الشمالية محافظة صحية.. في انتظار الاعتماد الدولي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتبت ياسمين العقيدات:
أكد علي عبدالحسين العصفور محافظ المحافظة الشمالية أن المحافظة تعمل بشكل دؤوب من أجل الحصول على اعتماد منظمة الصحة العالمية وتضمين الشمالية محافظة صحية ضمن شبكة المدن الصحية التابعة للمنظمة، وتنفيذاً لتوجيهات الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية بشأن اتخاذ ما يلزم للتعاون مع وزارة الصحة من أجل اعتماد الشمالية محافظة صحية.
وقال في تصريحات خاصة لــ«أخبار الخليج» إنه تم التواصل مع مكتب منسق المدن الصحية بإدارة تعزيز الصحة في وزارة الصحة لبيان الخطوات والإجراءات اللازمة للاعتماد، وقد تم تشكيل لجنة عليا للمدن الصحية برئاسة المحافظ وعضوية ممثلين عن القطاعات الحكومية والخاصة والأهلية، ولجان مجتمعية عاملة متخصصة من أهالي المحافظة، بالإضافة إلى تشكيل مكتب منسق المدن الصحية في المحافظة، بهدف العمل على تحقيق ومطابقة 9 محاور و80 معيارا تشكل متطلبات الحصول على الاعتماد.
وتابع العصفور حديثه قائلًا: «كانت أولى الخطوات بتوقيع خطاب التعاون مع منظمة الصحة العالمية، وإصدار القرارات التنظيمية وعقد الاجتماعات التحضيرية من أجل وضع الخطة الاستراتيجية، وتوزيع المهام، وجمع
وتوثيق
البيانات والمعلومات، وخطة إعلامية متكاملة، والعمل على تحقيق متطلبات الاعتماد على أرض الواقع، حيث جار العمل على تنفيذ الخطة الاستراتيجية من خلال الشراكة المجتمعية، والأنشطة والبرامج والفعاليات البيئية والصحية والاجتماعية ضمن متطلبات اعتماد الشمالية محافظة صحية، والتأكيد على التعاون مع جميع القطاعات والمتطوعين ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك ضمن المحاور والمعايير المطلوبة في البرنامج الاعتماد المحافظة الصحية، حيث تم تحقيق ما نسبته 80% في ذلك».
وأكد محافظ محافظة الشمالية تكاتف وتعاون كافة الجهات من أجل اعتماد المحافظات الصحية الأمر الذي يعكس السعي من أجل اعتماد المملكة الصحية بمناسبة الاحتفال باليوبيل الفضي لتولي سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم مقاليد الحكم في البلاد، وتتويجا لجهود الحكومة الموقرة برئاسة سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وما توفره المملكة من إمكانيات من أجل صحة ورفاه المواطن والمقيم، الأمر الذي يؤكد تطبيق شعار الصحة مسؤولية الجميع
وبالجميع.
وكشف محافظ المحافظة الشمالية أن المحافظة تمكنت من اكتساب الخبرات اللازمة في برنامج المدن الصحية من خلال اعتماد عالي مدينة صحية، حيث تم اتباع نفس الإجراءات المطلوبة للحصول على الاعتماد، والتأكيد على الشراكات المجتمعية، والتركيز على طرح مبادرات نوعية في مختلف المجالات التنموية البيئية والصحية والاجتماعية، حيث حققت الشمالية ما يقارب من 97% من متطلبات اعتماد عالي مدينة صحية، ونطمح إلى تحقيق نسبة مقاربة من أجل اعتماد الشمالية
محافظة
صحية.
وبين العصفور أن اعتماد الشمالية محافظة صحية يتحقق بعد زيارة وفد خبراء منظمة الصحة العالمية من أجل الاطلاع على تجربة واستعدادات المحافظة، وتقييم كافة الإجراءات التي تم اتخاذها، الأمر الذي يتطلب الاستعداد الحقيقي من خلال تجهيز الملف التعريفي للشمالية محافظة صحية والذي يحتوي على توثيق جهود المحافظة والبيانات والمعلومات والأنشطة والبرامج والفعاليات، وإنشاء منصة إلكترونية في مكتب منسق المدن الصحية بالمحافظة.
وأضاف أنه جار العمل على وضع مقترحات للزيارة الميدانية التي سوف يقوم بها خبراء منظمة الصحة العالمية من أجل إطلاع الوفد على جهود المحافظة في استحقاق الاعتماد، حيث تم إعداد برنامج الزيارة ليشمل عددا من البرامج والفعاليات الميدانية من أجل وقوف وفد المنظمة على مطابقة ما تم تحقيقه مع محاور ومعايير المدن الصحية، وقد تم بالفعل إجراء التقييم الداخلي مع وفد منظمة الصحة العالمية ومكتب منسق المدن الصحية في وزارة الصحة تمهيداً لتحديد موعد زيارة وفد الخبراء من أجل اعتماد الشمالية
محافظة
صحية.
أما بخصوص أبرز التطورات الأخيرة التي شهدتها المحافظة لاستيفاء الشروط فبيّن العصفور أن متتبع الأخبار وأنشطة وبرامج وفعاليات المحافظة الشمالية يستطيع أن يشهد على التطورات التي حققتها المحافظة من أجل استيفاء الاشتراطات اللازمة، ومما لا شك فيه أن تنفيذ مبادرات نوعية مثل حملة مكافحة البعوض ومسابقة الرابح الأكبر ومشروع بيوت الخير والاستعداد لمواجهة الحالات الطارئة والتعبئة المجتمعية وغيرها من المبادرات تعكس استعدادات المحافظة واستيعابها برنامج المدن الصحية من أجل الحصول على اعتماد الشمالية
محافظة
صحية.
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