وزير الصحة: حريصون على تقديم كل الدعم الفني لمستشفى أكاديمية سعد العبد الله

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 30 - 8 (كونا) -- أكد وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي اليوم الجمعة التزام وزارة الصحة بتقديم جميع أشكال الدعم الفني لمستشفى أكاديمية سعد العبد الله للعلوم الأمنية بما يسهم في تعزيز كفاءة الخدمات الصحية المقدمة.
وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان صحفي أن وزير الصحة أجرى زيارة إلى مستشفى
أكاديمية سعد العبد الله للعلوم الأمنية "انطلاقا من تعزيز التعاون بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة" رافقه فيها وكيل وزارة الصحة الدكتور عبد الرحمن المطيري وذلك للاطلاع على الاحتياجات اللازمة لاستكمال إجراءات فحص الطلبة المتقدمين للالتحاق بأكاديمية سعد العبد الله للعلوم الأمنية.
كما شملت الزيارة جولة في مستشفى الأكاديمية حيث اطلع على الإجراءات الطبية المتبعة لفحص الطلبة المتقدمين والاحتياجات اللازمة لتطوير الخدمات الصحية في المستشفى. (النهاية)
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