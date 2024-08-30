وسائل إعلام مصرية: لا صحة لطعن إسرائيليين في طابا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
القاهرة 30 - 8 (كونا) -- أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلا عن مصدر مصري رفيع المستوى أنه لا صحة لما أوردته وسائل الإعلام الإسرائيلية اليوم الجمعة عن حدوث عملية طعن لسياح إسرائيليين في مدينة طابا بمحافظة جنوب سيناء.
وأضافت أن "ما حدث هو مشاجرة بين عامل بأحد الفنادق وعدد من السائحين بسبب محاولتهم الحصول على خدمات من الفندق من دون مقابل".
وأضافت أن "المشاجرة أسفرت عن إصابة العامل بإصابات بالغة الخطورة وكذا ثلاثة عاملين مصريين آخرين فضلا عن إصابة ثلاثة من السائحين".
وتابعت أن الجهات الأمنية تباشر الآن تحقيقاتها في واقعة المشاجرة للوقوف على ملابسات الحادث وأنه جرى نقل مصابي المشاجرة إلى المستشفى. (النهاية) ا س م / ه س ص
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