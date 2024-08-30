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بارالمبياد باريس: التونسية روعة التليلي تحرز أول ذهبية في دفع الجلة

8/30/2024 3:15:51 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 30 - 8 (كونا) -- أحرزت اللاعبة التونسية روعة التليلي اليوم الجمعة أول ميدالية ذهبية في منافسات لعبة دفع الجلة في دورة الألعاب البارالمبية (باريس 2024).
وحققت التليلي المركز الأول برمية طولها 40ر10 أمتار لتأتي منافستها الاوزبكستانية كوبارو حكيموفا في المركز الثاني برمية طولها 36ر10 فيما احرزت اللاعبة الارجنتينية أنطونيلا رويز دياز الميدالية البرونزية برمية طولها 58ر9 متر.
وتحتفظ التونسية التليلي بالرقم القياسي العالمي والبارالمبي الذي أحرزته في وقت سابق وهو 55ر10 امتار. (النهاية)

م ع / ه س ص



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