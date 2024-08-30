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في تقرير الأمم المتحدة في البحرين: المملكة حاضنة للابتكار في مجال التنمية المستدامة

8/30/2024 7:11:55 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أطلق‭ ‬فريق‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬القُطري‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬تقرير‭ ‬النتائج‭ ‬القٌطرية‭ ‬لعام‭ ‬2023‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬اللجنة‭ ‬التوجيهية‭ ‬المشتركة‭ ‬بين‭ ‬حكومة‭ ‬البحرين‭ ‬والأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬المتعلقة‭ ‬لإطار‭ ‬التعاون‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬والتنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬2021‭-‬2024،‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭.‬

وقدم‭ ‬التقرير‭ ‬النتائج‭ ‬الرئيسية‭ ‬التي‭ ‬تحققت‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬عبر‭ ‬مجالات‭ ‬النتائج‭ ‬الأربع‭ ‬التي‭ ‬حددها‭ ‬إطار‭ ‬التعاون‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬والتنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬ويعرض‭ ‬مؤشرات‭ ‬التقدم‭ ‬والنجاح‭. ‬كما‭ ‬يقدم‭ ‬التقرير‭ ‬المشاريع‭ ‬المختلفة‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تنفيذها‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬والخطوات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬اتخاذها‭ ‬لصياغة‭ ‬إطار‭ ‬التعاون‭ ‬الجديد‭ ‬2025‭-‬2029،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬مراجعة‭ ‬دقيقة‭ ‬للبرنامج‭ ‬وبحث‭ ‬سبل‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2030‭. ‬

وقال‭ ‬المنسق‭ ‬المقيم‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬خالد‭ ‬المقود‭: ‬إن‭ ‬التقرير‭ ‬‮«‬يسلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬التقدم‭ ‬المحرز‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬طوال‭ ‬العام‭ ‬قبل‭ ‬الأخير‭ ‬من‭ ‬إطار‭ ‬التعاون‭ ‬الحالي‭ ‬وتعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬مع‭ ‬حكومة‭ ‬البحرين‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬المقود‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬سيواصل‭ ‬فريق‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬القُطري‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬وتسريع‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬وعلى‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭.‬

ورصد‭ ‬التقرير‭ ‬التطورات‭ ‬الرئيسية‭ ‬التي‭ ‬شهدتها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬خلال‭ ‬2023،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬زخم‭ ‬النمو‭ ‬في‭ ‬القطاعات‭ ‬غير‭ ‬النفطية‭ ‬في‭ ‬البلاد،‭ ‬واصفا‭ ‬إياه‭ ‬بالقوي‭ ‬مدعوما‭ ‬بالانتعاش‭ ‬في‭ ‬قطاعات‭ ‬السياحة‭ ‬والخدمات‭ ‬واستمرار‭ ‬مشاريع‭ ‬البنية‭ ‬التحتية،‭ ‬كما‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬البحرين‭ ‬حققت‭ ‬تقدما‭ ‬ملحوظا‭ ‬في‭ ‬جذب‭ ‬الاستثمارات‭ ‬الأجنبية‭ ‬المباشرة،‭ ‬حيث‭ ‬بلغت‭ ‬تدفقات‭ ‬الاستثمار‭ ‬الأجنبي‭ ‬المباشر‭ ‬في‭ ‬الأرباع‭ ‬الثلاثة‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬‮«‬التي‭ ‬تتوافر‭ ‬عنها‭ ‬بيانات‮»‬‭ ‬2‭.‬3‭ ‬مليار‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬أي‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ضعف‭ ‬اجمالي‭ ‬التدفقات‭ ‬الواردة‭ ‬لعام‭ ‬2022‭ ‬والبالغة‭ ‬1‭ ‬مليار‭ ‬دينار،‭ ‬كما‭ ‬استقطب‭ ‬قطاع‭ ‬المال‭ ‬والتأمين‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬60‭% ‬من‭ ‬اجمالي‭ ‬الاستثمارات‭ ‬من‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬والمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬والإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭.‬

وذكر‭ ‬التقرير‭ ‬أن‭ ‬اجمالي‭ ‬عدد‭ ‬السكان‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬بلغ‭ ‬1‭.‬6‭ ‬مليون‭ ‬نسمة‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬700‭ ‬ألف‭ ‬بحريني،‭ ‬وبلغ‭ ‬نسبة‭ ‬الذكور‭ ‬من‭ ‬السكان‭ ‬62.1%‭ ‬والإناث‭ ‬37‭.‬9‭%‬،‭ ‬كما‭ ‬أشار‭ ‬التقرير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬نسبة‭ ‬العمالة‭ ‬ممن‭ ‬هم‭ ‬فوق‭ ‬15‭ ‬سنة‭ ‬إلى‭ ‬السكان‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬70‭.‬9‭%‬،‭ ‬وتبلغ‭ ‬نسبة‭ ‬الذكور‭ ‬منهم‭ ‬86‭.‬7‭% ‬والإناث‭ ‬42‭.‬3‭%.‬

وبلغ‭ ‬معدل‭ ‬الوفيات‭ ‬التي‭ ‬تعزى‭ ‬إلى‭ ‬الأمراض‭ ‬غير‭ ‬السارية‭ ‬149‭.‬5‭ ‬وفاة‭ ‬لكل‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬نسمة‭.‬

وأشار‭ ‬التقرير‭ ‬إلى‭ ‬اهتمام‭ ‬البحرين‭ ‬بالتحولات‭ ‬المتعلقــة‭ ‬بالاتصال‭ ‬الرقمــي‭ ‬والتعليـم‭ ‬والوظائـف‭ ‬والحمايـة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والتلـوث‭ ‬وفقـدان‭ ‬التنـوع‭ ‬البيولوجي‭ ‬وتغيـر‭ ‬المناخ،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬خطـة‭ ‬العمـل‭ ‬المشـتركة‭ ‬الإطار‭ ‬التعاون‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬والتنميــة‭ ‬المسـتدامة‭ ‬للفترة‭ ‬2024‭-‬2021‭ ‬أن‭ ‬حوالي‭ ‬83‭% ‬مــن‭ ‬المخرجـات‭ ‬الفرعيـة‭ ‬تسـاهم‭ ‬بشـكل‭ ‬مباشـر‭ ‬فـي‭ ‬واحـدة‭ ‬أو‭ ‬أكثـر‭ ‬مـن‭ ‬التحولات‭ ‬الســتة،‭ ‬أو‭ ‬بشــكل‭ ‬غيــر‭ ‬مباشــر‭ ‬فــي‭ ‬عوامــل‭ ‬تمكينها،‭ ‬وخلال‭ ‬العـام،‭ ‬نفـذ‭ ‬فريـق‭ ‬الأمم‭ ‬المتحـدة‭ ‬القطـري‭ ‬معًا‭ ‬برامـج‭ ‬تنميـة‭ ‬بقيمــة‭ ‬4‭.‬6‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬فــي‭ ‬زيادة‭ ‬بنســبة‭ ‬9‭% ‬عما‭ ‬تــم‭ ‬تحقيقه‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬وبنسبة‭ ‬80‭.‬3‭% ‬مــن‭ ‬الأموال‭ ‬المتاحة‭ ‬للفريــق‭ ‬القطري‭ ‬خلال‭ ‬العام‭.‬

ونوه‭ ‬التقرير‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬بدأ‭ ‬صياغة‭ ‬إطار‭ ‬تعاون‭ ‬جديد‭ ‬بين‭ ‬وكالات‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬وحكومة‭ ‬البحرين‭ ‬لعام‭ ‬2025‭-‬2029،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬فريق‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أجرى‭ ‬مراجعة‭ ‬صارمة‭ ‬مدروسة‭ ‬لإطار‭ ‬التعاون‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬والتنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬2021‭-‬2024‭.‬

ودعا‭ ‬التقرير‭ ‬إلى‭ ‬إعادة‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬الدعم‭ ‬الذي‭ ‬تقدمه‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬بلد‭ ‬مساهم‭ ‬صاف،‭ ‬حيث‭ ‬تمثل‭ ‬دول‭ ‬مثل‭ ‬البحرين‭ ‬والتي‭ ‬تحتل‭ ‬مرتبة‭ ‬عالية‭ ‬في‭ ‬مؤشر‭ ‬التنمية‭ ‬البشرية،‭ ‬تحديات‭ ‬فريدة‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬ونموذجية‭ ‬للمرحلة‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬وتشمل‭ ‬هذه‭ ‬التحديات‭ ‬الإنتاج‭ ‬كثيف‭ ‬الكربون‭ ‬وأنماط‭ ‬الاستهلاك‭ ‬ومواضع‭ ‬الضعف‭ ‬التي‭ ‬تنشأ‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬وجود‭ ‬مستويات‭ ‬عالية‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬الوطنية‭.‬

وأشار‭ ‬التقرير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬البحرين‭ ‬بلد‭ ‬له‭ ‬تأثير‭ ‬كبير‭ ‬مباشر‭ ‬وغير‭ ‬مباشر‭ ‬خارج‭ ‬الحدود،‭ ‬حيث‭ ‬تستضيف‭ ‬حوالي‭ ‬600‭ ‬ألف‭ ‬عامل‭ ‬أجنبي‭ ‬يرسلون‭ ‬حوالي‭ ‬2‭.‬65‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬سنويا‭ ‬في‭ ‬شكل‭ ‬تحويلات‭ ‬إلى‭ ‬بلدانهم‭ ‬الأصلية،‭ ‬مما‭ ‬يؤثر‭ ‬على‭ ‬الدخل‭ ‬ومستويات‭ ‬المعيشة‭ ‬هناك،‭ ‬كما‭ ‬تؤثر‭ ‬سلطة‭ ‬البحرين‭ ‬التجارية‭ ‬البالغة‭ ‬17‭.‬7‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬اقتصاديات‭ ‬شركائها‭ ‬التجاريين‭ ‬الأصليين،‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬تتمتع‭ ‬البلاد‭ ‬بالقدرة‭ ‬على‭ ‬الاضطلاع‭ ‬كحاضنة‭ ‬للابتكار‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬وتوليد‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬تسترشد‭ ‬بها‭ ‬السياسات‭ ‬والبرامج‭ ‬والممارسات‭ ‬الخاصة‭ ‬بالتنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭.‬

وأكد‭ ‬التقرير‭ ‬دعم‭ ‬مشاركة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬الأنشطة‭ ‬العالمية‭ ‬مع‭ ‬اضطلاع‭ ‬البحريــن‭ ‬بدور‭ ‬فاعل‭ ‬وأكثر‭ ‬وضوحـًا‭ ‬فــي‭ ‬المحافل‭ ‬العالميــة‭ ‬كدولة‭ ‬عضو‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحـدة،‭ ‬ســتواصل‭ ‬الأمم‭ ‬المتحـدة‭ ‬تسـهيل‭ ‬ودعـم‭ ‬مشـاركة‭ ‬الحكومـة‭ ‬فـي‭ ‬عـدد‭ ‬مـن‭ ‬فعاليـات‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬العالمية‭ ‬والإقليمية‭. ‬

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