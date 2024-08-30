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ارتفاع الإسترليني امام الدولار واليورو

8/30/2024 3:12:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ارتفعت العملة البريطانية، اليوم الجمعة، أمام العملتين الأميركية (الدولار) والأوروبية الموحدة (يورو).


ووفقاً لتقارير من مراكز المال البريطانية، جرى تداول الإسترليني اليوم أمام الدولار عند مستوى 1.3178 دولار بنسبة ارتفاع بلغت 0.10 بالمئة عن الجلسة السابقة. كما جرى تداوله أيضا مقابل اليورو عند 1.1891 يورو بنسبة ارتفاع بلغت 0.08 بالمئة.

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