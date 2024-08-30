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رئيس اللجنة البارالمبية الكويتية يؤكد جاهزية لاعبي الكويت لخوض منافسات دورة (باريس 2024)

8/30/2024 3:15:51 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من محمد العتيبي
باريس - 30 - 8 (كونا) -- أكد رئيس اللجنة البارالمبية الكويتية منصور السرهيد اليوم الجمعة جاهزية لاعبي الكويت لخوض منافساتهم بألعاب القوى بلعبتي (الرمي والجري) في دورة الألعاب البارالمبية (باريس 2024).
جاء ذلك في تصريح أدلى به السرهيد لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بمناسبة بدء مشاركات لاعبي المنتخب الوطني للمعاقين في الدورة اليوم.
وقال السرهيد إن اللاعبين تم إعدادهم بمعسكرات أقيمت في دولة الإمارات العربية المتحدة معربا عن أمله الكبير "بتحقيق الإنجازات وصعود منصات التتويج والحصول على ميداليات في هذا المحفل الدولي لرفع اسم الكويت عاليا".
وأضاف أن اللاعبين فيصل الراجحي وفيصل سرور وضاري بطي يتمتعون بإمكانيات عالية تخولهم الدخول في منافسات دولية وعالمية والفوز "بفضل التجهيزات المسبقة والدعم المستمر الذين يلقونه من القيادة السياسية".
وتستمر منافسات دورة الألعاب البارالمبية حتى الثامن من سبتمبر المقبل بمشاركة رياضيين من جميع أنحاء العالم يتنافسون في 22 رياضة موزعة على مواقع استثنائية وشهيرة بالعاصمة الفرنسية مثل برج إيفل وقصر فرساي وقصر غران باليه. (النهاية)

م ع / م ن ف




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