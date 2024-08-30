التربية: مدرسة عمر بن الخطاب التاريخية بالمحرق تستأنف عطاءها قريبا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وذكرت‭ ‬الوزارة‭ ‬عبر‭ ‬حسابها‭ ‬الرسمي‭ ‬بموقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬‮«‬إنستجرام‮»‬‭ ‬أن‭ ‬المدرسة‭ ‬تميزت‭ ‬بطرازها‭ ‬المعماري‭ ‬الذي‭ ‬تتجلى‭ ‬فيه‭ ‬اللمسات‭ ‬الفتية‭ ‬للإبداع‭ ‬البحريني،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬المدرسة‭ ‬تختزل‭ ‬تاريخا‭ ‬طويلا‭ ‬من‭ ‬الذكريات‭ ‬الوطنية‭ ‬والإنجازات‭ ‬وتعد‭ ‬إرثا‭ ‬تربويا‭ ‬حضاريا‭ ‬من‭ ‬معالم‭ ‬مدينة‭ ‬المحرق‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المدرسة‭ ‬أطلق‭ ‬عليها‭ ‬عدة‭ ‬مسميات‭ ‬قبل‭ ‬تسميتها‭ ‬مدرسة‭ ‬عمر‭ ‬بن‭ ‬الخطاب،‭ ‬فسميت‭ ‬أولا‭ ‬مدرسة‭ ‬روضة‭ ‬المحرق‭ ‬الجديدة‭ ‬عام‭ ‬1952،‭ ‬ثم‭ ‬مدرسة‭ ‬المحرق‭ ‬التحضيرية‭ ‬الشمالية‭ ‬عام‭ ‬1955،‭ ‬ثم‭ ‬مدرسة‭ ‬المحرق‭ ‬الشمالية‭ ‬الابتدائية‭ ‬عام‭ ‬1962‭.‬

وأوضحت‭ ‬الوزارة‭ ‬أن‭ ‬المدرسة‭ ‬تخضع‭ ‬للصيانة‭ ‬الشاملة‭ ‬مع‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬تصميمها‭ ‬وطرازها‭ ‬المعماري،‭ ‬كي‭ ‬تستأنف‭ ‬عطاءها‭ ‬بروح‭ ‬جديدة‭ ‬عما‭ ‬قريب‭.‬