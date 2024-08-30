Friday, 30 August 2024 11:19 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مقتل 5 مسلحين في عمليات أمنية جنوب غربي باكستان

8/30/2024 3:15:51 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) إسلام آباد - 30 - 8 (كونا) -- أعلن الجيش الباكستاني اليوم السبت قتل خمسة مسلحين وجرح ثلاثة آخرين في عمليات أمنية بإقليم (بلوشستان) جنوب غربي باكستان.
وقالت إدارة العلاقات العامة في الجيش في بيان إن العمليات الأمنية جاءت بناء على معلومات استخباراتية ونفذتها قوات الأمن في (كيش) و(بنجغور) و(جوب) في (بلوشستان).
وأضاف البيان إن العمليات ستستمر حتى يتم تقديم جميع المسلحين في المنطقة إلى العدالة مشددا على أن قوات الأمن "مصممة على إحباط محاولات تخريب السلام والاستقرار" في الإقليم.
وتأتي العمليات الأمنية بعد سلسلة من الهجمات الدموية المسلحة استهدفت مدنيين وعناصر من قوات الأمن بالإقليم راح ضحيتها 50 شخصا من بينهم 14 رجل أمن الاثنين الماضي.
وأعرب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في بيان عن تقديره لجنود وضباط الجيش مؤكدا حرصه على مواصلة الحرب ضد "الإرهاب" حتى يتم القضاء عليه بالكامل.
وتشهد باكستان تصاعدا في الهجمات المسلحة خاصة في إقليمي (بلوشستان) و(خيبر بختونخوا) المتاخمين لأفغانستان بعد إنهاء حركة طالبان باكستان اتفاقا لإيقاف إطلاق النار مع الحكومة العام الماضي. (النهاية)

س ب ك / ف ا س




MENAFN30082024000071011013ID1108620594

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث