة التاريخية التي تأسست في المحرق عام 1951، واستمرت الدراسة بها حتى عام 2018.
وذكرت الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» أن المدرسة تميزت بطرازها المعماري الذي تتجلى فيه اللمسات الفتية للإبداع البحريني، مؤكدة أن المدرسة تختزل تاريخا طويلا من الذكريات الوطنية والإنجازات وتعد إرثا تربويا حضاريا من معالم مدينة المحرق.
وأشارت إلى أن المدرسة أطلق عليها عدة مسميات قبل تسميتها مدرسة عمر بن الخطاب، فسميت أولا مدرسة روضة المحرق الجديدة عام 1952، ثم مدرسة المحرق التحضيرية الشمالية عام 1955، ثم مدرسة المحرق الشمالية الابتدائية عام 1962.
وأوضحت الوزارة أن المدرسة تخضع للصيانة الشاملة مع المحافظة على تصميمها وطرازها المعماري، كي تستأنف عطاءها بروح جديدة عما قريب.
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