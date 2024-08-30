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الرئيس التركي: لا يمكن أن ندير ظهرنا للقدس أو نغمض أعيننا عن فلسطين

8/30/2024 3:15:51 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أنقرة - 30 - 8 (كونا) -- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة إن تركيا لا يمكن أن تدير ظهرها للقدس أو تغمض أعينها عن فلسطين.
وأضاف أردوغان في كلمة ألقاها أمام حفل بجامعة الدفاع الوطني في أنقرة "كيف يمكننا أن نغلق آذاننا أمام صرخات إخواننا الفلسطينيين الذين ترتكب إسرائيل الإبادة الجماعية بحقهم منذ 11 شهرا".
من جانب آخر قال أردوغان إن الجيش التركي يؤدي مهامه "على أكمل وجه" سواء في سوريا أو في شمال العراق أو ليبيا أو الصومال.
وأضاف "الجيش التركي هو ضمانة استقلال بلادنا ووحدة وطننا غير القابلة للانقسام ووحدتنا الوطنية وتعاضدنا. (النهاية)

ا ع س / ه س ص



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