في تقرير الأمم المتحدة في البحرين: المملكة حاضنة للابتكار في مجال التنمية المستدامة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أطلق فريق الأمم المتحدة القُطري في البحرين الأسبوع الماضي تقرير النتائج القٌطرية لعام 2023 خلال اجتماع اللجنة التوجيهية المشتركة بين حكومة البحرين والأمم المتحدة المتعلقة لإطار التعاون الاستراتيجي والتنمية المستدامة للأمم المتحدة 2021-2024، الذي عقد في وزارة الخارجية.
وقدم التقرير النتائج الرئيسية التي تحققت في عام 2023 عبر مجالات النتائج الأربع التي حددها إطار التعاون الاستراتيجي والتنمية المستدامة للأمم المتحدة، ويعرض مؤشرات التقدم والنجاح. كما يقدم التقرير المشاريع المختلفة التي تم تنفيذها خلال عام 2023 والخطوات التي تم اتخاذها لصياغة إطار التعاون الجديد 2025-2029، بما في ذلك مراجعة دقيقة للبرنامج وبحث سبل تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.
وقال المنسق المقيم للأمم المتحدة في البحرين خالد المقود: إن التقرير «يسلط الضوء على التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة طوال العام قبل الأخير من إطار التعاون الحالي وتعزيز الشراكة للأمم المتحدة مع حكومة البحرين».
وأشار المقود إلى أنه في عام 2024، سيواصل فريق الأمم المتحدة القُطري المساهمة في التنمية المستدامة وتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة في البلاد وعلى مستوى العالم.
ورصد التقرير التطورات الرئيسية التي شهدتها مملكة البحرين خلال 2023، مشيرا إلى زخم النمو في القطاعات غير النفطية في البلاد، واصفا إياه بالقوي مدعوما بالانتعاش في قطاعات السياحة والخدمات واستمرار مشاريع البنية التحتية، كما أشار إلى أن البحرين حققت تقدما ملحوظا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الأرباع الثلاثة فقط من العام الماضي «التي تتوافر عنها بيانات» 2.3 مليار دينار بحريني، أي أكثر من ضعف اجمالي التدفقات الواردة لعام 2022 والبالغة 1 مليار دينار، كما استقطب قطاع المال والتأمين أكثر من 60% من اجمالي الاستثمارات من دولة الكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
وذكر التقرير أن اجمالي عدد السكان في البحرين بلغ 1.6 مليون نسمة من بينهم 700 ألف بحريني، وبلغ نسبة الذكور من السكان 62.1% والإناث 37.9%، كما أشار التقرير إلى أن نسبة العمالة ممن هم فوق 15 سنة إلى السكان تصل إلى 70.9%، وتبلغ نسبة الذكور منهم 86.7% والإناث 42.3%.
وبلغ معدل الوفيات التي تعزى إلى الأمراض غير السارية 149.5 وفاة لكل 100 ألف نسمة.
وأشار التقرير إلى اهتمام البحرين بالتحولات المتعلقــة بالاتصال الرقمــي والتعليـم والوظائـف والحمايـة الاجتماعية والتلـوث وفقـدان التنـوع البيولوجي وتغيـر المناخ، لافتا إلى أن خطـة العمـل المشـتركة الإطار التعاون الاستراتيجي والتنميــة المسـتدامة للفترة 2024-2021 أن حوالي 83% مــن المخرجـات الفرعيـة تسـاهم بشـكل مباشـر فـي واحـدة أو أكثـر مـن التحولات الســتة، أو بشــكل غيــر مباشــر فــي عوامــل تمكينها، وخلال العـام، نفـذ فريـق الأمم المتحـدة القطـري معًا برامـج تنميـة بقيمــة 4.6 ملايين دولار أمريكي، فــي زيادة بنســبة 9% عما تــم تحقيقه في عام 2022 وبنسبة 80.3% مــن الأموال المتاحة للفريــق القطري خلال العام.
ونوه التقرير إلى أنه بدأ صياغة إطار تعاون جديد بين وكالات الأمم المتحدة وحكومة البحرين لعام 2025-2029، لافتا إلى أن فريق الأمم المتحدة أجرى مراجعة صارمة مدروسة لإطار التعاون الاستراتيجي والتنمية المستدامة 2021-2024.
ودعا التقرير إلى إعادة النظر في الدعم الذي تقدمه الأمم المتحدة في بلد مساهم صاف، حيث تمثل دول مثل البحرين والتي تحتل مرتبة عالية في مؤشر التنمية البشرية، تحديات فريدة من نوعها ونموذجية للمرحلة الأخيرة من تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتشمل هذه التحديات الإنتاج كثيف الكربون وأنماط الاستهلاك ومواضع الضعف التي تنشأ في ظل وجود مستويات عالية من الإنجازات الوطنية.
وأشار التقرير إلى أن البحرين بلد له تأثير كبير مباشر وغير مباشر خارج الحدود، حيث تستضيف حوالي 600 ألف عامل أجنبي يرسلون حوالي 2.65 مليار دولار سنويا في شكل تحويلات إلى بلدانهم الأصلية، مما يؤثر على الدخل ومستويات المعيشة هناك، كما تؤثر سلطة البحرين التجارية البالغة 17.7 مليار دولار أمريكي أيضا في اقتصاديات شركائها التجاريين الأصليين، علاوة على ذلك تتمتع البلاد بالقدرة على الاضطلاع كحاضنة للابتكار في مجال التنمية المستدامة وتوليد أفضل الممارسات التي يمكن ان تسترشد بها السياسات والبرامج والممارسات الخاصة بالتنمية المستدامة على مستوى العالم.
وأكد التقرير دعم مشاركة البحرين في الأنشطة العالمية مع اضطلاع البحريــن بدور فاعل وأكثر وضوحـًا فــي المحافل العالميــة كدولة عضو في الأمم المتحـدة، ســتواصل الأمم المتحـدة تسـهيل ودعـم مشـاركة الحكومـة فـي عـدد مـن فعاليـات الأمم المتحدة العالمية والإقليمية.
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