هاريس ترفض وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





واشنطن‭ ‬ – ‭ (‬رويترز‭): ‬قالت‭ ‬كامالا‭ ‬هاريس‭ ‬إنها‭ ‬لن‭ ‬تحجب‭ ‬الأسلحة‭ ‬عن‭ ‬إسرائيل،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬مقابلة‭ ‬لها‭ ‬مع‭ ‬مؤسسة‭ ‬إخبارية‭ ‬كبرى‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬أصحبت‭ ‬مرشحة‭ ‬الحزب‭ ‬الديمقراطي‭ ‬لانتخابات‭ ‬الرئاسة‭ ‬الأمريكية‭. ‬

وفي‭ ‬المقابلة‭ ‬مع‭ ‬المذيعة‭ ‬دانا‭ ‬باش‭ ‬على‭ ‬شبكة‭ ‬سي‭.‬إن‭.‬إن‭ ‬تطرقت‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬الرئيس‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬القوي‭ ‬لإسرائيل‭ ‬ورفضت‭ ‬دعوات‭ ‬من‭ ‬البعض‭ ‬في‭ ‬الحزب‭ ‬الديمقراطي‭ ‬إلى‭ ‬إعادة‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬إرسال‭ ‬الأسلحة‭ ‬إلى‭ ‬إسرائيل‭ ‬بسبب‭ ‬ارتفاع‭ ‬عدد‭ ‬الشهداء‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬غزة‭. ‬

وقالت‭ ‬إنها‭ ‬تؤيد‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬إسرائيل‭ ‬قوية‭ ‬لكن‭ ‬‮«‬يتعين‭ ‬علينا‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‮»‬‭ ‬بشأن‭ ‬وقف‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬غزة‭. ‬

وردا‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬عما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬ستحجب‭ ‬الأسلحة‭ ‬عن‭ ‬إسرائيل‭ ‬أجابت‭: ‬‮«‬لا،‭ ‬يتعين‭ ‬علينا‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ (‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬والإفراج‭ ‬عن‭ ‬الرهائن‭)‬‮»‬‭. ‬وتتولى‭ ‬هاريس‭ ‬منصب‭ ‬نائبة‭ ‬الرئيس‭ ‬منذ‭ ‬تولي‭ ‬بايدن‭ ‬السلطة‭. ‬

وعبّر‭ ‬عباس‭ ‬علوية‭ ‬أحد‭ ‬مؤسسي‭ ‬حملة‭ ‬غير‭ ‬ملتزم‭ ‬التي‭ ‬احتجت‭ ‬على‭ ‬سياسة‭ ‬بايدن‭ ‬عن‭ ‬إحباطه‭ ‬من‭ ‬موقف‭ ‬هاريس‭ ‬حيال‭ ‬غزة‭. ‬

وقال‭ ‬علوية‭: ‬‮«‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬نائبة‭ ‬الرئيس‭ ‬مهتمة‭ ‬بوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬فعليها‭ ‬أن‭ ‬تدعم‭ ‬التوقف‭ ‬الفوري‭ ‬عن‭ ‬إرسال‭ ‬الأسلحة‮»‬‭. ‬

ودعت‭ ‬منظمات‭ ‬تعنى‭ ‬بحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬وبعض‭ ‬الأعضاء‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬التوجّهات‭ ‬اليسارية‭ ‬في‭ ‬الحزب‭ ‬الديمقراطي‭ ‬الذي‭ ‬ينتمي‭ ‬إليه‭ ‬بايدن‭ ‬الإدارة‭ ‬إلى‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬مبيعات‭ ‬الأسلحة‭ ‬إلى‭ ‬إسرائيل‭ ‬أو‭ ‬وقفها،‭ ‬مع‭ ‬التعبير‭ ‬عن‭ ‬استياء‭ ‬بالغ‭ ‬إزاء‭ ‬سقوط‭ ‬ضحايا‭ ‬مدنيين‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬الدائرة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭.‬

وقال‭ ‬جوش‭ ‬بول‭ ‬الذي‭ ‬استقال‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬احتجاجا‭ ‬على‭ ‬سياسة‭ ‬بلاده‭ ‬تجاه‭ ‬غزة‭ ‬إن‭ ‬إسرائيل‭ ‬لم‭ ‬تعط‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬أي‭ ‬سبب‭ ‬للاعتقاد‭ ‬أنها‭ ‬تبتعد‭ ‬عن‭ ‬‮«‬الوحشية‭ ‬المطلقة‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬بول‭ ‬الذي‭ ‬يعمل‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬منظمة‭ ‬ DAWN ‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭: ‬‮«‬إن‭ ‬السماح‭ ‬بنقل‭ ‬أسلحة‭ ‬جديدة‭ ‬بمليارات‭ ‬الدولارات‭ ‬يوفر‭ ‬تفويضا‭ ‬مفتوحا‭ ‬فعليا‭ ‬لإسرائيل‭ ‬لمواصلة‭ ‬فظائعها‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬وتصعيد‭ ‬النزاع‭ ‬وتوسيعه‭ ‬إلى‭ ‬لبنان‮»‬‭.‬

وأظهر‭ ‬استطلاع‭ ‬للرأي‭ ‬أجراه‭ ‬مجلس‭ ‬شيكاغو‭ ‬للشؤون‭ ‬العالمية‭ ‬أن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬الأمريكيين‭ ‬يرون‭ ‬ضرورة‭ ‬تقييد‭ ‬المساعدات‭ ‬العسكرية‭ ‬المقدمة‭ ‬لإسرائيل‭ ‬بحيث‭ ‬لا‭ ‬تستخدم‭ ‬ضد‭ ‬المدنيين‭ ‬الفلسطينيين‭.‬

وذكر‭ ‬المجلس،‭ ‬الذي‭ ‬يُعد‭ ‬أحد‭ ‬المراكز‭ ‬الفكرية‭ ‬البارزة‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬في‭ ‬عرضه‭ ‬لنتائج‭ ‬الاستطلاع‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬أن‭ ‬الأمريكيين‭ -‬رغم‭ ‬تأييد‭ ‬كثير‭ ‬منهم‭ ‬للدعم‭ ‬العسكري‭ ‬لإسرائيل‭- ‬يهتمون‭ ‬بأمر‭ ‬الفلسطينيين،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬المدنيين‭. ‬وبحسب‭ ‬نتائج‭ ‬الاستطلاع‭ ‬فإن‭ ‬53 % ‭ ‬من‭ ‬المشاركين‭ ‬يرون‭ ‬أن‭ ‬على‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬أن‭ ‬تقيّد‭ ‬مساعداتها‭ ‬العسكرية‭ ‬لإسرائيل‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬تتمكن‭ ‬من‭ ‬استخدامها‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬عسكرية‭ ‬ضد‭ ‬الفلسطينيين‭.‬