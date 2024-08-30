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وزير الصحة: حريصون على تقديم كل الدعم الفني لمستشفى أكاديمية سعد العبد الله

8/30/2024 3:15:51 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 30 - 8 (كونا) -- أكد وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي اليوم الجمعة التزام وزارة الصحة بتقديم جميع أشكال الدعم الفني لمستشفى أكاديمية سعد العبد الله للعلوم الأمنية بما يسهم في تعزيز كفاءة الخدمات الصحية المقدمة.
وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان صحفي أن وزير الصحة أجرى زيارة إلى مستشفى أكاديمية سعد العبد الله للعلوم الأمنية "انطلاقا من تعزيز التعاون بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة" رافقه فيها وكيل وزارة الصحة الدكتور عبد الرحمن المطيري وذلك للاطلاع على الاحتياجات اللازمة لاستكمال إجراءات فحص الطلبة المتقدمين للالتحاق بأكاديمية سعد العبد الله للعلوم الأمنية.
كما شملت الزيارة جولة في مستشفى الأكاديمية حيث اطلع على الإجراءات الطبية المتبعة لفحص الطلبة المتقدمين والاحتياجات اللازمة لتطوير الخدمات الصحية في المستشفى. (النهاية)

ح م د / ه س ص



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