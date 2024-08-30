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الهلال الأحمر: استشهاد مواطن وإصابة آخرين في جنين

8/30/2024 3:13:45 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين /PNN/ استشهد مواطن مساء اليوم الجمعة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن "طواقمها تتعامل مع شهيد في منطقة الحي الشرقي بمدينة جنين، وجارٍ
نقله إلى المستشفى".

وقالت مصادر طبية إن الشهيد هو توفيق أحمد يونس قنديل (82 عاما).

وأوضحت الجمعية أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص على سيارات الإسعاف التي عملت على نقل الشهيد، ومصاب آخر في الحي الشرقي.

وقالت الجمعية إن طواقمها نقلت مصابين
أحدهما أصيب برصاص قوات الاحتلال قرب مستشفى الرازي، والآخر برصاص قوات الاحتلال في قدميه وسط المدينة.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على شمال الضفة الغربية حتى اللحظة، عن استشهاد 21 مواطنا، بينهم 12 في محافظة جنين، و5 في طولكرم، و4 في طوباس، ما يرفع حصيلة الشهداء في الضفة منذ السابع من تشرين الأول/اكتوبر 2023 إلى 673.

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