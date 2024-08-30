فيتنام والفلبين توقعان اتفاقية دفاعية مبدئية وسط استمرار التوترات في بحر الصين الجنوبي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
كوالالمبور - 30 - 8 (كونا) -- وقعت فيتنام والفلبين اليوم الجمعة اتفاقية دفاعية مبدئية من شأنها تعزيز العلاقات الدفاعية والعسكرية وتعميق التعاون بينهما في مجال الأمن البحري وسط استمرار التوترات والخلافات مع بكين في بحر الصين الجنوبي.
ووقع الاتفاقية وزير
الدفاع الفلبيني غيلبرت تيودورو ونظيره الفيتنامي فان فان جيانغ عقب إجرائهما محادثات ثنائية في مانيلا.
وقال تيودورو في بيان بعد أن وقع مع جيانغ "خطابات نوايا" لتعزيز الالتزامات في مجال الاستجابة للكوارث والطب العسكري إن البلدين يهدفان إلى توقيع اتفاقية تعاون دفاعي قبل نهاية العام الجاري كما اتفقا على حل الخلافات سلميا وفي إطار القانون الدولي.
وأضاف أن الجانبين أعربا عن التزامهما "الثابت" بتعميق التعاون الدفاعي والعسكري من خلال "التفاعل المستمر والمشاركة على جميع المستويات".
وقال إنه "بينما نواجه تهديدات مشتركة سنعمل معا في مواجهة هذه التهديدات بروح تضامن رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)".
وأكد أهمية أن تعمل الرابطة بمركزية لضمان السلام والاستقرار وحرية الملاحة والطيران في بحر الصين الجنوبي موضحا "لقد تحدثنا عن اتخاذ خطوات ملموسة وفعالة للعمل المشترك مع شركائنا في الرابطة لضمان استمرارية هذه الرغبات لدى جميع شعوب المنطقة من خلال التعاون والتفاعل الملموس مع التأكيد على أولوية تطبق القانون الدولي".
يذكر أن وزير الدفاع الفيتنامي اجتمع خلال زيارته لمانيلا مع الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن. (النهاية)
ع ا ب / م ن ف
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