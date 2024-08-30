Friday, 30 August 2024 11:20 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ناشئو يد (الأزرق) يخسرون أمام كوريا في مباراة ودية استعدادا للبطولة الآسيوية المؤهلة لكأس العالم

8/30/2024 3:15:57 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 30 - 8 (كونا) -- تعرض منتخب الكويت لكرة اليد للناشئين للخسارة أمام منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة 21 - 28 في المباراة الودية الثانية بينهما ضمن الاستعدادات لخوض منافسات البطولة الآسيوية المؤهلة لكأس العالم للعبة.
وأنهى منتخب الكويت الشوط الأول من المباراة التي أقيمت على صالة الشهيد فهد الأحمد متأخرا بالنتيجة حيث تفوق الكوريون خلاله بنتيجة 14-7 واستمر التفوق الكوري في الشوط الثاني لتنتهي المباراة بنتيجة 21 - 28 لمصلحة كوريا الجنوبية.
يذكر أن المنتخبين تواجها الأربعاء الماضي وديا وانتهت تلك المواجهة بالتعادل بنتيجة 27-27 علما أن منافسات آسيا المؤهلة لكأس العالم تنطلق في 3 سبتمبر المقبل بالأردن. (النهاية)

ح م ش




MENAFN30082024000071011013ID1108620598

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث