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المنازل تستحوذ على 46 % من استهلاك الكهرباء في الأردن

8/30/2024 3:12:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) رهام زيدان عمان - ما يزال القطاع المنزلي يستحوذ على النسبة الكبرى من استهلاك الطاقة الكهربائية في الأردن بما يناهز 46 % من مجمل استهلاك القطاعات العام الماضي.
ووفقا لبيانات حديثة صادرة عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية، تراوحت نسبة استهلاك القطاع المنزلي من الطاقة الكهربائية خلال السنوات الخمس الماضية ما بين 46 و49 %، إذ بلغت هذه النسبة العام الماضي 46 %، فيما كانت أعلاها في العام 2020 وبنسبة 49 %، و46 % العام 2019.
وبلغت نسبة استهلاك القطاع الصناعي، نسبة بلغت 22 % من مجمل استهلاك الكهرباء في المملكة لتكون هذه النسبة هي الأعلى خلال السنوات الخمس الماضية لهذا القطاع، فيما كانت أقلها بالعام 2020 عندما كانت 19 %، وكانت 20 % العام 2019.
وبلغ معدل استهلاك الفرد من الطاقة الكهربائية العام الماضي 1.951 كيلوواط ساعة العام الماضي، مقابل 1.821 كيلوواط ساعة العام الذي سبقه و1.697 كيلوواط العام 2019.
ويقارب عدد مشتركي التيار الكهربائي 2.5 مليون مشترك وفقا لآخر أرقام رسمية صادرة بهذا الشأن، منهم قرابة 1.5 مليون حاصل على دعم التعرفة الكهربائية للمشتركين المنزليين المطبق منذ العام 2022، بحسب آخر بيانات صادرة عن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.
يذكر أن العام 2020 شهد إغلاقات شاملة وجزئية وحظرا للتجول في المملكة نتيجة جائحة كورونا في ذلك الوقت، الأمر الذي أسهم في زيادة استهلاك القطاع المنزلي مقابل القطاعات الانتاجية الأخرى في ذلك العام.
وجاء في المرتبة الثالثة من حيث الاستهلاك القطاع التجاري والفندقي بنسبة استهلاك تراوحت ما بين 14 % و17 % في خمس سنوات، وكانت أعلاها العام الماضي بنسبة بلغت 17 % فيما كانت أقلها ايضا في العام 2020 وبنسبة 14 %، و16 % العام 2019.
القطاع الزراعي وضخ المياه كان له العام الماضي أقل نسبة استهلاك في خمس سنوات إذ بلغت 13 % من مجمل الاستهلاك الكلي للطاقة الكهربائية في المملكة، بينما كانت هذه النسبة 16 % العام 2020 و15 % العام 2019.
أما إنارة الشوارع فحافظت على نسبة 2 % سنويا من 2020 وحتى نهاية العام الماضي، بينما كانت نسبة استهلاك هذا القطاع 3 % العام 2019.
يأتي ذلك في وقت ارتفع فيه إنتاج الطاقة الكهربائية من مختلف مصادرها التقليدية والمتجددة إلى 24182 غيغاواط ساعة العام الماضي من 22545.5 غيغاواط العام الذي سبقه، فيما كان حجم الإنتاج 20995.8 غيغاواط ساعة العام 2019.
وارتفع الحمل الأقصى للنظام الكهربائي إلى 4240 ميغاواط ساعة العام الماضي من 4010 ميغاواط ساعة العام الذي سبقه، فيما كان مستوى الحمل 3380 ميغاواط العام 2019.

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