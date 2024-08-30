الرئيس التركي: لا يمكن أن ندير ظهرنا للقدس أو نغمض أعيننا عن فلسطين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
أنقرة - 30 - 8 (كونا) -- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة إن تركيا لا يمكن أن تدير ظهرها للقدس أو تغمض أعينها عن فلسطين.
وأضاف أردوغان في كلمة ألقاها أمام حفل بجامعة الدفاع الوطني في أنقرة "كيف يمكننا أن نغلق آذاننا أمام صرخات إخواننا الفلسطينيين الذين ترتكب إسرائيل الإبادة الجماعية بحقهم منذ 11 شهرا".
من جانب آخر قال أردوغان إن الجيش التركي يؤدي مهامه "على أكمل وجه" سواء في سوريا أو في شمال العراق أو ليبيا أو الصومال.
وأضاف "الجيش التركي هو ضمانة استقلال بلادنا ووحدة وطننا غير القابلة للانقسام ووحدتنا الوطنية وتعاضدنا. (النهاية)
ا ع س / ه س ص
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