ارتفاع الإسترليني امام الدولار واليورو

ارتفاع الإسترليني امام الدولار واليورو
التاريخ
8/30/2024 3:12:48 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ارتفعت العملة البريطانية، اليوم الجمعة، أمام العملتين الأميركية (الدولار) والأوروبية الموحدة (يورو).
ووفقاً لتقارير من مراكز المال البريطانية، جرى تداول الإسترليني اليوم أمام الدولار عند مستوى 1.3178 دولار بنسبة ارتفاع بلغت 0.10 بالمئة عن الجلسة السابقة. كما جرى تداوله أيضا مقابل اليورو عند 1.1891 يورو بنسبة ارتفاع بلغت 0.08 بالمئة.
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