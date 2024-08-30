الهلال الأحمر: استشهاد مواطن وإصابة آخرين في جنين

(MENAFN
- Palestine News Network
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جنين /PNN/ استشهد مواطن مساء اليوم الجمعة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين.
وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن "طواقمها تتعامل مع شهيد في منطقة الحي الشرقي بمدينة جنين، وجارٍ
نقله إلى المستشفى".
وقالت مصادر طبية إن الشهيد هو توفيق أحمد يونس قنديل (82 عاما).
وأوضحت الجمعية أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص على سيارات الإسعاف التي عملت على نقل الشهيد، ومصاب آخر في الحي الشرقي.
وقالت الجمعية إن طواقمها نقلت مصابين
أحدهما أصيب برصاص قوات الاحتلال قرب مستشفى الرازي، والآخر برصاص قوات الاحتلال في قدميه وسط المدينة.
وأسفر العدوان الإسرائيلي على شمال الضفة الغربية حتى اللحظة، عن استشهاد 21 مواطنا، بينهم 12 في محافظة جنين، و5 في طولكرم، و4 في طوباس، ما يرفع حصيلة الشهداء في الضفة منذ السابع من تشرين الأول/اكتوبر 2023 إلى 673.
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