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معضلة الديون العالمية وتحديات السيولة

8/30/2024 3:12:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) جيلا بازارباشيوغلو, بابلو سافيدرا*

واشنطن - يعاني كثير من البلدان في الوقت الحالي من الضغوط الشديدة الناتجة عن زيادة مدفوعات الفائدة وارتفاع مبالغ سداد الديون. وكانت البلدان منخفضة الدخل هي الأشد تضررا من الندوب الاقتصادية التي نجمت عن الجائحة، والصراعات في أنحاء العالم، والارتفاع المفاجئ في أسعار الفائدة العالمية. فالحصة التي ينفقها وسيط البلدان منخفضة الدخل من إيراداته على خدمة الديون المستحقة لدائنين خارجيين تزيد على ضعف ما كان ينفقه منذ عشر سنوات – فبلغت حوالي 14 % في نهاية 2023 مقابل 6 % قبل ذلك بعشر سنوات. وعقب سنوات من اقتراض مبالغ طائلة، وصلت مدفوعات سداد الديون في البلدان منخفضة الدخل على المدى القصير إلى حوالي ثلاثة أضعاف متوسطها على المدى الطويل، أي حوالي 60 مليار دولار مقارنة بالمتوسط السنوي الذي كان يبلغ 20 مليار دولار خلال الفترة من 2010 إلى 2020.
وقد ساعد تحسن عمليات الدائنين – بفضل عمل لجان الدائنين واجتماع المائدة المستديرة بشأن الديون السيادية العالمية، ومجموعة العشرين ونادي باريس وغيرها – على تبسيط إعادة هيكلة الديون السيادية واختصار الأفق الزمنية لإعادة هيكلتها ومع هذا، هناك حاجة إلى مزيد من العمل لتسريع هذه العمليات ومواصلة الحد من أجواء عدم اليقين.
وبرغم تجنبنا وقوع أزمة ديون تؤثر على النظام حتى الآن، فزيادة مدفوعات الفائدة وارتفاع مبالغ سداد الديون تعوق النمو وتوفير الوظائف بينما تفرض ضغوطا شديدة على الموارد العامة لكثير من البلدان. ويأتي ذلك بينما البلدان في حاجة إلى استثمارات حيوية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام والشامل للجميع والتكيف مع تغير المناخ. وعدم معالجة ضغوط السيولة هذه يمكن أن يسفر عن مشكلات تتعلق بالملاءة في كثير من البلدان المعرضة للمخاطر. وبعبارة أخرى، إن ما يشكل ضغوطا على الموارد العامة الآن يمكن أن يتحول إلى أزمة ديون، مع ما سيكون لها من انعكاسات جوهرية على النمو وتوفير الوظائف والفقر.
ويجب على المجتمع العالمي أن يعمل الآن لتجنب هذه النتيجة.
ويقترح صندوق النقد الدولي والبنك الدولي معا حزمة من الإجراءات لدعم البلدان منخفضة الدخل وغيرها من البلدان المعرضة للمخاطر بينما تبذل الجهود للتعامل مع هذه الضغوط بهدف توفير حيز أكبر في موازنات الحكومة لدعم النمو وبناء الصلابة.
ويقوم منهجنا على ثلاث ركائز:
الركيزة 1 – تعبئة الموارد المحلية: يمكن أن تعطي الحكومات دفعة للنمو والوظائف وأن تتيح الحيز المالي من خلال تعبئة الموارد المحلية. وعملنا المشترك الجديد من خلال مبادرة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتعبئة الموارد المحلية سيقدم المشورة بشأن السياسات وأنشطة تنمية القدرات لمساعدة البلدان على تطبيق الإصلاحات التي تحتاج إليها. ويعني ذلك تحديد تسلسل الإصلاحات لتعجيل وتيرة النمو الاقتصادي وتوفير الوظائف، مع تعزيز الحوكمة ومعالجة الفساد، من خلال الاسترشاد بتجارب التعلم من الأقران وتبادل الخبرات بين البلدان. وتدعو هذه المبادرة كذلك إلى تحسين فعالية الإنفاق العام، وزيادة الإيرادات الحكومية لتلبية الاحتياجات ذات الأولوية، وتطوير الأسواق المالية المحلية بغية توجيه المدخرات نحو استخدامات منتجة.
الركيزة 2 – الدعم الدولي: يمكن للدعم المالي أن يساعد البلدان على تلبية احتياجاتها بينما تعمل على تطبيق إصلاحات مهمة. وستكون هناك حاجة إلى الدعم من الشركاء في التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف، بوسائل منها توفير التمويل بتكلفة منخفضة وتقديم المنح. فكثير من البلدان التي تواجه ضغوطا لإعادة التمويل ستحتاج إلى تدفقات صافية موجبة على مدار السنوات القليلة المقبلة. ويشكل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي جزءا مهما من هذا الجهد الجماعي. وعام 2024 له أهمية بالغة في نجاح استكمال العملية الحادية والعشرين لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي وعملية مراجعة الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر في صندوق النقد الدولي.
الركيزة 3 – تخفيف أعباء خدمة الديون: هناك حاجة إلى التوصل إلى حلول جديدة لدعم البلدان التي لا تواجه مشاكل تتعلق بالملاءة لكن لديها احتياجات للتعامل مع مستويات خدمة الديون المرتفعة. وتتضمن هذه الحلول عمل الشركاء الثنائيين أو متعددي الأطراف على إيجاد آليات لتعبئة مصادر تمويل جديدة، بما فيها من القطاع الخاص، بشروط معقولة وباستخدام الائتمان المعزز لإعادة تمويل الديون الموجودة. ويمكن أن تلجأ البلدان إلى عمليات إدارة الالتزامات، بما فيها مبادلة الدين بالتنمية وإعادة شراء الديون حيث يكون ذلك ملائما.
وسوف ننقح هذه الخيارات قبل انعقاد الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في أكتوبر، بما في ذلك من خلال عمل اجتماع المائدة المستديرة بشأن الديون السيادية العالمية.
وفي نهاية المطاف، فإن منهجنا القائم على ثلاث ركائز يهدف إلى تخفيف التحديات المتعلقة بالسيولة. ومن خلال تعبئة مجموعة من الإجراءات على مستوى أصحاب المصلحة متعددي الأطراف، يمكننا أن نشجع على إيجاد حلول تعاونية والمساعدة على توفير الظروف التي تحقق النمو والصلابة الدائمين.

* خبراء في صندوق النقد الدولي

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