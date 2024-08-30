مقتل 5 مسلحين في عمليات أمنية جنوب غربي باكستان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
إسلام آباد - 30 - 8 (كونا) -- أعلن الجيش الباكستاني اليوم السبت قتل خمسة مسلحين وجرح ثلاثة آخرين في عمليات أمنية بإقليم (بلوشستان) جنوب غربي باكستان.
وقالت إدارة العلاقات العامة في الجيش في بيان إن العمليات الأمنية جاءت بناء على معلومات استخباراتية ونفذتها قوات الأمن في (كيش) و(بنجغور) و(جوب) في (بلوشستان).
وأضاف البيان إن العمليات ستستمر حتى يتم تقديم جميع المسلحين في المنطقة إلى العدالة مشددا على أن قوات الأمن "مصممة على إحباط محاولات تخريب السلام والاستقرار" في الإقليم.
وتأتي العمليات الأمنية بعد سلسلة من الهجمات الدموية المسلحة استهدفت مدنيين وعناصر من قوات الأمن بالإقليم راح ضحيتها 50 شخصا من بينهم 14 رجل أمن الاثنين الماضي.
وأعرب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في بيان عن تقديره لجنود وضباط الجيش مؤكدا حرصه على مواصلة الحرب ضد "الإرهاب" حتى يتم القضاء عليه بالكامل.
وتشهد باكستان تصاعدا في الهجمات المسلحة خاصة في إقليمي (بلوشستان) و(خيبر بختونخوا) المتاخمين لأفغانستان بعد إنهاء حركة طالبان باكستان اتفاقا لإيقاف إطلاق النار مع الحكومة العام الماضي. (النهاية)
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