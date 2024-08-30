Friday, 30 August 2024 11:19 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وسائل إعلام مصرية: لا صحة لطعن إسرائيليين في طابا

8/30/2024 3:15:51 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة 30 - 8 (كونا) -- أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلا عن مصدر مصري رفيع المستوى أنه لا صحة لما أوردته وسائل الإعلام الإسرائيلية اليوم الجمعة عن حدوث عملية طعن لسياح إسرائيليين في مدينة طابا بمحافظة جنوب سيناء.
وأضافت أن "ما حدث هو مشاجرة بين عامل بأحد الفنادق وعدد من السائحين بسبب محاولتهم الحصول على خدمات من الفندق من دون مقابل".
وأضافت أن "المشاجرة أسفرت عن إصابة العامل بإصابات بالغة الخطورة وكذا ثلاثة عاملين مصريين آخرين فضلا عن إصابة ثلاثة من السائحين".
وتابعت أن الجهات الأمنية تباشر الآن تحقيقاتها في واقعة المشاجرة للوقوف على ملابسات الحادث وأنه جرى نقل مصابي المشاجرة إلى المستشفى. (النهاية) ا س م / ه س ص

MENAFN30082024000071011013ID1108620589

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث