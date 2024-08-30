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بورصة عمان تنهي تداولات الأسبوع على ارتفاع 0.35 %

8/30/2024 3:12:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد - ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في بورصة عمان خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.35 %، لينهي التداولات الأسبوعية عند مستوى 2413.1 نقطة مقارنة مع 2404.7 نقطة للأسبوع السابق.
وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال الأسبوع الماضي حوالي 3.8 مليون دينار مقارنة مع 3.4 مليون دينار للأسبوع السابق وبنسبة ارتفاع 11.6 %، وقد بلغ حجم التداول الإجمالي للأسبوع الماضي حوالي 18.8 مليون دينار مقارنة مع 16.9مليون دينار للأسبوع السابق. أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي فقد بلغ 16.2 مليون سهم، نفذت من خلال 9792 عقداً.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول، فقد احتل القطاع المالي المرتبة الأولى حيث حقق ما مقداره 9.22 مليون دينار وبنسبة 48.99 % من حجم التداول الإجمالي، وجاء في المرتبة الثانية قطاع الخدمات بحجم مقداره 6.67 مليون دينار وبنسبة 35.42 %، وأخيراً قطاع الصناعة بحجم مقداره 2.93 مليون دينار وبنسبة 15.59 %.
وعلى الصعيد القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.25 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.25 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.71 %.
ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها للأسبوع الماضي والبالغ عددها 128 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد تبين أن 47 شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 47 شركة.
وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها خلال الأسبوع الماضي فهي؛ البلاد للأوراق المالية والاستثمار حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 19.05 %، المتخصصة للتجارة والاستثمارات حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة
17.82 %، الشرق الأوسط للتأمين حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة
14.29 %، الأردنية للاستثمارات المتخصصة حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة
12.18 %، والسنابل الدولية للاستثمارات الإسلامية القابضة حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 10.61 %.
أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي؛ المتكاملة للنقل المتعدد حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 12.50 %، مصانع الاتحاد لإنتاج التبغ والسجائر حيث انخفض سعر سهمها بنسبة
12.00 %، الاتحاد للاستثمارات المالية حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 8.33 %، الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات حيث انخفض سعر سهمها بنسبة
7.50 %، ونور كابيتال ماركتس للاستثمارات المتعددة حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 7.50 %.

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