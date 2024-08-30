بارالمبياد باريس: التونسية روعة التليلي تحرز أول ذهبية في دفع الجلة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
باريس - 30 - 8 (كونا) -- أحرزت اللاعبة التونسية روعة التليلي اليوم الجمعة أول ميدالية ذهبية في منافسات لعبة دفع الجلة في دورة الألعاب البارالمبية (باريس 2024).
وحققت التليلي المركز الأول برمية طولها 40ر10 أمتار لتأتي منافستها الاوزبكستانية كوبارو حكيموفا في المركز الثاني برمية طولها 36ر10 فيما احرزت اللاعبة الارجنتينية أنطونيلا رويز دياز الميدالية البرونزية برمية طولها 58ر9 متر.
وتحتفظ التونسية التليلي بالرقم القياسي العالمي والبارالمبي الذي أحرزته في وقت سابق وهو 55ر10 امتار. (النهاية)
م ع / ه س ص
MENAFN30082024000071011013ID1108620592
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