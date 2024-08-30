رئيس اللجنة البارالمبية الكويتية يؤكد جاهزية لاعبي الكويت لخوض منافسات دورة (باريس 2024)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
من محمد العتيبي
باريس - 30 - 8 (كونا) -- أكد رئيس اللجنة البارالمبية الكويتية منصور السرهيد اليوم الجمعة جاهزية لاعبي الكويت لخوض منافساتهم بألعاب القوى بلعبتي (الرمي والجري) في دورة الألعاب البارالمبية (باريس 2024).
جاء ذلك في تصريح أدلى به السرهيد لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بمناسبة بدء مشاركات لاعبي المنتخب الوطني للمعاقين في الدورة اليوم.
وقال السرهيد إن اللاعبين تم إعدادهم بمعسكرات أقيمت في دولة الإمارات العربية المتحدة معربا عن أمله الكبير "بتحقيق الإنجازات وصعود منصات التتويج والحصول على ميداليات في هذا المحفل الدولي لرفع اسم الكويت عاليا".
وأضاف أن اللاعبين فيصل الراجحي وفيصل سرور وضاري بطي يتمتعون بإمكانيات عالية تخولهم الدخول في منافسات دولية وعالمية والفوز "بفضل التجهيزات المسبقة والدعم المستمر الذين يلقونه من القيادة السياسية".
وتستمر منافسات دورة الألعاب البارالمبية حتى الثامن من سبتمبر المقبل بمشاركة رياضيين من جميع أنحاء العالم يتنافسون في 22 رياضة موزعة على مواقع استثنائية وشهيرة بالعاصمة الفرنسية مثل برج إيفل وقصر فرساي وقصر غران باليه. (النهاية)
م ع / م ن ف
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