الشمالية محافظة صحية.. في انتظار الاعتماد الدولي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

أكد‭ ‬علي‭ ‬عبدالحسين‭ ‬العصفور‭ ‬محافظ‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية‭ ‬أن‭ ‬المحافظة‭ ‬تعمل‭ ‬بشكل‭ ‬دؤوب‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬اعتماد‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬وتضمين‭ ‬الشمالية‭ ‬محافظة‭ ‬صحية‭ ‬ضمن‭ ‬شبكة‭ ‬المدن‭ ‬الصحية‭ ‬التابعة‭ ‬للمنظمة،‭ ‬وتنفيذاً‭ ‬لتوجيهات‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬بشأن‭ ‬اتخاذ‭ ‬ما‭ ‬يلزم‭ ‬للتعاون‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬اعتماد‭ ‬الشمالية‭ ‬محافظة‭ ‬صحية‭.‬

وقال‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬لــ‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬إنه‭ ‬تم‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬مكتب‭ ‬منسق‭ ‬المدن‭ ‬الصحية‭ ‬بإدارة‭ ‬تعزيز‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬لبيان‭ ‬الخطوات‭ ‬والإجراءات‭ ‬اللازمة‭ ‬للاعتماد،‭ ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬تشكيل‭ ‬لجنة‭ ‬عليا‭ ‬للمدن‭ ‬الصحية‭ ‬برئاسة‭ ‬المحافظ‭ ‬وعضوية‭ ‬ممثلين‭ ‬عن‭ ‬القطاعات‭ ‬الحكومية‭ ‬والخاصة‭ ‬والأهلية،‭ ‬ولجان‭ ‬مجتمعية‭ ‬عاملة‭ ‬متخصصة‭ ‬من‭ ‬أهالي‭ ‬المحافظة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تشكيل‭ ‬مكتب‭ ‬منسق‭ ‬المدن‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬المحافظة،‭ ‬بهدف‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬ومطابقة‭ ‬9‭ ‬محاور‭ ‬و80‭ ‬معيارا‭ ‬تشكل‭ ‬متطلبات‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الاعتماد‭.‬

وتابع‭ ‬العصفور‭ ‬حديثه‭ ‬قائلًا‭: ‬‮«‬كانت‭ ‬أولى‭ ‬الخطوات‭ ‬بتوقيع‭ ‬خطاب‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية،‭ ‬وإصدار‭ ‬القرارات‭ ‬التنظيمية‭ ‬وعقد‭ ‬الاجتماعات‭ ‬التحضيرية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬وضع‭ ‬الخطة‭ ‬الاستراتيجية،‭ ‬وتوزيع‭ ‬المهام،‭ ‬وجمع

وتوثيق

البيانات‭ ‬والمعلومات،‭ ‬وخطة‭ ‬إعلامية‭ ‬متكاملة،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬متطلبات‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع،‭ ‬حيث‭ ‬جار‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬الخطة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية،‭ ‬والأنشطة‭ ‬والبرامج‭ ‬والفعاليات‭ ‬البيئية‭ ‬والصحية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬ضمن‭ ‬متطلبات‭ ‬اعتماد‭ ‬الشمالية‭ ‬محافظة‭ ‬صحية،‭ ‬والتأكيد‭ ‬على‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬جميع‭ ‬القطاعات‭ ‬والمتطوعين‭ ‬ومؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬المحاور‭ ‬والمعايير‭ ‬المطلوبة‭ ‬في‭ ‬البرنامج‭ ‬الاعتماد‭ ‬المحافظة‭ ‬الصحية،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تحقيق‭ ‬ما‭ ‬نسبته‭ ‬80‭% ‬في‭ ‬ذلك‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬محافظ‭ ‬محافظة‭ ‬الشمالية‭ ‬تكاتف‭ ‬وتعاون‭ ‬كافة‭ ‬الجهات‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬اعتماد‭ ‬المحافظات‭ ‬الصحية‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يعكس‭ ‬السعي‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬اعتماد‭ ‬المملكة‭ ‬الصحية‭ ‬بمناسبة‭ ‬الاحتفال‭ ‬باليوبيل‭ ‬الفضي‭ ‬لتولي‭ ‬سيدي‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬مقاليد‭ ‬الحكم‭ ‬في‭ ‬البلاد،‭ ‬وتتويجا‭ ‬لجهود‭ ‬الحكومة‭ ‬الموقرة‭ ‬برئاسة‭ ‬سيدي‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وما‭ ‬توفره‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬إمكانيات‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬صحة‭ ‬ورفاه‭ ‬المواطن‭ ‬والمقيم،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يؤكد‭ ‬تطبيق‭ ‬شعار‭ ‬الصحة‭ ‬مسؤولية‭ ‬الجميع

وبالجميع‭.‬

وكشف‭ ‬محافظ‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية‭ ‬أن‭ ‬المحافظة‭ ‬تمكنت‭ ‬من‭ ‬اكتساب‭ ‬الخبرات‭ ‬اللازمة‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬المدن‭ ‬الصحية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬اعتماد‭ ‬عالي‭ ‬مدينة‭ ‬صحية،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬اتباع‭ ‬نفس‭ ‬الإجراءات‭ ‬المطلوبة‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬الاعتماد،‭ ‬والتأكيد‭ ‬على‭ ‬الشراكات‭ ‬المجتمعية،‭ ‬والتركيز‭ ‬على‭ ‬طرح‭ ‬مبادرات‭ ‬نوعية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬التنموية‭ ‬البيئية‭ ‬والصحية‭ ‬والاجتماعية،‭ ‬حيث‭ ‬حققت‭ ‬الشمالية‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬من‭ ‬97‭% ‬من‭ ‬متطلبات‭ ‬اعتماد‭ ‬عالي‭ ‬مدينة‭ ‬صحية،‭ ‬ونطمح‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬نسبة‭ ‬مقاربة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬اعتماد‭ ‬الشمالية

محافظة

صحية‭.‬

وبين‭ ‬العصفور‭ ‬أن‭ ‬اعتماد‭ ‬الشمالية‭ ‬محافظة‭ ‬صحية‭ ‬يتحقق‭ ‬بعد‭ ‬زيارة‭ ‬وفد‭ ‬خبراء‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬تجربة‭ ‬واستعدادات‭ ‬المحافظة،‭ ‬وتقييم‭ ‬كافة‭ ‬الإجراءات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬اتخاذها،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يتطلب‭ ‬الاستعداد‭ ‬الحقيقي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تجهيز‭ ‬الملف‭ ‬التعريفي‭ ‬للشمالية‭ ‬محافظة‭ ‬صحية‭ ‬والذي‭ ‬يحتوي‭ ‬على‭ ‬توثيق‭ ‬جهود‭ ‬المحافظة‭ ‬والبيانات‭ ‬والمعلومات‭ ‬والأنشطة‭ ‬والبرامج‭ ‬والفعاليات،‭ ‬وإنشاء‭ ‬منصة‭ ‬إلكترونية‭ ‬في‭ ‬مكتب‭ ‬منسق‭ ‬المدن‭ ‬الصحية‭ ‬بالمحافظة‭.‬

وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬جار‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬وضع‭ ‬مقترحات‭ ‬للزيارة‭ ‬الميدانية‭ ‬التي‭ ‬سوف‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬خبراء‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إطلاع‭ ‬الوفد‭ ‬على‭ ‬جهود‭ ‬المحافظة‭ ‬في‭ ‬استحقاق‭ ‬الاعتماد،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬إعداد‭ ‬برنامج‭ ‬الزيارة‭ ‬ليشمل‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬والفعاليات‭ ‬الميدانية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬وقوف‭ ‬وفد‭ ‬المنظمة‭ ‬على‭ ‬مطابقة‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬تحقيقه‭ ‬مع‭ ‬محاور‭ ‬ومعايير‭ ‬المدن‭ ‬الصحية،‭ ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬بالفعل‭ ‬إجراء‭ ‬التقييم‭ ‬الداخلي‭ ‬مع‭ ‬وفد‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬ومكتب‭ ‬منسق‭ ‬المدن‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬تمهيداً‭ ‬لتحديد‭ ‬موعد‭ ‬زيارة‭ ‬وفد‭ ‬الخبراء‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬اعتماد‭ ‬الشمالية

محافظة

صحية‭.‬

أما‭ ‬بخصوص‭ ‬أبرز‭ ‬التطورات‭ ‬الأخيرة‭ ‬التي‭ ‬شهدتها‭ ‬المحافظة‭ ‬لاستيفاء‭ ‬الشروط‭ ‬فبيّن‭ ‬العصفور‭ ‬أن‭ ‬متتبع‭ ‬الأخبار‭ ‬وأنشطة‭ ‬وبرامج‭ ‬وفعاليات‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية‭ ‬يستطيع‭ ‬أن‭ ‬يشهد‭ ‬على‭ ‬التطورات‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬المحافظة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬استيفاء‭ ‬الاشتراطات‭ ‬اللازمة،‭ ‬ومما‭ ‬لا‭ ‬شك‭ ‬فيه‭ ‬أن‭ ‬تنفيذ‭ ‬مبادرات‭ ‬نوعية‭ ‬مثل‭ ‬حملة‭ ‬مكافحة‭ ‬البعوض‭ ‬ومسابقة‭ ‬الرابح‭ ‬الأكبر‭ ‬ومشروع‭ ‬بيوت‭ ‬الخير‭ ‬والاستعداد‭ ‬لمواجهة‭ ‬الحالات‭ ‬الطارئة‭ ‬والتعبئة‭ ‬المجتمعية‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬تعكس‭ ‬استعدادات‭ ‬المحافظة‭ ‬واستيعابها‭ ‬برنامج‭ ‬المدن‭ ‬الصحية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬اعتماد‭ ‬الشمالية

محافظة

صحية‭.‬