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عقوبات أمريكية على أعضاء في حكومة جنوب السودان

8/30/2024 3:15:51 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن 30 - 8 (كونا) -- أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة فرض قيود على تأشيرات أفراد من ضمنهم أعضاء في حكومة جنوب السودان بسبب ضلوعهم في تقويض "السلام المستدام" وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية الى المحتاجين إليها عبر فرض الضرائب على شحناتها.
وعبر المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر في بيان عن "قلق الولايات المتحدة إزاء فشل الحكومة الانتقالية في جنوب السودان في التصرف على وجه السرعة لإنشاء نظام واضح ومتسق للتنفيذ الكامل لالتزاماتها بموجب اتفاقية السلام لعام 2018 وخاصة التزامها بإنشاء بيئة سياسية وإدارية وتشغيلية وقانونية مواتية لتقديم المساعدات الإنسانية والحماية".
وأشار إلى أنه "على الرغم من التأكيدات لم تتمكن الحكومة بعد من الحد بشكل فعال من التكاليف المرتفعة بشكل غير مقبول والعقبات البيروقراطية والمخاطر المترتبة على تقديم المساعدات الإنسانية لشعب جنوب السودان المحتاج".
وأكد أن سلوك حكومة جنوب السودان "يثير تساؤلات حول استعدادها وقدرتها على الالتزام بالتزاماتها بموجب اتفاق السلام لعام 2018 لخلق بيئة مواتية لتقديم المساعدات الإنسانية والحماية". (النهية)

ر س ر / ه س ص



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