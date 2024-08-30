بورصة عمان تنهي تداولات الأسبوع على ارتفاع 0.35 %

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد - ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في بورصة عمان خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.35 %، لينهي التداولات الأسبوعية عند مستوى 2413.1 نقطة مقارنة مع 2404.7 نقطة للأسبوع السابق.
وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول
في بورصة عمان خلال الأسبوع الماضي حوالي 3.8 مليون دينار مقارنة مع 3.4 مليون دينار للأسبوع السابق وبنسبة ارتفاع 11.6 %، وقد بلغ حجم التداول الإجمالي للأسبوع الماضي حوالي 18.8 مليون دينار مقارنة مع 16.9مليون دينار للأسبوع السابق. أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة
خلال الأسبوع الماضي فقد بلغ 16.2 مليون سهم، نفذت من خلال 9792 عقداً.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول، فقد احتل القطاع المالي المرتبة الأولى حيث حقق ما مقداره 9.22 مليون دينار وبنسبة 48.99 % من حجم التداول الإجمالي، وجاء في المرتبة الثانية قطاع الخدمات بحجم مقداره 6.67 مليون دينار وبنسبة 35.42 %، وأخيراً قطاع الصناعة بحجم مقداره 2.93 مليون دينار وبنسبة 15.59 %.
وعلى الصعيد القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.25 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.25 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.71 %.
ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها للأسبوع الماضي والبالغ عددها 128 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد تبين أن 47 شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 47 شركة.
وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها خلال الأسبوع الماضي فهي؛ البلاد للأوراق المالية والاستثمار حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 19.05 %، المتخصصة للتجارة والاستثمارات حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة
17.82 %، الشرق الأوسط للتأمين حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة
14.29 %، الأردنية للاستثمارات المتخصصة حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة
12.18 %، والسنابل الدولية للاستثمارات الإسلامية القابضة حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 10.61 %.
أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي؛ المتكاملة للنقل المتعدد حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 12.50 %، مصانع الاتحاد لإنتاج التبغ والسجائر حيث انخفض سعر سهمها بنسبة
12.00 %، الاتحاد للاستثمارات المالية حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 8.33 %، الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات حيث انخفض سعر سهمها بنسبة
7.50 %، ونور كابيتال ماركتس للاستثمارات المتعددة حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 7.50 %.
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