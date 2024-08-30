Friday, 30 August 2024 11:20 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


فيتنام والفلبين توقعان اتفاقية دفاعية مبدئية وسط استمرار التوترات في بحر الصين الجنوبي

8/30/2024 3:15:57 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) كوالالمبور - 30 - 8 (كونا) -- وقعت فيتنام والفلبين اليوم الجمعة اتفاقية دفاعية مبدئية من شأنها تعزيز العلاقات الدفاعية والعسكرية وتعميق التعاون بينهما في مجال الأمن البحري وسط استمرار التوترات والخلافات مع بكين في بحر الصين الجنوبي.
ووقع الاتفاقية وزير الدفاع الفلبيني غيلبرت تيودورو ونظيره الفيتنامي فان فان جيانغ عقب إجرائهما محادثات ثنائية في مانيلا.
وقال تيودورو في بيان بعد أن وقع مع جيانغ "خطابات نوايا" لتعزيز الالتزامات في مجال الاستجابة للكوارث والطب العسكري إن البلدين يهدفان إلى توقيع اتفاقية تعاون دفاعي قبل نهاية العام الجاري كما اتفقا على حل الخلافات سلميا وفي إطار القانون الدولي.
وأضاف أن الجانبين أعربا عن التزامهما "الثابت" بتعميق التعاون الدفاعي والعسكري من خلال "التفاعل المستمر والمشاركة على جميع المستويات".
وقال إنه "بينما نواجه تهديدات مشتركة سنعمل معا في مواجهة هذه التهديدات بروح تضامن رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)".
وأكد أهمية أن تعمل الرابطة بمركزية لضمان السلام والاستقرار وحرية الملاحة والطيران في بحر الصين الجنوبي موضحا "لقد تحدثنا عن اتخاذ خطوات ملموسة وفعالة للعمل المشترك مع شركائنا في الرابطة لضمان استمرارية هذه الرغبات لدى جميع شعوب المنطقة من خلال التعاون والتفاعل الملموس مع التأكيد على أولوية تطبق القانون الدولي".
يذكر أن وزير الدفاع الفيتنامي اجتمع خلال زيارته لمانيلا مع الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن. (النهاية)

ع ا ب / م ن ف




MENAFN30082024000071011013ID1108620597

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث