عقوبات أمريكية على أعضاء في حكومة جنوب السودان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن 30 - 8 (كونا) -- أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة فرض قيود على تأشيرات أفراد من ضمنهم أعضاء في حكومة جنوب السودان بسبب ضلوعهم في تقويض "السلام المستدام" وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية الى المحتاجين إليها عبر فرض الضرائب على شحناتها.
وعبر المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر في بيان عن "قلق الولايات المتحدة إزاء فشل الحكومة الانتقالية في جنوب السودان في التصرف على وجه السرعة لإنشاء نظام واضح ومتسق للتنفيذ الكامل لالتزاماتها بموجب اتفاقية السلام لعام 2018 وخاصة التزامها بإنشاء بيئة سياسية
وإدارية وتشغيلية وقانونية مواتية لتقديم المساعدات الإنسانية والحماية".
وأشار إلى أنه "على الرغم من التأكيدات لم تتمكن الحكومة بعد من الحد بشكل فعال من التكاليف المرتفعة بشكل غير مقبول والعقبات البيروقراطية والمخاطر المترتبة على تقديم المساعدات الإنسانية لشعب جنوب السودان المحتاج".
وأكد أن سلوك حكومة جنوب السودان "يثير تساؤلات حول استعدادها وقدرتها على الالتزام بالتزاماتها بموجب اتفاق السلام لعام 2018 لخلق بيئة مواتية لتقديم المساعدات الإنسانية والحماية". (النهية)
ر س ر / ه س ص
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