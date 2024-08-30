ناشئو يد (الأزرق) يخسرون أمام كوريا في مباراة ودية استعدادا للبطولة الآسيوية المؤهلة لكأس العالم

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 30 - 8 (كونا) -- تعرض منتخب
الكويت لكرة اليد للناشئين للخسارة أمام منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة 21 - 28 في المباراة الودية الثانية بينهما ضمن الاستعدادات لخوض منافسات البطولة الآسيوية المؤهلة لكأس العالم للعبة.
وأنهى منتخب الكويت الشوط الأول من المباراة التي أقيمت على صالة الشهيد فهد الأحمد متأخرا بالنتيجة حيث تفوق الكوريون خلاله بنتيجة 14-7 واستمر التفوق الكوري في الشوط الثاني لتنتهي المباراة بنتيجة 21 - 28 لمصلحة كوريا الجنوبية.
يذكر أن المنتخبين تواجها الأربعاء الماضي وديا وانتهت تلك المواجهة بالتعادل بنتيجة 27-27 علما أن منافسات آسيا المؤهلة لكأس العالم تنطلق في 3 سبتمبر المقبل بالأردن. (النهاية)
ح م ش
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