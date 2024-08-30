بنك وربة يعلن إدراج صكوك مستدامة بقيمة 500 مليون دولار في بورصة لندن

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
من نسيبة بن شيبة لندن - 30 - 8 (كونا) -- أعلن بنك وربة اليوم الجمعة إدراج صكوك مستدامة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي في سوق لندن للأوراق المالية وهي الأولى من نوعها وذلك ضمن برنامج البنك لإصدار الصكوك البالغ ملياري دولار.
وأوضح البنك في بيان أن هذه الصكوك التي تم تحديد استحقاقها لمدة خمس سنوات تندرج في إطار التمويل المستدام الخاص ببنك وربة وهي مخصصة لدعم المشاريع والمبادرات البيئية والاجتماعية والمؤسساتية التي تتماشى مع الأهداف العالمية للاستدامة.
وأضاف البنك أن الإصدار شهد استجابة إيجابية من المستثمرين بحجم اكتتاب بلغ 8ر1 مليار دولار ما يعادل ثلاثة أضعاف ونصف الضعف لحجم الإصدار الأمر الذي يعكس الاهتمام المتزايد بفرص الاستثمار المستدام في المنطقة حيث توازن هذه الصكوك بين الربحية والمسؤولية الاجتماعية والبيئية.
وفي حفل الإدراج قرع رئيس مجموعة الخزانة في بنك وربة عبدالله اللنقاوي جرس افتتاح جلسة التداول في بورصة لندن بحضور شخصيات بارزة من السفارة الكويتية ومكتب الاستثمار وممثلين عن البنوك والمؤسسات العالمية الشريكة في الإصدار.
وقال اللنقاوي في تصريح خاص لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن "هذا الإدراج الناجح لصكوك مستدامة لبنك وربة يعكس التزام البنك بأسس الاستدامة كجزء من استراتيجيتنا الأساسية ولا تعزز هذه الصكوك متانتنا المالية من خلال توفير سيولة مستدامة وحسب بل تدعم أيضا تنويع مصادر التمويل والامتثال للمعايير الرقابية الدولية بما في ذلك معايير بازل لإدارة السيولة".
وأضاف أن أموال الإصدار ستوظف لتمويل وإعادة تمويل المشاريع التي تلتزم بمعايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والمؤسساتية على الأمد الطويل بغرض تعزيز ممارسات البنك الخاصة بدعم التنمية المستدامة والتي تتوافق ومساعي بنك الكويت المركزي للحث على تعزيز الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسساتية.
وفي ما يتعلق بمدى انجذاب المستثمرين الى الصكوك المستدامة أو الخضراء قال اللنقاوي ل(كونا) إن المستثمرين أصبحوا أكثر وعيا بالقضايا البيئية والاجتماعية وهناك من يبحث عن التوازن بين الربحية والمسؤولية الاجتماعية بخاصة وأن العديد من الحكومات والهيئات التنظيمية تقدم حوافز للاستثمارات المستدامة. (النهاية) ن ب ش / م ع ع
MENAFN30082024000071011013ID1108620596
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