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بنك وربة يعلن إدراج صكوك مستدامة بقيمة 500 مليون دولار في بورصة لندن

8/30/2024 3:15:56 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من نسيبة بن شيبة لندن - 30 - 8 (كونا) -- أعلن بنك وربة اليوم الجمعة إدراج صكوك مستدامة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي في سوق لندن للأوراق المالية وهي الأولى من نوعها وذلك ضمن برنامج البنك لإصدار الصكوك البالغ ملياري دولار.
وأوضح البنك في بيان أن هذه الصكوك التي تم تحديد استحقاقها لمدة خمس سنوات تندرج في إطار التمويل المستدام الخاص ببنك وربة وهي مخصصة لدعم المشاريع والمبادرات البيئية والاجتماعية والمؤسساتية التي تتماشى مع الأهداف العالمية للاستدامة.
وأضاف البنك أن الإصدار شهد استجابة إيجابية من المستثمرين بحجم اكتتاب بلغ 8ر1 مليار دولار ما يعادل ثلاثة أضعاف ونصف الضعف لحجم الإصدار الأمر الذي يعكس الاهتمام المتزايد بفرص الاستثمار المستدام في المنطقة حيث توازن هذه الصكوك بين الربحية والمسؤولية الاجتماعية والبيئية.
وفي حفل الإدراج قرع رئيس مجموعة الخزانة في بنك وربة عبدالله اللنقاوي جرس افتتاح جلسة التداول في بورصة لندن بحضور شخصيات بارزة من السفارة الكويتية ومكتب الاستثمار وممثلين عن البنوك والمؤسسات العالمية الشريكة في الإصدار.
وقال اللنقاوي في تصريح خاص لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن "هذا الإدراج الناجح لصكوك مستدامة لبنك وربة يعكس التزام البنك بأسس الاستدامة كجزء من استراتيجيتنا الأساسية ولا تعزز هذه الصكوك متانتنا المالية من خلال توفير سيولة مستدامة وحسب بل تدعم أيضا تنويع مصادر التمويل والامتثال للمعايير الرقابية الدولية بما في ذلك معايير بازل لإدارة السيولة".
وأضاف أن أموال الإصدار ستوظف لتمويل وإعادة تمويل المشاريع التي تلتزم بمعايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والمؤسساتية على الأمد الطويل بغرض تعزيز ممارسات البنك الخاصة بدعم التنمية المستدامة والتي تتوافق ومساعي بنك الكويت المركزي للحث على تعزيز الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسساتية.
وفي ما يتعلق بمدى انجذاب المستثمرين الى الصكوك المستدامة أو الخضراء قال اللنقاوي ل(كونا) إن المستثمرين أصبحوا أكثر وعيا بالقضايا البيئية والاجتماعية وهناك من يبحث عن التوازن بين الربحية والمسؤولية الاجتماعية بخاصة وأن العديد من الحكومات والهيئات التنظيمية تقدم حوافز للاستثمارات المستدامة. (النهاية) ن ب ش / م ع ع

MENAFN30082024000071011013ID1108620596

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